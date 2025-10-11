הרכבים וציונים



פיו אספוסיטו מול מרטן קוסק (IMAGO) פיו אספוסיטו מול מרטן קוסק (IMAGO)

לאחר המשחק בין נבחרת ישראל לנבחרת נורבגיה באוסלו, הבית הישראלי ממשיך בשעה זו עם מפגש מעניין בין נבחרת איטליה לנבחרת אסטוניה, כאשר האזורי רוצים לעשות עוד צעד לעבר המקום השני ולא לתת לרן בן שמעון וחניכיו לסיים במקום שמוביל לפלייאוף.

נראה שאת המקום הראשון כבר לא ייקחו לנוברגיה, ואיטליה רוצה לפחות את המקום השני והיא עם תשע נקודות בסך הכל, אך יש לציין שלהבדיל מישראל ששיחקה 6 משחקים, איטליה שיחקה רק ארבעה והיא רוצה ניצחון רביעי בקמפיין הזה בסך הכל כעת.

המארחת הצנועה עם ניצחון אחד על מולדובה, אך חוץ מזה היא רשמה ארבעה הפסדים לא ממש נעימים ובסך הכל היא במאזן לא מרשים של חמישה שערים ו-13 ספיגות, אך יש לציין שנבחרות איטליה, נורבגיה וישראל כמובן טובות ממנה ואלו הפערים.

שתי הנבחרות נפגשו רק לפני חודש, בפגרת הנבחרות הקודמת, ושם זה נגמר עם 0:5 חד וחלק של איטליה. מויזה קין כבש ראשון ועוד בדקה ה-58 רק, אבל מפה בקלות מתיאו רטגי הצטרף עם צמד, ג’אקומו רספדורי הוסיף אחד ואלסנדרו בסטוני חתם בתוספת הזמן חגיגה גדולה.