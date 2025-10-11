"נהיה במשחק הבא של מכבי חיפה בסמי עופר"

מתן אנגרסט, אוהד מושבע של מכבי חיפה, עתיד לחזור בקרוב משבי החמאס אחרי למעלה משנתיים. משפחתו שחוותה סיוט באותו פרק זמן מאז שנחטף הגיעה לאולפן חדשות 12, כשאחיו אופיר היה נרגש במיוחד מכך שמתן ישוב למשחקי הירוקים בסמי עופר.

אופיר אנגרסט אמר: "אני בשנתיים האחרונות נשארתי על הרשמיות והרצינות, אבל די, היום זה יום חג וחוגגים עם הצעיף הירוק כי מתן יחזור לסמי עופר למשחקים של מכבי חיפה ואני רוצה לשיר עכשיו עד המנהרות ועד איפה שהוא לא נמצא, שישמע אותנו ויידע שבמשחק הבא כבר נהיה עם הצעיף הירוק ונהיה במשחק”.

“אנחנו מזמינים את כל אוהדי מכבי חיפה", המשיך אופיר, ואביו חגי אמר: “מזמינים את כל המדינה, לא רק את אוהדי מכבי חיפה”. אופיר המשיך: “מזמינים את כולם לחגוג, הולכים להצית את כל השכונה בעשן ירוק של מכבי חיפה”. צפו ברגע המרגש ובשירה של משפחתו של מתן אנגרסט, באדיבות חדשות N12.