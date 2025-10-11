הסיבות לשינויים בלוחות בשנתוני התשיעיות

ביום שני האחרון, שעות ספורות לפני ערב החג, הופתעו מנהלי מחלקות נוער שקבוצות טרום א' וילדים ג' שלהן שובצו בליגות מרכז ושרון, כשקיבלו הודעה מאגף הנוער, המבשרת על תקלה בלוחות המשחקים, הגורמת לביטול גורף של משחקי המחזור הראשון, מרביתם יועדו להיערך ביום רביעי. אם לא די בכך, התבשרו בקבוצות ביום רביעי האחרון על שינוי משמעותי בלוח המשחקים, לפיו קבוצות המייצגות את מחלקות הנוער הבכירות בארץ ייפגשו לשלושה משחקים ביניהן במהלך העונה, אך לא יפגשו אפילו פעם אחת לא מעט קבוצות, שאמנם שובצו בליגות מרכז ושרון, אך אינן פועלות תחת המועדונים הבכירים בארץ.

מאמנים רבים, מנהלי מחלקות נוער, מנהלי קבוצות והורי שחקנים הביעו תרעומת מהחלטות ההתאחדות לכדורגל. אחד מהמאמנים עמם שוחחנו שיקף את הטענות המרכזיות: “לא ייתכן שאת לוח המשחקים פרסמו פחות מיממה לפני ערב יום הכיפורים, כשאין מספיק זמן להגשת בקשות לשינוי שיבוץ וגם זמן ההיערכות של הקבוצות למציאת זמן לקיום המשחק או ליציאה למשחק חוץ מועט ביותר. להודיע יומיים לפני תחילת עונה על ביטול מחזור מהווה זלזול בציבור המאמנים, השחקנים והוריהם. אנשים לא יצאו לחופשות ולטיולים, מאחר וידעו שיש להם משחק. קבוצות נערכו עם מגרשים, אחרות נערכו עם הסעות למשחקים, לא השאירו זמן סביר לבטל. אחרי כל זה, אנחנו מגלים שאנחנו לא מספיק טובים לשחק מול קבוצות ששובצו איתנו באותה ליגה. איפה זה נשמע, שבאותה ליגה קבוצות לא משחקות אחת נגד השנייה?

“זה כמו שבליגת העל יחליטו, שהקבוצות הגדולות משחקות ביניהן ולא פוגשות את הקטנות. אם הליגה לא נחשבת לליגה תחרותית באופן רשמי, למה לא לתת הזדמנות לשחקנים מהפריפריה וממועדונים קטנים לשחק מול קבוצות ממועדונים בכירים? אם לא היינו מאמינים בקבוצות שלנו, שהן יכולות להתחרות ברמה הזו, לא היינו מגישים בקשה להשתלב בליגות האלה. נותנים כאן יתרון תחרותי לא הוגן למועדונים, עוד לפני שראו את רמת השחקנים ואת רמת הקבוצות”.

מכבי חיפה - מכבי נתניה ילדים ג' (אופיר מגדל)

מההתאחדות לכדורגל נמסר בתגובה: “מדובר בליגות שאינן תחרותיות, ללא טבלאות ו/או אלופה, והשיבוץ החדש מבקש לענות על שני דברים חשובים מבחינתנו:

1. הקבוצות הגדולות והחזקות ישחקו יותר אחת מול האחרת, לטובת ההתפתחות ובהמלצת אגף הנבחרות.

2. ניתנת הזדמנות לקבוצות פחות חזקות להשתלב בליגה ולקיים לפחות מפגש אחד מול הגדולות, גם כאן לטובת ההתפתחות והחוויה. משחקים שמסתיימים בפערים אסטרונומיים לא באמת תורמים דבר.

הסיבה לשיבוץ מחדש היא בדיוק ההסבר מעלה. כאשר ראינו שנגררים לחג לא רצינו להשית עלויות מיותרות על הקבוצות – שיפוט, נסיעות וכו’ – ולכן החלטנו על הדחייה”.