דקה 77: ישראל - סלובניה עד 19 2:2

אחרי 0:0 נגד נבחרת לוקסמבורג, נבחרת ישראל עד גיל 19 ממשיכה את דרכה במוקדמות אליפות אירופה לנוער, כשהיא פוגשת בשעה זו את נבחרת סלובניה שנועלת את בית ד’, הבית של ישראל כאמור, למשחק השני בסך הכל של כל צד בקמפיין הזה.

החבורה של אופיר חיים במקום השני עם נקודה אחת, כאמור אחרי תיקו מאופס עם לוקסמבורג. מי שראשונה היא אוסטריה, שרשמה 0:1 על סלובניה, וכעת הסלובנים ינסו להשיג נקודות ראשונות בבית, ואופיר חיים והשחקנים שלו ינסו למנוע זאת.

אגב, זה לא המשחק האחרון של נבחרת ישראל עד גיל 19 בפגרה הזו, ויהיה גם משחק שלישי ב-14.10 נגד אוסטריה, ובכך יינעל לו סיבוב שלם בבית ובפגרה הבא יתחילו את הסיבוב הבא. שתי הנבחרות שיסיימו במקום הראשון והשני יעפילו לשלב הבא במוקדמות.

מחצית ראשונה

דקה 8 – עילאי בן סימון סידר לעצמו מצב בעיטה ומכ-17 מטרים שלח כדור שעלה מעל המסגרת.

דקה 20 – בדקות שחלפו, ישראל שלטה קצת יותר בכדור, אך שתי הנבחרות לא הצליחו להגיע למצבים ממשיים.

דקה 30 – התקפה נהדרת של ישראל הסתיימה בהגבהה לרחבה, גורן הגיע לכדור ובעט מהאוויר, אך הבעיטה לא התלבשה לו.

דקה 33, שער! סלובניה עלתה ל-0:1: מתיאו אצ׳ימוביץ׳ נגח מקרוב לרשת והכניע את אלטמן.

דקה 38 – רועי מגור שלח כדור מסוכן אל עבר המסגרת, אך זנודרל היה במקום והדף.

מחצית שנייה

דקה 48 – בן סימון שלח בעיטה טובה שנהדפה על ידי זנודרל, ברהום הגיע לריבאונד, אך נבלם.

דקה 52 – אצ׳ימוביץ׳ ניסה את מזלו מרחוק, אך הכדור שלו חלף מעל המשקוף.

דקה 59, שער! ישראל איזנה ל-1:1: ברהום מצא את יואב סולל בכדור טוב, האחרון לא התבלבל ומקרוב בעט פנימה.

דקה 65, שער! ישראל הפכה ל-1:2: תוך שש דקות מהשער הראשון, סולל משלים צמד נהדר.

דקה 69, שער! סלובניה איזנה ל-2:2: היתרון של ישראל החזיק מעמד ארבע דקות, שטייפמן כבש שער עצמי.

הרכב נבחרת ישראל: עילי אלטמן, ינון פיינגזיכט, נעם שטייפמן, גיא גבריאל אליגולשוולי, לירן שפיגל, נבות רטנר, רועי מגור, עילאי בן סימון, אוריין גורן, יניב פרץ ויואב סולל.

הרכב נבחרת סלובניה: תאי זנודרל, אלין צ’ליק, מארק קרין, דומיניק דרובניץ’, נג’ק ויהר, דייויד פג’יצ’יץ’, סוון סונטה, מתיאו אצ’ימוביץ’, נמניה מילוייביץ’, אנג’ קראמברגר וזאן פטרוביץ’.