הרכבים וציונים



מנור סולומון רודף אחרי יוליאן ריירסון (ראובן שוורץ) מנור סולומון רודף אחרי יוליאן ריירסון (ראובן שוורץ)

עוד פגרת נבחרות החלה ובשעה זו בית ט’ במוקדמות מונדיאל 2026 נמשך לו עם נבחרת ישראל. חניכיו של רן בן שמעון עלו לדשא לקראת המשחק השישי שלהם בבית, והם משחקים באוסלו נגד הנבחרת החזקה ביותר בבית, נבחרת נורבגיה, במשחק הקשה ביותר בקמפיין.

הנבחרת שלנו עם תשע נקודות בבית, אחרי שלושה ניצחונות ושני הפסדים. במשחק האחרון בן שמעון והשחקנים שלו נכנעו 5:4, אך יצאו עם המון מחמאות לאחר קרב הרואי נגד איטליה. כעת, הכחולים-לבנים רוצים יותר מרק מחמאות, וינסו להדהים את אחת הנבחרות הטובות בעולם.

הנורבגים במקום הראשון ואפילו ללא תיקו, עם חמישה ניצחונות בחמישה משחקים ו-15 נקודות מ-15 אפשריות. מי שעוד בכושר לוהט הוא כוכב הנבחרת, ארלינג הולאנד, שמגיע בכושר של חייו במדי סיטי ואחרי שבמשחק האחרון במדים הלאומיים הרשית חמישייה ענקית לרשת של מולדובה.

המקום הראשון בבית מעלה אוטומטית על מונדיאל 2026, אך נראה ששום דבר לא יוציא את נורבגיה מהמקום הזה. השאיפה יכולה להיות מקום שני, שמוביל לפלייאוף, ובשלב הזה גם איטליה וגם ישראל עם תשע נקודות, והשתיים ייפגשו במשחק הבא של הפגרה הזו, כשל’אזורי’ יש משחק חסר.