חי: פורטוגל - אירלנד 0:0, ספרד - גאורגיה 0:1

פגרת הנבחרות באירופה החלה באופן רשמי אתמול, אך היא נמשכת בשעה זו עם מספר משחקים מעניינים במוקדמות המונדיאל ל-2026. במוקד, ספרד מארחת את גאורגיה ופורטוגל מארחת את אירלנד. בנוסף, סרביה פוגשת בביתה את אלבניה, וטורקיה מתארחת אצל בולגריה.

פורטוגל – אירלנד 0:0

הסלסאו רוצים להמשיך במרדף למונדיאל הקרוב, כשהם פתחו את הקמפיין שלהם רק בפגרה הקודמת עם שני משחקים, ורשמו ניצחונות בשניהם ויחס שערים מרשים של 2:8 אחרי 0:5 על ארמניה ו-2:3 על הונגריה. כריסטיאנו רונאלדו ינסה להמשיך לבלוט במדים הלאומיים גם בגיל 40, בשתי המטרות האחרונות שנותרו לו – להגיע ל-1,000 גולים, ולזכות בגביע העולם בקיץ הבא.

ספרד – גארוגיה 0:1

גם אלופת אירופה שיחקה רק שני משחקים עד כה במוקדמות, וגם היא ניצחה בשניהם ואפילו במאזן שערים מרשים יותר של 0:9, לאחר 0:6 על טורקיה ו-0:3 על בולגריה. האורחת עם ניצחון אחד והפסד אחד בבית, אך היא כמובן לא פגשה את הפייבוריטית הגדולה וכעת זה קורה. מי שכמובן לא בסגל הוא לאמין ימאל, שפצוע.

דקה 24, שער! ספרד עלתה ל-0:1: מהלך גדול של אלופת אירופה, הכדור הגיע לפדרי, שבאומנות הכניס אותו פנימה מעל ההגנה לכיוונו של רובין לה נורמן, שהמשיך מהאוויר לירמי פינו. האחרון דחק מקרוב פנימה.

דקה 29: הספרדים קיבלו פנדל, כשפראן טורס סחט וגם ניגש לבעוט, אך שחקן ברצלונה בעט צפוי לפינה הימנית והשוער לקח.

תוצאות נוספות

סרביה – אלבניה 1:0

בולגריה – טורקיה 1:1