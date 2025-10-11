יום שבת, 11.10.2025 שעה 20:29
יום שבת, 11/10/2025, 19:00אצטדיון אולבאלמוקדמות מונדיאל, אירופה - מחזור 7
ישראל
דקה 71
4 0
שופט: סימון מרצ'יניאק
החמצת פנדל ארלינג הולאנד (6)
שער עצמי ענאן חלאילי שער עצמי (18)
שער ארלינג הולאנד (27)
שער עצמי עידן נחמיאס שער עצמי (27)
שער ארלינג הולאנד (62)
נורבגיה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 9 
911-155ישראל1
313-55אסטוניה2
025-35מולדובה3
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5
עמית לוינטל, נורבגיה | 11/10/2025 19:00
הרכבים וציונים
 
 
מנור סולומון רודף אחרי יוליאן ריירסון (ראובן שוורץ)
מנור סולומון רודף אחרי יוליאן ריירסון (ראובן שוורץ)

עוד פגרת נבחרות החלה ובשעה זו בית ט’ במוקדמות מונדיאל 2026 נמשך לו עם נבחרת ישראל. חניכיו של רן בן שמעון עלו לדשא לקראת המשחק השישי שלהם בבית, והם משחקים באוסלו נגד הנבחרת החזקה ביותר בבית, נבחרת נורבגיה, במשחק הקשה ביותר בקמפיין.

הנבחרת שלנו עם תשע נקודות בבית, אחרי שלושה ניצחונות ושני הפסדים. במשחק האחרון בן שמעון והשחקנים שלו נכנעו 5:4, אך יצאו עם המון מחמאות לאחר קרב הרואי נגד איטליה. כעת, הכחולים-לבנים רוצים יותר מרק מחמאות, וינסו להדהים את אחת הנבחרות הטובות בעולם.

הנורבגים במקום הראשון ואפילו ללא תיקו, עם חמישה ניצחונות בחמישה משחקים ו-15 נקודות מ-15 אפשריות. מי שעוד בכושר לוהט הוא כוכב הנבחרת, ארלינג הולאנד, שמגיע בכושר של חייו במדי סיטי ואחרי שבמשחק האחרון במדים הלאומיים הרשית חמישייה ענקית לרשת של מולדובה.

המקום הראשון בבית מעלה אוטומטית על מונדיאל 2026, אך נראה ששום דבר לא יוציא את נורבגיה מהמקום הזה. השאיפה יכולה להיות מקום שני, שמוביל לפלייאוף, ובשלב הזה גם איטליה וגם ישראל עם תשע נקודות, והשתיים ייפגשו במשחק הבא של הפגרה הזו, כשל’אזורי’ יש משחק חסר.

מחצית שניה
  • '64
  • שער
  • שער! הולאנד כבר עם צמד, הנבחרת שלנו ממשיכה להתפרק! אנטוניו נוסא הגביה כדור לרחבה אחרי שנשמר על ידי שני שחקנים, ואל כדור הגובה הגיע כוכב היריבה שעלה מעל מתן בלטקסה ושם את הרביעי של נבחרתו
אוסקר גלוך מול סנדר ברגה (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך מול סנדר ברגה (ראובן שוורץ)
  • '49
  • החמצה
  • הנורבגים המשיכו במומנטום שלהם גם במחצית השנייה, כשסנדר ברגה הצליח להגיע לכדור נייח עם הראש ולשלוח את הכדור מעל המסגרת
  • '46
  • חילוף
  • חילוף שני של נבחרת ישראל עם פתיחת המחצית השנייה, כשמוחמד אבו פאני הוחלף על ידי איתמר נוי
מחצית ראשונה
  • '32
  • חילוף
  • במהלך השער העצמי שכבש, נחמיאס התנגש בקורה ולא יכול היה להמשיך את המשחק. מתן בלטקסה נכנס במקומו
הנורבגים חוגגים כשברקע עידן נחמיאס על הדשא (ראובן שוורץ)הנורבגים חוגגים כשברקע עידן נחמיאס על הדשא (ראובן שוורץ)
הכדור עושה את דרכו לשער לאחר שפגע בעידן נחמיאס (ראובן שוורץ)הכדור עושה את דרכו לשער לאחר שפגע בעידן נחמיאס (ראובן שוורץ)
דניאל פרץ בועט את הכדור של עידן נחמיאס (ראובן שוורץ)דניאל פרץ בועט את הכדור של עידן נחמיאס (ראובן שוורץ)
  • '28
  • שער עצמי
  • תוך דקה, שער נוסף לנורבגיה, שער עצמי נוסף לישראל שמתפרקת באוסלו! חליאלי איבד כדור וההתקפה הנורבגית הסתיימה בבעיטה של דניאל פרץ, שפגע בעידן נחמיאס ונכנס לרשת. הופעה אומללה עד כה
ארלינג הולאנד חוגג (ראובן שוורץ)ארלינג הולאנד חוגג (ראובן שוורץ)
ארלינג הולאנד חוגג עם אלכסנדר סורלות' (ראובן שוורץ)ארלינג הולאנד חוגג עם אלכסנדר סורלות' (ראובן שוורץ)
ארלינג הולאנד בועט לשער (ראובן שוורץ)ארלינג הולאנד בועט לשער (ראובן שוורץ)
  • '27
  • שער
  • שער! אחרי שתי החמצות פנדל, ארלינג הולאנד מצא את הרשת! המכונה הנורבגית קיבל כדור עומק מחברו לחוד, אלכסנדר סורלות', ברח לאור בלוריאן וגלגל בעיטה חזקה לפינה הרחוקה של דניאל פרץ
  • '26
  • החמצה
  • דן ביטון היה הראשון לסכן את המסגרת של הנורבגים, כשסובב לשער אבל נהדף על ידי שוער היריבה
שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)
ארלינג הולאנד חוגג (ראובן שוורץ)ארלינג הולאנד חוגג (ראובן שוורץ)
הכדור עושה את דרכו לשער מענאן חלאילי (ראובן שוורץ)הכדור עושה את דרכו לשער מענאן חלאילי (ראובן שוורץ)
  • '19
  • שער עצמי
  • שער עצמי לענאן חלאילי! אלכסנדר סורלות' הצליח לברוח למוחמד אבו פאני ולהגביה כדור לרחבה. שחקן הכנף הישראלי התמודד מול אנטוניו נוסא, שקפץ מעליו אבל הכדור פגע בגבו של חלאילי והוקשת לרשתו של דניאל פרץ
  • '14
  • החמצה
  • חלאילי המשיך להיות המסוכן בשורות הכחולים-לבנים, כששוב ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אבל גם הפעם הכדור הלך גבוה מדי
  • '10
  • החמצה
  • חילופי מסירות בין דן ביטון לענאן חלאילי הסתיימו בבעיטה של האחרון, שהלכה מעל השער
דניאל פרץ עוצר את ארלינג הולאנד בפעם השנייה (IMAGO)דניאל פרץ עוצר את ארלינג הולאנד בפעם השנייה (IMAGO)
  • '5
  • החמצת פנדל
  • גם הפעם הולאנד נעצר על ידי פרץ! החלוץ שינה את כיוון הבעיטה, השוער קרא אותו גם הפעם! עדיין 0:0 בין הנבחרות
ארלינג הולאנד עם הכדור לפני הפנדל החוזר (IMAGO)ארלינג הולאנד עם הכדור לפני הפנדל החוזר (IMAGO)
  • '5
  • החלטת שופט
  • אחרי בדיקה, מרצ'יניאק החליט על פנדל חוזר, כשפרץ לא נשאר על הקו לפני הבעיטה. פנדל נוסף לנורבגיה! הפעם זה יכנס?
ארלינג הולאנד מאוכזב אחרי החמצת הפנדל (IMAGO)ארלינג הולאנד מאוכזב אחרי החמצת הפנדל (IMAGO)
ארלינג הולאנד בועט את הפנדל (IMAGO)ארלינג הולאנד בועט את הפנדל (IMAGO)
  • '4
  • החמצת פנדל
  • דניאל פרץ עצר את ארלינג הולאנד! החלוץ הנורבגי לקח את הבעיטה, אבל נעצר על ידי השוער הישראלי, שהותיר את התוצאה מאופסת
פטריק ברג על הדשא (IMAGO)פטריק ברג על הדשא (IMAGO)
  • '4
  • החלטת שופט
  • פנדל לנורבגיה! דן ביטון הכשיל את פטריק ברג ברחבה, ובהחלטה מפוקפקת שופט המשחק החליט להצביע על הנקודה הלבנה
  • '2
  • החמצה
  • וואו! הצלה גדולה של דניאל פרץ מול המכונה הנורבגית ארלינג הולאנד, כשכדור שהיה נראה בדרך לשער ראשון, אלא שהשוער היה מוכן בצורה טובה והגיב נפלא להדיפה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סימון מרצ'יניאק הוציא את ההתמודדות לדרך! ישראל תצליח לבצע סנסציה או שהנורבגים יסמנו וי נוסף בדרך למונדיאל?
אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
דניאל פרץ. יכפר על ההופעה מול איטליה?(ראובן שוורץ)דניאל פרץ. יכפר על ההופעה מול איטליה?(ראובן שוורץ)
אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
אוהדת נורבגיה צעירה (ראובן שוורץ)אוהדת נורבגיה צעירה (ראובן שוורץ)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



