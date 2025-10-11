עדיפות לאומית: ה"מאני טיים" של ישראל דאפה

נבחרת הנוער של ישראל החלה ביום רביעי את דרכה במשחקי מוקדמות אליפות אירופה. משחק הפתיחה של הטורניר זימן לנבחרת התמודדות מול לוקסמבורג, במשחק שהסתיים בתוצאת 0:0 מאכזבת. היום (שבת), בשעה 16:30, יפגשו החניכים של אופיר חיים את נבחרת סלובניה, המארחת של הטורניר, שהפסידה 1:0 במשחק מול אוסטריה. בשורות הנבחרת הישראלית נרשם שינוי כאשר השוער עידן טראו ממכבי ת”א נפצע ובמקומו הוקפץ לסגל הנבחרת השוער רז צפריר ממכבי נתניה.

שלב המוקדמות יגיע לסיומו ביום שלישי הקרוב, כאשר נבחרת ישראל תפגוש את אוסטריה, בזמן שנבחרת סלובניה תפגוש את לוקסמבורג. מאחר וגם נבחרת ישראל וגם נבחרת סלובניה לא ניצחו במחזור הפתיחה, הרי שהמשחק בין הנבחרות הוא משחק עם משמעות קריטית לשתיהן.

על אף העובדה, שנבחרת הנוער מורכבת משחקנים ילידי 2007/08, שלושה שחקנים ילידי 2009 נחשבים לשחקני המפתח שלה בחלק הקדמי: הקשר אוריין גורן מברצלונה והחלוצים עילאי בן סימון ממכבי ת”א וישראל דאפה מהפועל ירושלים, שיחגוג בעוד כשלושה חודשים יום הולדת 17.

ישראל דאפה, רק בעוד שלושה חודשים יחגוג 17 (ראובן שוורץ)

דאפה הוא השחקן היחיד בסגל שמשחק בקביעות בקבוצת הבוגרים של המועדון שאותו הוא מייצג. עד כה, רשם השחקן שש הופעות חלקיות בקבוצת הבוגרים של הפועל ירושלים, כשגולת הכותרת בהופעת הבכורה שלו בשורות הקבוצה, שבה השלים 65 דקות ואף כבש את השער שהעניק לקבוצה ניצחון 0:1 על הפועל פ”ת במשחק במסגרת גביע הטוטו. ישראל דאפה רשם עד כה שלוש הופעות במדי נבחרת הנוער ואחרי שהבקיע עשרות שערים במדי הקבוצות הצעירות של הפועל ירושלים, הוא מכוון לכיבוש שער בכורה במדים הלאומיים.

שחקן של יותר מקבוצה אחת

ישראל דאפה, בן למשפחת מהגרים מגאנה המתגוררת בשכונת התקווה בתל אביב, נמצא בנתיב דומה לזה של אחיו, דניאל, המבוגר ממנו בשנתיים. דניאל דאפה פרץ לתודעה בעונה שעברה כאשר בעונתו הראשונה כשחקן נוער במכבי נתניה, עלה לקבוצת הבוגרים. הוא כבש שלושה שערים ב-20 הופעות, ובחודש דצמבר, לאחר שקיבל אזרחות ישראלית יחד עם אחיו ישראל, זומן לנבחרת הנוער ולאחר מכן לנבחרת הצעירה. בקיץ האחרון נרכש כרטיס השחקן שלו על ידי הפועל תל אביב ממכבי נתניה תמורת כ-1.8 מיליון יורו.

בשונה מדניאל, שהחל את דרכו ככדוגלן במסגרת מסודרת רק בשנתון ילדים א’ כשהצטרף להפועל כפר שלם ולאחר מכן עבר לעונה אחת בבני יהודה ת”א ומשם למכבי נתניה, ישראל החל לשחק במסגרת רשמית כבר בשנתון ילדים ג’, כשלבש את מדיה של בני יהודה. עונה לאחר מכן החל הרומן של השחקן עם הפועל ירושלים, כשלאורך כל אחת מארבע העונות הקודמות במדי קבוצות המועדון, שיחק ביותר מקבוצה אחת במהלך עונת משחקים, כשהשיא היה בעונה שעברה: הוא החל אותה בקבוצות נערים ב' ונערים א' ובמחצית השנייה עבר לשורות קבוצת הנוער. דאפה הפגין תפוקה גבוהה, כאשר בקבוצת נערים ב' כבש שבעה שערים בשמונה הופעות, ובקבוצת נערים א' כבש 17 שערים ב-23 הופעות. בקבוצת הנוער כבש 11 שערים ב-14 הופעות. במהלך התקופה אף נדרש לעמוד במבחני אופי כשהורד לשורות קבוצות הנערים, והצליח לעמוד במבחנים ולספק תפוקה כאשר נדרש לכך.

ישראל דאפה במאבק עם מוחמד עלי קמארה, הצליח לעמוד במבחני האופי (רדאד ג'בארה)

בקיץ האחרון, זמן קצר אחרי שחתם על חוזה לשלוש עונות נוספות במועדון מהבירה, יצא השחקן עם הקבוצה הבוגרת למחנה אימונים. כאמור, השחקן השתלב באופן חלקי בשישה משחקים במדי קבוצת הבוגרים ואף כבש שער ניצחון בגביע הטוטו. בשלושה מהמשחקים פתח בהרכב ובשלושה נכנס כמחליף.

אמיר שוויקי, מאמן קבוצת נערים א’ של מ.ס אשדוד, שאימן את השחקן בקבוצת נערים ג’ ובעונה שעברה שימש כעוזרו של ליאור זדה באימון קבוצת הנוער, התייחס לאיכויותיו של השחקן: “ישראל שחקן ‘9’ קלאסי, גולר אמיתי. הוא ניחן בעוצמות אדירות, בעל ניתור מצוין, מאוד פיזי, יודע לשחק עם הגב לשער, טכני, יודע היכן להתמקם, חותר למגע, לא עושה חשבון למי שמשחק מולו. מעבר לכל אלה, אני יכול להגיד שמדובר בילד זהב, צנוע, בא לעבוד, חברותי ואהוב”.

שוויקי אינו מופתע מההתפתחות המרשימה של דאפה: “כשאימנתי את קבוצת נערים ג’, ישראל היה בגיל של שנתון ילדים א’. ליאור חוג'ה ואני החלטנו לקדם אותו לשנתון בוגר יותר, מכיוון שאי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלו. במשחק הראשון במדי הקבוצה הוא פתח בהרכב וכבש שער במשחק מול בני יהודה, ממנה הגיע להפועל ירושלים. ישראל המשיך איתנו בנערים ג’, העוצמות והנוכחות שלו בלטו מהתחלה. גם בעונה שעברה סברנו בצוות המקצועי של המחלקה ושל קבוצת הנוער, שישראל יכול לשחק בקבוצת הנוער. מאחר וישראל היה מתחת לגיל 16, הגיל המינימלי לשילוב שחקנים בקבוצת נוער, חיכינו עם צירופו לקבוצת הנוער עד לחודש ינואר האחרון. ישראל הצטרף לקבוצה בפורמה מצוינת והשתלב בהצלחה מההתחלה”.

גיא בדש מברך את ישראל דאפה, "השתלב בהצלחה מההתחלה" (ראובן שוורץ)

המאמן תומך בהחלטה להקפיץ את ישראל דאפה לבוגרים: “לא במקרה הוא כבר שחקן בוגרים. בהפועל ירושלים קידמו לאורך השנים שחקנים צעירים מקבוצת הנוער לבוגרים בגיל צעיר, כמו כארם זועבי, ליאור קאסה ואחמד סלמן. אם ישראל לא היה בשל לבוגרים, הוא לא היה עולה. לטעמי, יש לו נוכחות ונתונים לשחק בבוגרים. אני מאמין מאוד בשחקנים צעירים, אנחנו רואים בכל העולם שחקנים מוכשרים בגילאים האלה שעולים לקבוצות בוגרים שמשחקות במפעלים המרכזיים של הכדורגל העולמי, גם כאן אפשר וצריך להאמין בצעירים מוכשרים. לישראל יש פוטנציאל גבוה להצליח, אך מוקדם לנבא להיכן יגיע, מאחר והוא סך הכל בן 16.5 ויש הרבה דברים שיכולים להשתנות עם הזמן. אני מאמין שאם ימשיך לעבוד קשה, ישמור על מיקוד ולא יסבול מחוסר מזל – יש לו פוטנציאל גבוה לעתיד ורוד”.