יום שבת, 11.10.2025 שעה 09:13
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

שחקני בארסה, ארסנל וליברפול? שבדיה מושפלת

למרות שהיא מחזיקה בדור זהב בהתקפה עם איסאק ויוקרש בחוד ובראדג'י וברגוואל בקישור, הנבחרת לא הצליחה לבעוט למסגרת וירדה למקום האחרון במוקדמות

|
אלכסנדר איסאק, לוקאס ברגוואל ו-ויקטור יוקרש (IMAGO)
אלכסנדר איסאק, לוקאס ברגוואל ו-ויקטור יוקרש (IMAGO)

לא כך ציפו בנבחרת שבדיה שיראו מוקדמות המונדיאל. האמת? הם היו מאוכזבים גם אם המצב היה הרבה יותר טוב מזה הנוכחי: נקודה אחת בתום שלושה משחקים והמקום האחרון במוקדמות מונדיאל 2026.

אי אפשר גם לטעון שהם קיבלו הגרלה קשה מדי: שווייץ, קוסובו וסלובניה היו אמורות לספק הזדמנות טובה להציג את הכישרון הגדול שקיים בדור הזהב ההתקפי בצהוב, אך הדבר פשוט לא קורה.

עם אלכסנדר איסאק מליברפול ו-ויקטור יוקרש מארסנל בחוד, כשלצידם בקישור רוני ברדג’י מברצלונה, לוקאס ברגוואל מטוטנהאם ושחקנים נוספים מליגות הטופ 5, אף אחד לא ציפה שדור הזהב ההתקפי הזה יסיים משחק עם 0 בעיטות למסגרת.

רוני ברדג’י מתוסכל (IMAGO)רוני ברדג’י מתוסכל (IMAGO)

למרות זאת, כך קרה אתמול (שישי) בהפסד 2:0 לשווייץ, שהשפילה את השבדים ונטרלה אותם לחלוטין, כשהיא פתחה בזכות הניצחון פער של 8 נקודות בין הקבוצות כשנותרו 9 בקופה.

“הכל נראה שחור אחרי ההפסד”, נכתב באתר המקומי expressen. “זה פשוט פיאסקו, צריך לדרוש את ההתפטרות של המאמן. מישהו צריך להתעורר”.

כעת לשבדים נותר עוד סיכוי להתמודד על העפלה, כשקוסובו שבמקום השני המוביל לפלייאוף עם 4 נקודות בלבד וסלובניה השלישית עם 2. הם יארחו ביום שני את קוסובו, וזה באמת יהיה מפגש של להיות או לחדול.

ויקטור יוקרש תופס את הראש (IMAGO)ויקטור יוקרש תופס את הראש (IMAGO)
