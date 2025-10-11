שחקני בארסה, ארסנל וליברפול? שבדיה מושפלת

לא כך ציפו בנבחרת שבדיה שיראו מוקדמות המונדיאל. האמת? הם היו מאוכזבים גם אם המצב היה הרבה יותר טוב מזה הנוכחי: נקודה אחת בתום שלושה משחקים והמקום האחרון במוקדמות מונדיאל 2026.

אי אפשר גם לטעון שהם קיבלו הגרלה קשה מדי: שווייץ, קוסובו וסלובניה היו אמורות לספק הזדמנות טובה להציג את הכישרון הגדול שקיים בדור הזהב ההתקפי בצהוב, אך הדבר פשוט לא קורה.

עם אלכסנדר איסאק מליברפול ו-ויקטור יוקרש מארסנל בחוד, כשלצידם בקישור רוני ברדג’י מברצלונה, לוקאס ברגוואל מטוטנהאם ושחקנים נוספים מליגות הטופ 5, אף אחד לא ציפה שדור הזהב ההתקפי הזה יסיים משחק עם 0 בעיטות למסגרת.

רוני ברדג’י מתוסכל (IMAGO)

למרות זאת, כך קרה אתמול (שישי) בהפסד 2:0 לשווייץ, שהשפילה את השבדים ונטרלה אותם לחלוטין, כשהיא פתחה בזכות הניצחון פער של 8 נקודות בין הקבוצות כשנותרו 9 בקופה.

“הכל נראה שחור אחרי ההפסד”, נכתב באתר המקומי expressen. “זה פשוט פיאסקו, צריך לדרוש את ההתפטרות של המאמן. מישהו צריך להתעורר”.

כעת לשבדים נותר עוד סיכוי להתמודד על העפלה, כשקוסובו שבמקום השני המוביל לפלייאוף עם 4 נקודות בלבד וסלובניה השלישית עם 2. הם יארחו ביום שני את קוסובו, וזה באמת יהיה מפגש של להיות או לחדול.