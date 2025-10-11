מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
מנור סולומון רודף אחרי יוליאן ריירסון (ראובן שוורץ)
עוד פגרת נבחרות החלה ובשעה זו בית ט’ במוקדמות מונדיאל 2026 נמשך לו עם נבחרת ישראל. חניכיו של רן בן שמעון עלו לדשא לקראת המשחק השישי שלהם בבית, והם משחקים באוסלו נגד הנבחרת החזקה ביותר בבית, נבחרת נורבגיה, במשחק הקשה ביותר בקמפיין.
הנבחרת שלנו עם תשע נקודות בבית, אחרי שלושה ניצחונות ושני הפסדים. במשחק האחרון בן שמעון והשחקנים שלו נכנעו 5:4, אך יצאו עם המון מחמאות לאחר קרב הרואי נגד איטליה. כעת, הכחולים-לבנים רוצים יותר מרק מחמאות, וינסו להדהים את אחת הנבחרות הטובות בעולם.
הנורבגים במקום הראשון ואפילו ללא תיקו, עם חמישה ניצחונות בחמישה משחקים ו-15 נקודות מ-15 אפשריות. מי שעוד בכושר לוהט הוא כוכב הנבחרת, ארלינג הולאנד, שמגיע בכושר של חייו במדי סיטי ואחרי שבמשחק האחרון במדים הלאומיים הרשית חמישייה ענקית לרשת של מולדובה.
המקום הראשון בבית מעלה אוטומטית על מונדיאל 2026, אך נראה ששום דבר לא יוציא את נורבגיה מהמקום הזה. השאיפה יכולה להיות מקום שני, שמוביל לפלייאוף, ובשלב הזה גם איטליה וגם ישראל עם תשע נקודות, והשתיים ייפגשו במשחק הבא של הפגרה הזו, כשל’אזורי’ יש משחק חסר.
מחצית שניה
-
'64
- שער! הולאנד כבר עם צמד, הנבחרת שלנו ממשיכה להתפרק! אנטוניו נוסא הגביה כדור לרחבה אחרי שנשמר על ידי שני שחקנים, ואל כדור הגובה הגיע כוכב היריבה שעלה מעל מתן בלטקסה ושם את הרביעי של נבחרתו
-
'49
- הנורבגים המשיכו במומנטום שלהם גם במחצית השנייה, כשסנדר ברגה הצליח להגיע לכדור נייח עם הראש ולשלוח את הכדור מעל המסגרת
-
'46
- חילוף שני של נבחרת ישראל עם פתיחת המחצית השנייה, כשמוחמד אבו פאני הוחלף על ידי איתמר נוי
מחצית ראשונה
-
'32
- במהלך השער העצמי שכבש, נחמיאס התנגש בקורה ולא יכול היה להמשיך את המשחק. מתן בלטקסה נכנס במקומו
-
'28
- תוך דקה, שער נוסף לנורבגיה, שער עצמי נוסף לישראל שמתפרקת באוסלו! חליאלי איבד כדור וההתקפה הנורבגית הסתיימה בבעיטה של דניאל פרץ, שפגע בעידן נחמיאס ונכנס לרשת. הופעה אומללה עד כה
-
'27
- שער! אחרי שתי החמצות פנדל, ארלינג הולאנד מצא את הרשת! המכונה הנורבגית קיבל כדור עומק מחברו לחוד, אלכסנדר סורלות', ברח לאור בלוריאן וגלגל בעיטה חזקה לפינה הרחוקה של דניאל פרץ
-
'26
- דן ביטון היה הראשון לסכן את המסגרת של הנורבגים, כשסובב לשער אבל נהדף על ידי שוער היריבה
-
'19
- שער עצמי לענאן חלאילי! אלכסנדר סורלות' הצליח לברוח למוחמד אבו פאני ולהגביה כדור לרחבה. שחקן הכנף הישראלי התמודד מול אנטוניו נוסא, שקפץ מעליו אבל הכדור פגע בגבו של חלאילי והוקשת לרשתו של דניאל פרץ
-
'14
- חלאילי המשיך להיות המסוכן בשורות הכחולים-לבנים, כששוב ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אבל גם הפעם הכדור הלך גבוה מדי
-
'10
- חילופי מסירות בין דן ביטון לענאן חלאילי הסתיימו בבעיטה של האחרון, שהלכה מעל השער
-
'5
- גם הפעם הולאנד נעצר על ידי פרץ! החלוץ שינה את כיוון הבעיטה, השוער קרא אותו גם הפעם! עדיין 0:0 בין הנבחרות
-
'5
- אחרי בדיקה, מרצ'יניאק החליט על פנדל חוזר, כשפרץ לא נשאר על הקו לפני הבעיטה. פנדל נוסף לנורבגיה! הפעם זה יכנס?
-
'4
- דניאל פרץ עצר את ארלינג הולאנד! החלוץ הנורבגי לקח את הבעיטה, אבל נעצר על ידי השוער הישראלי, שהותיר את התוצאה מאופסת
-
'4
- פנדל לנורבגיה! דן ביטון הכשיל את פטריק ברג ברחבה, ובהחלטה מפוקפקת שופט המשחק החליט להצביע על הנקודה הלבנה
-
'2
- וואו! הצלה גדולה של דניאל פרץ מול המכונה הנורבגית ארלינג הולאנד, כשכדור שהיה נראה בדרך לשער ראשון, אלא שהשוער היה מוכן בצורה טובה והגיב נפלא להדיפה
-
'1
- השופט סימון מרצ'יניאק הוציא את ההתמודדות לדרך! ישראל תצליח לבצע סנסציה או שהנורבגים יסמנו וי נוסף בדרך למונדיאל?