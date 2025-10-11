יום שני, 13.10.2025 שעה 09:14
כדורגל עולמי

"אמבפה הטוב בעולם, כבר אי אפשר להתווכח"

למרות שנפצע, כוכב נבחרת צרפת סיפק משחק נפלא עם שער יוצא דופן ובצרפת היללו: "הוא עבר בדריבל כל דבר שזז". במדריד דווח כי הפציעה לא רצינית

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה חווה הרבה עליות וירידות אמש (שישי) במדי נבחרת צרפת. הוא היה נפלא על הדשא, כבש שער סולו מרהיב והוסיף בישול, אך נפגע ברגל שגם ככה שמה אותו בספק למשחק ונשכב על הדשא.

הכוכב נגע באיזור הקרסול שלו, שם נפצע במשחק מול ויאריאל כשהדבר הטריד אותו גם בימי האימון שקדמו למשחק. בצרפת הודיעו כי הוא שב למדריד ולא יטוס עם הטריקולור למשחק מול איסלנד.

למרות הדאגה, בצרפת נדהמו מהיכולת שהציג אמבפה. “הוא הטוב בעולם, כבר אי אפשר להתווכח עם זה”, נכתב ב-RMC. “זה היה שער מדהים, הוא עבר בדריבל כל דבר שזז”.

קיליאן אמבפה, "עבר בדריבל כל דבר שזז" (IMAGO)קיליאן אמבפה, "עבר בדריבל כל דבר שזז" (IMAGO)

בצרפת כבר מסמנים יעד: שיא השערים בנבחרת של אוליבייה ז’ירו שעומד על 57 שערים. לאחר שמצא את הרשת אתמול, אמבפה עומד על 53 שערים וזה נראה כמו רק עניין של זמן.

“אני חושב שאעבור אותו, לא בטוח מתי זה יקרה”, אמר אמבפה בביטחון. “זו התקדמות טבעית עבורי. אבל חשוב לזכור שהמטרות חשובות יותר מלהבקיע שערים”.

כעת, במדריד מדווחים כי אין דאגה בקבוצה. לפי דיווח ב’אס’, בריאל מדריד טוענים כי הפציעה לא רצינית, והשחקן צפוי להיות כשיר ולא לפספס אף אחד ממשחקי הקבוצה.

