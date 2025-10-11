יום שבת, 11.10.2025 שעה 22:43
יום שבת, 11/10/2025, 21:45אצטדיון א. לה קוקמוקדמות מונדיאל, אירופה - מחזור 7
איטליה
מחצית
0 2
שופט: סרדאר גוזובויוק
אסטוניה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
97-124איטליה2
916-156ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר 5
פיו אספוסיטו מול מרטן קוסק (IMAGO)

לאחר המשחק בין נבחרת ישראל לנבחרת נורבגיה באוסלו, הבית הישראלי ממשיך בשעה זו עם מפגש מעניין בין נבחרת איטליה לנבחרת אסטוניה, כאשר האזורי רוצים לעשות עוד צעד לעבר המקום השני ולא לתת לרן בן שמעון וחניכיו לסיים במקום שמוביל לפלייאוף.

נראה שאת המקום הראשון כבר לא ייקחו לנוברגיה, ואיטליה רוצה לפחות את המקום השני והיא עם תשע נקודות בסך הכל, אך יש לציין שלהבדיל מישראל ששיחקה 6 משחקים, איטליה שיחקה רק ארבעה והיא רוצה ניצחון רביעי בקמפיין הזה בסך הכל כעת.

המארחת הצנועה עם ניצחון אחד על מולדובה, אך חוץ מזה היא רשמה ארבעה הפסדים לא ממש נעימים ובסך הכל היא במאזן לא מרשים של חמישה שערים ו-13 ספיגות, אך יש לציין שנבחרות איטליה, נורבגיה וישראל כמובן טובות ממנה ואלו הפערים.

שתי הנבחרות נפגשו רק לפני חודש, בפגרת הנבחרות הקודמת, ושם זה נגמר עם 0:5 חד וחלק של איטליה. מויזה קין כבש ראשון ועוד בדקה ה-58 רק, אבל מפה בקלות מתיאו רטגי הצטרף עם צמד, ג’אקומו רספדורי הוסיף אחד ואלסנדרו בסטוני חתם בתוספת הזמן חגיגה גדולה.

מחצית ראשונה
  • '38
  • שער
  • שער! איטליה עלתה ל-0:2: דימארקו הכניס כדור לרחבה פעם נוספת, אך הוא ניתז מההגנה לעבר אורסוליני. שחקן האגף העביר את הכדור לרטגי, שמטווח קרוב כבש ותיקן את החמצת הפנדל שלו
  • '36
  • החמצה
  • כדור חופשי של טונאלי נחת על ראו של קלאפיורי, אך שחקן ההגנה של ארסנל נגח החוצה
  • '30
  • החמצת פנדל
  • רטגי ניגש לבעוט את הפנדל, אך בעט חלש לפינה הימנית והיין הדף לקורה והחוצה
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • קוסק קיבל כרטיס צהוב
  • '29
  • החלטת שופט
  • עבירה על רטגי ברחבה גרמה לשופט להציע על הנקודה הלבנה ולהעניק פנדל לחבורה האיטלקית
  • '15
  • חילוף
  • חילוף כפוי בנבחרת איטליה: כובש השער קין נפצע והוחלף על ידי אספוסיטו, שנכנס להופעת בכורה בנבחרת
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • ניקולו בארלה קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '4
  • שער
  • שער! איטליה עלתה ל-0:1: פדריקו דימארקו הכניס כדור נהדר למויסה קין לרחבה, והחלוץ האיטלקי היטל בשחקן ההגנה האסטוני וכבש את הראשון של החבורה האורחת
  • '4
  • החמצה
  • רספדורי קיבל את הכדור בתוך הרחבה, אך בעיטתו נעצרה של היין
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סרדאר גוזובויוק הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!
