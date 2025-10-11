מה היחס לניצחון של נבחרת ישראל אצל נורבגיה?

פגרת הנבחרות איתנו ויש לא מעט משחקים הערב (שבת, 19:00), אך מעל כולם עבורנו היא נבחרת ישראל שתתארח למשחק הכי קשה בבית שלה נגד נבחרת נורבגיה. בנוסף, פורטוגל תשחק נגד אירלנד, ספרד תפגוש את גאורגיה ובבית הישראלי אסטוניה תארח את איטליה.

אם מישהו חושב שנבחרת ישראל תנצח את נורבגיה בחוץ, אז היחס להפתעה שכזו הוא פי 8.40. היחס לשלוש נקודות של ארלינג הולאנד וחבריו הוא פי 1.15, והיחס לתוצאת תיקו שגם כן די מפתיעה עומד על פי 5.20.

שחקני נבחרת ישראל באימון (ראובן שוורץ)

אם מישהו ממש רוצה להתפרע, אז היחס שאסטוניה תנצח את איטליה הוא משמעותית גדול יותר ועומד על פי 18. היחס לשלוש נקודות של האזורי הוא פי 1.05, והיחס על חלוקת נקודות בין שתי הנבחרות עומד על פי 6.40.

ניקולו בארלה (IMAGO)

גם נבחרת פורטוגל פייבוריטית, והיחס לניצחון שלה על אירלנד עומד על פי 1.10. היחס שהאורחת תפתיע עומד על פי 13.50, והיחס על תוצאת תיקו בין שני הצדדים עומד על פי 5.60.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

לסיום, גם ספרד זוכה ליחס של פי 1.10 לניצחון שלה על גאורגיה, והגאורגים מקבלים יחס של פי 12.50 לניצחון שלהם. היחס על תוצאת תיקו במפגש עומד על פי 6.