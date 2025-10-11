יום שבת, 11.10.2025 שעה 00:51
מסתמן: טאווטאחה יחליף את האדיה בכפר קאסם

שחקן מכבי חיפה לשעבר צפוי להחליף את המאמן שבדרכו לבני ריינה במקומו של דראפיץ'. כפר קאסם תשחק בראשון מול נוף הגליל, כשלאחר מכאן האדיה יעזוב

טאלב טוואטחה (שחר גרוס)
אחרי עזיבתו של אדהם האדיה את מ.ס כפר קאסם, נערכים במועדון להשלמת המהלך ומסתמן כי שחקן העבר של מכבי חיפה, טאלב טוואטחה, יחליף אותו על הקווים. טוואטחה, ששיחק גם בגרמניה, נראה כמי שיקבל את המושכות ויוביל את הקבוצה בשלב הבא.

האדיה סגר בבני ריינה כמחליפו של סלובודאן דראפיץ׳ שפוטר מהקבוצה, וכך נוצר בכפר קאסם צורך מיידי במאמן חדש. על פי ההערכות, טוואטחה הוא זה שייכנס לנעליים וינסה לייצב את המערכת עם מינוי רענן ומסקרן.

בכפר קאסם מציינים כי לוח הזמנים צפוף: ביום ראשון מצפה לקבוצה משחק מול נוף הגליל, ולאחריו האדיה אמור לעזוב באופן רשמי. הכוונה היא להשלים את פרטי המינוי במהירות כדי לאפשר לטוואטחה להתחיל בעבודתו בהקדם, בין אם מיד לאחר המשחק ובין אם בתחילת השבוע.

טוואטחה, תוצר מחלקת הנוער של מכבי חיפה ומי שחווה קריירה בין-לאומית כולל תחנה בגרמניה, מביא עמו ניסיון ארוך שנים כשחקן ברמות הגבוהות. בכפר קאסם מקווים שהזיקה המקומית, ההיכרות העמוקה עם הכדורגל הישראלי והסמכותיות שצבר לאורך הקריירה יתרגמו לקפיצת מדרגה מקצועית.

בימים הקרובים צפויה הודעה רשמית מכפר קאסם, שתבהיר את לוח הזמנים המדויק ואת פרטי המינוי של טוואטחה. כרגע, כל הסימנים מצביעים על כך שהוא האיש שיקבל את ההזדמנות להוביל את הקבוצה.

