15 נקודות לאבדיה, פורטלנד ניצחה את סקרמנטו

פורטלנד רשמה הבוקר (שבת) ניצחון צמוד במיוחד 123:124 על סקרמנטו קינגס במשחק הכנה לקראת פתיחת עונת ה-NBA, בתום מותחן שנגמר על חודה של נקודה. הבלייזרס פתחו חזק, שמרו על קצב גבוה לאורך רוב המשחק, אך סקרמנטו חזרה ברבע האחרון בזכות התקפה מהירה של 32 נקודות. בדקות הסיום נדרשה פורטלנד לעצור את הריצה של הקינגס, והצליחה לשמור על היתרון הקטן עד הבאזר.

דני אבדיה המשיך להראות יכולת טובה אצל הטרייל בלייזרס וסיפק שוב משחק יציב ומרשים. הישראלי רשם 15 נקודות, 6 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב־22 וחצי דקות, כשהוא קולע ביעילות (4 מ-9 מהשדה) ומפגין קור רוח בכל פעם שנדרש לקבל החלטות. אבדיה היה פעיל מאוד בדקות שלו, תרם גם בצד ההגנתי עם כמה עצירות חשובות, והוכיח שהוא יודע להשפיע על המשחק גם בלי להיות הכוכב הראשי.

ג’רמי גרנט הוביל את קלעי הבלייזרס עם 18 נקודות ו-8 ריבאונדים, שיידון שארפ הוסיף 17 נקודות, ויאנג האנסן סיים עם 16 יעילות מהספסל. בצד השני, זאק לאבין היה המצטיין של סקרמנטו עם 19 נקודות, אך גם הן לא הספיקו כדי למנוע הפסד דרמטי.

בפורטלנד יכולים להיות מרוצים מהעומק ומהשיפור במשחק הקבוצתי. דני אבדיה, שממשיך להפגין ביטחון ותיאום עם שאר השחקנים, הולך ומבסס את מעמדו כאחד השחקנים המרכזיים של הקבוצה החדשה שלו. אם ימשיך בקו הזה, נמשיך לראות אותו העונה בעמדה משמעותית ברוטציה של הבלייזרס.