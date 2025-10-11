יום שבת, 11.10.2025 שעה 09:13
כדורגל ישראלי

שער לגורה, קורסאו התקרבה למונדיאל 2026

שחקן מכבי חיפה כבש בביצוע נהדר את השני לנבחרתו, שניצחה 0:2 במשחק קריטי מול ג'מייקה. בזכות שלוש הנקודות היא עלתה לפסגת הבית, נקודה מעל היריבה

קנג'י גורה (עמרי שטיין)
פגרת הנבחרות שולחת גם מספר שחקנים מהקבוצות הישראליות לסייע למדינות המוצא שלהם בהתמודדות על ההעפלה למונדיאל 2026. מי שסיפק הופעה מרשימה בנבחרתו הוא קנג’י גורה, שכבש בניצחון קורסאו.

שחקן מכבי חיפה קיבל את הכדור בצד שמאל של הרחבה, חתך לאמצע וסובב בעיטה שנעצרה רק בפינה הרחוקה של הרשת בביצוע נהדר. זה היה השער השני של קורסאו, שגברה 0:2 על ג’מייקה.

הניצחון הזה היה קריטי עבור קנג’י גורה ונבחרתו, שהצליחה לחלוף על פני ג’מייקה ולעלות לראשות בית ב’ במוקדמות המונדיאל של צפון אמריקה. המקום הראשון עולה ישירות לתחרות, ולקורסאו (7 נקודות) יתרון של נקודה על הג’מייקנים (6 נקודות).

במכבי חיפה גורה עדיין לא בא מספיק לידי ביטוי מאז שהגיע בקיץ, כשעד כה שיחק בעיקר כמחליף בארבעה משחקי ליגה בהם לא הצליח לכבוש או לבשל.

