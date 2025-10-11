שער לגורה, קורסאו התקרבה למונדיאל 2026

פגרת הנבחרות שולחת גם מספר שחקנים מהקבוצות הישראליות לסייע למדינות המוצא שלהם בהתמודדות על ההעפלה למונדיאל 2026. מי שסיפק הופעה מרשימה בנבחרתו הוא קנג’י גורה, שכבש בניצחון קורסאו.

שחקן מכבי חיפה קיבל את הכדור בצד שמאל של הרחבה, חתך לאמצע וסובב בעיטה שנעצרה רק בפינה הרחוקה של הרשת בביצוע נהדר. זה היה השער השני של קורסאו, שגברה 0:2 על ג’מייקה.

הניצחון הזה היה קריטי עבור קנג’י גורה ונבחרתו, שהצליחה לחלוף על פני ג’מייקה ולעלות לראשות בית ב’ במוקדמות המונדיאל של צפון אמריקה. המקום הראשון עולה ישירות לתחרות, ולקורסאו (7 נקודות) יתרון של נקודה על הג’מייקנים (6 נקודות).

במכבי חיפה גורה עדיין לא בא מספיק לידי ביטוי מאז שהגיע בקיץ, כשעד כה שיחק בעיקר כמחליף בארבעה משחקי ליגה בהם לא הצליח לכבוש או לבשל.