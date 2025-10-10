"בחדר ההלבשה מבינים איזה ווינרים יש לנו פה"

נבחרת ישראל עד גיל 21 שיחקה הערב (שישי) את המשחק השלישי שלה בבית בקמפיין מוקדמות אליפות אירופה, וגם אותו היא סיימה בתיקו. אחרי חלוקת נקודות בשני המשחקים הראשונים, הפעם הגיע 1:1 נגד נבחרת סלובניה עד גיל 21, וגיא לוזון וחניכיו מחפשים עדיין ניצחון ראשון בבית.

לוזון דיבר לאחר התיקו: “היה משחק מול יריבה מצוינת, משחק שאני גאה מאוד בשחקנים שלי, שחקנו עם הרבה אומץ, הרבה אחריות. בחצי השני גם בדקות מצוינות כבשנו, חבל שבשנייה של חוסר ריכוז החזרנו אותם למשחק, ועכשיו אם מישהו יירד לחדר ההלבשה הוא יבין איזה ווינרים יש פה, הם עצובים וכואבים את התיקו הזה, כי כולם כולל כולם רצו לנצח את המשחק”.

עוד אמר: “אנו בסוג של בית מוות, כאשר גם בוסניה והולנד יצאו בתיקו, אז יהיה קרב עד הסוף וקרב בכל משחק, ובבית הזה אין ארוחות חינם, באמת כל משחק הוא קשוח, צריך את מלוא הריכוז כדי לצאת עם נקודות. אנחנו מגיעים לחלון בנובמבר למשחק הרביעי והחמישי מול אריות, שאנו עדיין ראש בראש איתם, אין ספק שנצטרך להתעלות בשני המשחקים כדי להישאר בתמונה”.

גיא לוזון: "גאה בשחקנים, שיחקנו עם אומץ"

נועם בן הרוש סיכם גם הוא: “אני גאה בחברים שלי, בקבוצה שלי, עמדנו טוב, נראינו טוב, הגיע לנו יותר אני חושב. שיחקנו מול נבחרת טובה, נאבקת, אבל הגיע לנו יותר ובעזרת השם ננצח במשחק הבא. אני חושב שנלמד מהגול, חטפנו אחרי 10 שניות ולא מתאים לנו ונלמד מטעויות. אני חושב שנראנו טוב והגיע לנו יותר, אנחנו נבחרת מאוד מגובשת, התאמנו באמת טוב, ואני חושב שהגיע לנו יותר. אני חושב שמאז ששמענו שהחטופים בעזרת השם חוזרים, מאוד רצינו לנצח, ולהרגיש את התחושה בלב, לתת טיפה גאווה ושמחה לאלו שחוזרים, לא הצלחנו אבל אני בטוח שגאים בנו”.

תאי עבד שכבש את השער לישראל אמר בסיום: “תחושת אכזבה, כבשנו גול, עמדנו טוב, אני חושב שהיינו שווים ניצחון. לשים גול ואז שתי דקות אחרי זה, לא שמתי לב מה היה שם, אבל לספוג ישר, ואיבדנו שתי נקודות יקרות. אני רואה את כולם מאוכזבים מתיקו, וזה מבאס באמת שלא ניצחנו, אבל אין מה לעשות, הפנים קדימה וחייבים לייצר עוד נקודות. כל הנבחרות שוות פה וצריך לבוא לטרוף. על הנייר לא היינו פייבוריטים, אבל אני חושב שאני פייבוריט בכל משחק. גם מול הולנד אנחנו אולי לא פייבוריטים על הנייר, אבל צריך לנצח מול כל נבחרת אם נשחק את הכדורגל שלנו”.

לסיכום: “אני מאוכזב מהתיקו הזה, נלמד מה צריך לשפר, לא הגיוני שכאן וגם מול הולנד סופגים מהר, צריך לשפר את זה. אהיה פה ברגעים הקשים, כמו שכל אחד היה נותן לי את הגב. הכי חשוב להיות ביחד. אנחנו יכולים לעשות פה משהו גדול, מאמין בכל אחד ואחד מהשחקנים ומהצוות. אסיים בזה שעם ישראל חי, ובעזרת השם שהחטופים יחזרו אלינו, התגעגענו אליהם אחרי שנתיים ואחרי הבשורה המשמחת אנחנו מחכים להם, עם ישראל חי. הגול שלי? זה משהו שברוך השם אני עובד עליו באימונים. לסיים ברחוק ככה, עשיתי את זה גם בפ.ס.וו בשבוע שעבר והרגשתי שזה נכנס עוד לפני שזה נכנס. ואחרי שלא ראיתי את אבא שלי ארבעה חודשים אז הוא היה ביציע והיה כיף להסתכל עליו ביציע מאושר, אבל הייתי מעדיף לא לשים גול ושהקבוצה תנצח, אבל הפנים קדימה”.