"אעשה את החלק שלי": ההצהרה של הולאנד

לקראת המשחק מול ישראל, ארלינג הולאנד קיבל את סרט הקפטן במקום מרטין אודגור הפצוע. במהלך השבוע האחרון התייצבו לא מעט שחקנים מול העיתונאים באזור הראיונות באולבאל סטדיום, אך מלך השערים של נורבגיה שמר על שתיקה, עד עכשיו.

בסרטון שפרסם חשבון ה־X הרשמי של נבחרת נורבגיה, הולאנד שיתף את תחושותיו: "אני והקבוצה מרגישים טוב. אנחנו נראים טוב באימונים ומוכנים לשחק את המשחק שלנו ולנסות לנצח. אנחנו נהנים על המגרש, משחקים כדורגל טוב ומנסים לבדר את הקהל תוך כדי השגת תוצאות. זה מדהים, אנחנו נהנים מכל רגע ועושים הכל כדי ליצור משחק בלתי נשכח ומלא אירועים באולבאל", אמר.

כאשר נשאל על הלחץ לקראת משחק ביתי נוסף באצטדיון מלא, השיב הולאנד: "יש הרבה לחץ בשנים האחרונות, ואנחנו אוהבים את זה. זה נפלא לשחק מול אצטדיון אולבאל מלא. בהופעת הבכורה שלי היו אולי 8,000-9000 אוהדים, והיום יש 25 אלף. זה פשוט מדהים, ואני נהנה מכל רגע".

על הרצון להוביל את נורבגיה לטורניר גדול אמר הולאנד: "זו המטרה שלי כבר הרבה זמן, וזה מה שאני מנסה להשיג. אני אעשה את החלק שלי כדי שננצח במשחק הזה". החלוץ בן ה־24 מציג מאזן יוצא דופן של 48 שערים ב־45 הופעות במדי נבחרת נורבגיה.