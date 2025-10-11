בלי מסי ומסטנטואונו: 0:1 לארגנטינה על ונצואלה

בלי ליאו מסי, או במילים אחרות, בלי קסם ובלי צבע, נבחרת ארגנטינה סיימה את המבחן הראשון שלה לפני המונדיאל עם ניצחון חיוור. היעדרו של הקפטן, יחד עם הנסיבות הצפויות של משחק ידידות מול יריבה נחותה בהרבה, מנעו מהנבחרת של ליונל סקאלוני לנצל את אין ספור המצבים שיצרה והחמיצה במשחק שבו שחקן מכבי תל אביב קרווין אנדרדה שיחק 58 דקות.

לפני פתיחת המשחק עמדו שחקני ונצואלה וארגנטינה לדקת דומייה לזכרו של מיגל אנחל רוסו. לאחר הרגע המרגש, הכדור החל להתגלגל. ההזדמנויות הראשונות הגיעו מהרגליים של ליאנדרו פארדס, קשר בוקה ג’וניורס, שהציג רפרטואר של מסירות ארוכות לשטחים שיצרו סכנה ממשית.

כבר בדקה ה־18 נרשמה ההזדמנות הגדולה הראשונה במשחק: ניקו פאס קיבל את הכדור על סף הרחבה ובחר לבעוט ברגלו הימנית, החלשה יותר. הבעיטה המדויקת והחזקה שלו פגעה בקורה לאחר שהשוער קונטררס הצליח להטות אותה קלות.

כעבור חצי שעה, ארגנטינה הבקיעה. לו סלסו קיבל מסירה נהדרת מלאוטרו, ובבעיטה ברגל שמאל מצא את הפרצה בחומה האנושית שנקראת חוסה קונטררס, בפעם הראשונה והיחידה. סקאלוני, שלא ישב עד אותו רגע, מחא כפיים בהקלה. שניות קודם לכן, מרקס החמיץ שער ודאי בצד השני, מטרים ספורים מהשער, כשדיבו מרטינס כבר נכנע.

המחצית הראשונה הסתיימה ללא אירועים נוספים. סקאלוני, שהיה מרוצה מהתוצאה, הרשה לעצמו לערוך ניסוי ולמקם את ניקו גונסאלס כמגן שמאלי עם פתיחת המחצית השנייה. על אף השינוי המסקרן, תסריט המשחק נותר זהה, וארגנטינה המשיכה במונולוג, הפעם עם לאוטרו מרטינס בולט במיוחד, אך חסר מזל בניסיונותיו למצוא את הרשת באצטדיון הארד רוק. שבע הזדמנויות ברורות, אחת אחרי השנייה, נעצרו כולן בידיו של השוער הוונצואלי המצוין.

בדקות הסיום ניתנה לשתי הנבחרות ההזדמנות לערוך התאמות קלות. סקאלוני דחס את מרכז השדה, מה שהוביל ליכולת חיבור טובה יותר בין השחקנים. במקטע האחרון של המשחק החמיצו הארגנטינאים אינספור מצבים, ג'וליאנו סימאונה, לאוטרו במספר הזדמנויות, ומק-אליסטר, כולם יכולים להעניק מעט טעם נוסף ל־0:1 הדלוח, אך נתקלו בשוער קונטררס, שהציג תצוגה הרואית ומנע מהתוצאה לברוח.

המשחק הסתיים עם נבחרת ארגנטינה נחושה, אך ללא עוד שער המצופה. ניצחון דחוק לנבחרת שהתגעגעה לכוכבים המרכזיים שלה, מסי ומסטנטואונו. הבאה בתור היא פורטו ריקו, ועם חזרתו של הקפטן הגדול, אלופת העולם תקווה להשיב את הברק, ובעיקר, לחזור לנצח וללמוד הרבה יותר מהפעם הזו.