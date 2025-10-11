"שת"פ בין המשטרה למוסד לאבטחה של ישראל"

נבחרת ישראל זוכה לאבטחה הדוקה במיוחד באוסלו לקראת המשחק מול נורבגיה, והתקשורת המקומית מדווחת על צעדי ביטחון חסרי תקדים. לפי העיתון הנורבגי ‘Dagbladet’, המשטרה המקומית פועלת בשיתוף עם גורמי ביטחון ישראליים, כולל אנשי מוסד, כדי להבטיח את שלומם של השחקנים והצוות.

ביום חמישי בערב הגיעה הנבחרת לבית המלון שבבירת נורבגיה, והתקבלה על ידי כוח משטרה גדול ונוכחות בולטת של מאבטחים ישראלים. על פי הדיווח, המאבטחים “התרוצצו סביב המלון”, בדקו שוב ושוב את האזור והקפידו לסרוק אפילו את פחי האשפה. כשהצלמים והעיתונאים המקומיים הגיעו, חלק מהמאבטחים עטו מסכות פנים כדי להסתיר את זהותם.

על פי המידע שפורסם, סוכנים של שירותי הביון הישראליים, ובהם אנשי מוסד, מלווים את הנבחרת גם במהלך שהותה באוסלו. המשטרה הנורבגית ויחידת הביטחון הלאומית PST לא הסכימו להתייחס ישירות לנושא, אך אישרו כי “מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם צוותי האבטחה הישראליים”.

בן שמעון:אחראיים שהצד הפוליטי ייתן תקווה

ביום שישי, כשהנבחרת הגיעה לאימון באצטדיון אולבאל, האזור כולו נסגר פיזית. רמות הכוננות הוגדרו כגבוהות מאוד, עד כדי כך שהכתבה תיארה את האווירה כ“היסטרית”. על הצלמים נאסר לעמוד מאחורי הגדרות ולצלם את הגעת הנבחרת, ועיתונאים מורשים עברו בדיקות תיקים חוזרות ונשנות. תנועתם באצטדיון הוגבלה באופן חריג.

בדיווח נכתב כי צעדים כאלה “מעולם לא נראו במשחק בין-לאומי בנורבגיה, ואף לא באירוע ספורט גדול אחר במדינה או מחוצה לה”. שירות הביטחון הנורבגי מעריך כי רמת האיום הכללית במדינה היא “מתונה”, אך מודה כי האיום גובר כאשר מדובר ביעדים יהודיים וישראליים, ולכן ננקטו אמצעים חריגים להגנה על הנבחרת.

מפגינים פרו פלסטינים באוסלו (IMAGO)

מפקד המחוז המשטרתי של אוסלו, אנדרס רונינג, הסביר: “האיום כלפי הקבוצה האורחת מחייב אותנו לפעול. לא נפרט אילו צעדים ננקטו, אך אנו מאמינים שהם הכרחיים כדי להבטיח את ביטחונם”. כשנשאל על טיב שיתוף הפעולה עם גורמי הביטחון הישראלים, השיב רונינג: “יש לנו דיאלוג מצוין עם המאבטחים הישראלים, שיתוף הפעולה מתנהל היטב ויש לנו תוכנית ברורה לשמירה על הביטחון”.

האחריות לאבטחה בתוך אצטדיון אולבאל נתונה בידי התאחדות הכדורגל הנורבגית, בעוד המשטרה אחראית לאבטחת המלון, הנסיעות והנמל. על אף שהביקור הישראלי עד כה עבר בשקט יחסי, המשטרה הזהירה כי היא “דינמית” ותפעל להעלות את רמת האבטחה במקרה של הפגנות או אירועים בלתי צפויים.

ארלינג הולאנד (ראובן שוורץ)

בנוסף, ההתאחדות הנורבגית הקשיחה את הנהלים בתוך האצטדיון, הוסיפה מאבטחים, הפחיתה את קיבולת הקהל, וסגרה את אזור אוהדים הסמוך. גם הצד הארוך של האצטדיון, דרכו מגיעות הנבחרות, נחסם פיזית יום לפני המשחק, עם מאבטחים משני צידי הכניסה. רק בעלי אישורים מיוחדים הורשו להיכנס.

לפי ‘Dagbladet’, האבטחה סביב המשחק בין נורבגיה לישראל “אינה דומה לשום דבר שראינו בעבר בכדורגל הנורבגי”, עדות לרגישות ולמתיחות המלווים את המפגש בין שתי הנבחרות. עם זאת, יש לציין שלמרות שהנורבגים מתפעלים מהאבטחה הגדולה, בעבר הנבחרת זכתה לאבטחה יותר כבדה, וזו לא רמת האבטחה הגדולה אי פעם שהנבחרת קיבלה במשחק חוץ.