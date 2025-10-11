יום שבת, 11.10.2025 שעה 09:13
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"שת"פ בין המשטרה למוסד לאבטחה של ישראל"

התקשורת הנורבגית התייחסה לאבטחה חסרת התקדים: "לא דומה לשום דבר שראינו בעבר". מפקד המחוז המקומי: "יש לנו תוכנית ברורה לשמירה על הביטחון שלהם"

|
האבטחה בנורבגיה (IMAGO)
האבטחה בנורבגיה (IMAGO)

נבחרת ישראל זוכה לאבטחה הדוקה במיוחד באוסלו לקראת המשחק מול נורבגיה, והתקשורת המקומית מדווחת על צעדי ביטחון חסרי תקדים. לפי העיתון הנורבגי ‘Dagbladet’, המשטרה המקומית פועלת בשיתוף עם גורמי ביטחון ישראליים, כולל אנשי מוסד, כדי להבטיח את שלומם של השחקנים והצוות.

ביום חמישי בערב הגיעה הנבחרת לבית המלון שבבירת נורבגיה, והתקבלה על ידי כוח משטרה גדול ונוכחות בולטת של מאבטחים ישראלים. על פי הדיווח, המאבטחים “התרוצצו סביב המלון”, בדקו שוב ושוב את האזור והקפידו לסרוק אפילו את פחי האשפה. כשהצלמים והעיתונאים המקומיים הגיעו, חלק מהמאבטחים עטו מסכות פנים כדי להסתיר את זהותם.

על פי המידע שפורסם, סוכנים של שירותי הביון הישראליים, ובהם אנשי מוסד, מלווים את הנבחרת גם במהלך שהותה באוסלו. המשטרה הנורבגית ויחידת הביטחון הלאומית PST לא הסכימו להתייחס ישירות לנושא, אך אישרו כי “מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם צוותי האבטחה הישראליים”.

בן שמעון:אחראיים שהצד הפוליטי ייתן תקווה

ביום שישי, כשהנבחרת הגיעה לאימון באצטדיון אולבאל, האזור כולו נסגר פיזית. רמות הכוננות הוגדרו כגבוהות מאוד, עד כדי כך שהכתבה תיארה את האווירה כ“היסטרית”. על הצלמים נאסר לעמוד מאחורי הגדרות ולצלם את הגעת הנבחרת, ועיתונאים מורשים עברו בדיקות תיקים חוזרות ונשנות. תנועתם באצטדיון הוגבלה באופן חריג.

בדיווח נכתב כי צעדים כאלה “מעולם לא נראו במשחק בין-לאומי בנורבגיה, ואף לא באירוע ספורט גדול אחר במדינה או מחוצה לה”. שירות הביטחון הנורבגי מעריך כי רמת האיום הכללית במדינה היא “מתונה”, אך מודה כי האיום גובר כאשר מדובר ביעדים יהודיים וישראליים, ולכן ננקטו אמצעים חריגים להגנה על הנבחרת.

מפגינים פרו פלסטינים באוסלו (IMAGO)מפגינים פרו פלסטינים באוסלו (IMAGO)

מפקד המחוז המשטרתי של אוסלו, אנדרס רונינג, הסביר: “האיום כלפי הקבוצה האורחת מחייב אותנו לפעול. לא נפרט אילו צעדים ננקטו, אך אנו מאמינים שהם הכרחיים כדי להבטיח את ביטחונם”. כשנשאל על טיב שיתוף הפעולה עם גורמי הביטחון הישראלים, השיב רונינג: “יש לנו דיאלוג מצוין עם המאבטחים הישראלים, שיתוף הפעולה מתנהל היטב ויש לנו תוכנית ברורה לשמירה על הביטחון”.

האחריות לאבטחה בתוך אצטדיון אולבאל נתונה בידי התאחדות הכדורגל הנורבגית, בעוד המשטרה אחראית לאבטחת המלון, הנסיעות והנמל. על אף שהביקור הישראלי עד כה עבר בשקט יחסי, המשטרה הזהירה כי היא “דינמית” ותפעל להעלות את רמת האבטחה במקרה של הפגנות או אירועים בלתי צפויים.

ארלינג הולאנד (ראובן שוורץ)ארלינג הולאנד (ראובן שוורץ)

בנוסף, ההתאחדות הנורבגית הקשיחה את הנהלים בתוך האצטדיון, הוסיפה מאבטחים, הפחיתה את קיבולת הקהל, וסגרה את אזור אוהדים הסמוך. גם הצד הארוך של האצטדיון, דרכו מגיעות הנבחרות, נחסם פיזית יום לפני המשחק, עם מאבטחים משני צידי הכניסה. רק בעלי אישורים מיוחדים הורשו להיכנס.

לפי ‘Dagbladet’, האבטחה סביב המשחק בין נורבגיה לישראל “אינה דומה לשום דבר שראינו בעבר בכדורגל הנורבגי”, עדות לרגישות ולמתיחות המלווים את המפגש בין שתי הנבחרות. עם זאת, יש לציין שלמרות שהנורבגים מתפעלים מהאבטחה הגדולה, בעבר הנבחרת זכתה לאבטחה יותר כבדה, וזו לא רמת האבטחה הגדולה אי פעם שהנבחרת קיבלה במשחק חוץ.

