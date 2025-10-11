אבי שגיא: האיגוד העולמי הפר את הבטחתו

זעם גדול בישראל על איגוד ההתעמלות העולמי, לאחר שאישר לאינדונזיה לבטל את הוויזות של חברי נבחרת ישראל שהיו אמורים להתחרות באליפות העולם בהתעמלות מכשירים במדינה. מאז היוודע הדבר, בישראל פנו ל-CAS ופועלים כדי לשנות את ההחלטה או לחילופין לדרוש להעביר את התחרות למדינה אחרת.

בינתיים, האינדונזים ממשיכים בהכנות לאליפות העולם. יו"ר איגוד ההתעמלות האינדונזי, איטה ג'וליאטי, נשאלה האם התחרות עלולה להידחות או להתבטל בגלל הדחת נבחרת ישראל - והשיבה כי היא לא חוששת מזה: "לבטל או להזיז את אליפות העולם? אני לא חושבת שזה שינוי שהוא אפשרי כי המשלחות יתחילו להגיע לאינדונזיה ביום שני הקרוב. גם ההכנות שלנו הושלמו ב-96%. קיבלנו מכתב מאיגוד ההתעמלות העולמי שמאשר את ביטול הוויזות, זה נעשה על דעתם של בכירי הענף והתחרות היא קודם כל שלהם".

ביממה האחרונה ראשי המדינה עוסקים במשבר הדיפלומטי מול אינדונזיה, לצד ההחלטה של איגוד ההתעמלות הישראלי והוועד האולימפי הישראלי לפעול נגד האיגוד העולמי והמארגנים מאינדונזיה. למדינת ישראל אין יחסים דיפלומטיים מול המדינה המארחת, כך שנעשתה פנייה גם לדיפלומטים בינלאומיים בתיווך של משרד נשיא המדינה ומשרד התרבות והספורט, בניסיון להשפיע על המארחים. יחד עם זאת, יש לציין כי לא נראה שהאינדונזים ישנו את החלטתם.

חברי נבחרת ישראל שהיו אמורים לקחת חלק באליפות העולם פרסמו ברשתות החברתיות אמירות נגד ההחלטה בשפה האנגלית כדי לחשוף את העוול שנעשה להם בפני כל העולם. פבל גולידוב פרסם בחשבון הפרטי שלו כי כלל הספורטאים אמורים להשתתף בתחרות. בנוסף, המתעמל ביקר: "האיגוד העולמי לא אוכף את החוקים שלו, כל הספורטאים חייבים לקבל ויזה. אינדונזיה לא אחראית על ההחלטה מה נכון ומה לא, יש שופטים ובתי דין בדיוק בשביל הדברים האלה".

הסטורי של פבל גולידוב (צילום מסך)

גם יתר מתעמלי המכשירים הביעו מחאה ברשתות החברתיות. לדוגמה, אייל אינדיג, שהיה אמור לצאת לאינדונזיה, שיתף את עוקביו: "בגלל שום סיבה אחרת פרט לזהות המדינה שלי, פתאום לי ולשאר חברי נבחרת ישראל בוטלו הוויזות לאליפות העולם בהחלטת ממשלת אינדונזיה".

הסטורי של אייל אינדיג (צילום מסך)

יו"ר איגוד ההתעמלות, אבי שגיא, אמר על כך: "מראש פעלנו על מנת שיאפשרו לנו להתחרות באליפות העולם, מיד לאחר ההכרזה שג'קרטה תארח את התחרות. כבר לפני שנתיים בכינוס של הקונגרס העולמי דרשנו תשובות, והתקבלה החלטת ההנהלה ב-FIG שאומרת שכל המדינות יורשו להיכנס לאינדונזיה. מלכחתילה שאלנו שאלות כי ידענו שאין למדינת ישראל יחסים דיפלומטיים איתם, אבל נאמר לנו שספורט זה ספורט וכולם ייכנסו לתחרות. מסתבר שהאיגוד העולמי הפר אפילו את ההבטחה שלו עצמו".

היו"ר הישראלי הוסיף וציין: "עד לשבוע האחרון האינדונזים היו איתנו בקשר. עובדה שהנפיקו לנו ויזות כניסה למדינה. זה שהם התהפכו עלינו בדקה ה-90 זה משהו שלא מובן לי. זה לא פוגע רק בנו, זה פוגע בספורט העולמי כי יש לנו נבחרת מצוינת שלא תשתתף בתחרות. אני עובד ביחד עם הוועד האולימפי ומשרד התרבות והספורט כדי להיאבק בהם משפטית, לא נוותר ונפעל בכל הכוח נגד המארגנים".

לדבריו של אבי שגיא, הכל החל שלשום, רגע לפני ישיבת ההנהלה של האיגוד העולמי, אז נודע לאיגוד הישראלי כי הדחת ישראל מהתחרות תעלה על סדר היום בישיבתה, לבקשתם של האינדונזים. "פעלנו נגד זה, כך שזה ירד מסדר היום של הנהלת האיגוד העולמי. אחרי שהבין שלא יוכלו להצביע על כך והנושא ירד מסדר היום, היו"ר מורינארי ווטאנבה ביקש 48 שעות כדי לדון בדברים מחדש - אבל לפתע, ממש באותו היום, אנחנו מגלים שאנחנו מחוץ לתחרות", אמר שגיא.

אבי שגיא (רדאד ג'בארה)

מנכ"לית האיגוד, שרית שנער, פעלה בתקופה האחרונה כדי לעזור לנבחרת ישראל להגיע לתחרות והייתה בקשר מול המארגנים באינזוניה. לאחר שאלה הודיעו באופן חד צדדי על ביטול השתתפותם, אמרה: "זה מאוד עצוב שדווקא בתקופה שמרגישים שהשלום בדרך ואנחנו צועדים להסדר מדיני, ספורטאים ישראלים לא יכנסו למדינה המארחת רק בגלל מוצאם".

שנער הוסיפה: "לאורך כל השנים האחרונות אף פעם לא נתנו לפוליטיקה לחדור לספורט, אבל אנחנו מרגישים שדווקא האיגוד העולמי הסכים לכך ואיפשר זאת. הכי מאכזב זה שאפילו לא קיבלנו הודעה רשמית על ביטול השתתפותנו. זה מצב הזוי, לא יכול להיות שאלוף העולם המכהן לא יהיה באליפות העולם. לא ניכנע לזה, ניאבק בכל אמצעי ודרך כדי למנוע את ההחלטה העצובה הזאת. עבדנו ב-72 השעות האחרונות באופן אינטנסיבי כדי למנוע מהאיגוד הבינלאומי לקיים הצבעה על הדחת ישראל מהתחרות, ולשמחתי הצלחנו - אבל כוחות פולטיים מחוץ לספורט התערבו ומנעו את הגעתנו לאליפות העולם. אסור שזה יקרה. אם החלטה כזאת אושרה על ידי האיגוד העולמי, אנחנו חוששים מהעתיד".

סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת המשנה לספורט, ח"כ סימון דוידסון, שלח מכתב לשר החוץ גדעון סער בבקשה להתערבות דחופה בעקבות החלטתה של אינדונזיה להדיר את הישראלים מאליפות העולם בהתעמלות מכשירים.

ח"כ סימון דוידסון כתב לשר: "נדרשת התערבותך מול הגורמים באינדונזיה ומול גורמים בינלאומיים הפועלים בספורט העולמי על מנת למנוע את התרגיל המסריח של אינדונזיה ואת החרפה האנטישמית האנטי-ציונית הזו. החרמה בפועל של ספורטאים ישראלים מתחרות בינלאומית מאורגנת מפרה את הדין בספורט העולמי ומהווה מכה אנושה לספורט הישראלי בזירה העולמית".

ח"כ סימון דוידסון (לילך וויס-רוזנברג)

ד"ר עמיחי אלפרוביץ' מהמרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, שחוקר את המקרה הייחודי של אינדונזיה והספורט הישראלי, ניתח את המצב ואת החלטת המארגנים: "אינדונזיה היא המדינה הרביעית בגודלה בעולם מבחינת האוכלוסייה והמדינה המוסלמית הגדולה בעולם. ב-1945 היא הכריזה על עצמאות וכוננה חוקה, שהיא מקור הכוח של העם והשלטון. המבוא לחוקה שולל קולוניאליזם מכל סוג שהוא, לאחר שאינדונזיה הייתה תחת שלטון הולנדי במשך מאות שנים. העיקרון הזה הוא אוניברסלי, ומעת לעת מתנגש בתחום הספורט בין אינדונזיה לישראל".

ד"ר אלפרוביץ' ציין כי "החוקה היא הבסיס לקשור מאות מיליוני בני אדם תחת המושג 'אינדונזי', והיא הדבק שמחבר את האומה גם במחיר של ביקורת וענישה בינלאומיים בנושא הספורט. לכן הערכתי מלכתחילה שהסיכוי שנבחרת ישראלית תתארח שם שואף לאפס. זה קורה כך מ-1957, למעט שני חריגים בעשור האחרון בענפי ספורט עם פרופיל נמוך יחסית כדוגמת הבדמינטון ורכיבת אופני המסלול. כך אינדונזיה רואה את העולם והעיקרון הזה בתוקף עוד הרבה לפני שישראל ואינדונזיה החלו להתחרות זו מול זו. ישראל מבחינתם היא אימפריאליסטית, כך שפעם נוספת נוצר קונפליקט בין מדינת הענק לישראל בתחום הספורט. השיטה של אי הענקת ויזות או ביטולן החלה במשחקי אסיה ב-1962, ואנחנו נתקלים בה מאז בכל פעם מחדש".