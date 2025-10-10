יום שישי, 10.10.2025 שעה 21:52
ילדים א' של הפועל י-ם הפכו 2:0 ל-2:3 בדרבי

האדומים מהבירה נקלעו לפיגור כפול, אך הראו אופי בדרך לניצחון מתוק נגד בית"ר י-ם. המאמן המנצח בן חיים: "מה שחשוב זו הדרך והלמידה, נותן כוח"

ילדים א' הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)
כמה קשה, ככה מתוק. אין הגדרה מתאימה יותר לניצחון שהשיגה היום (שישי) קבוצת ילדים א' של הפועל ירושלים במשחק הדרבי מול בית"ר, המהווה את המשחק המרכזי של המחזור השלישי בליגת מרכז. האדומים, שמצאו את עצמם בצד המפסיד בשני משחקי הליגה הראשונים, כבר היו בדרך להפסד שלישי ברציפות מול קבוצת "צו פיוס" של בית"ר ירושלים, שאחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים הראשונים כבר הריחה ניצחון, אך בסיום האורחים באדום צהלו וחגגו ניצחון 2:3, ניצחון ליגה ראשון לאחר שבמחזור הגביע זכתה הקבוצה בניצחון 0:3 ביתי על נציגת העיר ראשון לציון, מ.ס שיכון המזרח.

בית"ר ירושלים כבר הוליכה ביתרון של שני שערים, בדקה ה-20 היה זה עומר רחמן שהעלה את הקבוצה ליתרון 0:1, בדקה ה-50 גפן יוסף כבש שער שהכפיל את היתרון הצהוב ל-0:2, שאמור היה לסלול דרך לניצחון, אך דווקא בנקודה הזו התחיל הקאמבק של הפועל ירושלים, שבתוך 25 דקות חוללה מהפך מדהים. זה החל עם שער מצמק שכבש אמיר עליאן, לאחר מכן צמד שערים של דאוד אבו דלו, שעלה כמחליף, האחרון שבהם הובקע כחמש דקות לפני תום המועד החוקי, ובסוף ניצחון 2:3 מתוק ודרמטי. 

אלון בן חיים, מאמנה של הפועל ירושלים, שיתף בתחושותיו: "כמובן שכיף לנצח דרבי, במיוחד בסיום כזה מתוק לאחר שחזרנו מפיגור של שני שערים. זה נותן המון כוח ומוטיבציה לשחקנים. מה שחשוב זו הדרך והלמידה. המטרה שלי להכין את השחקנים שיגיעו לחטיבה הבוגרת בעונה הבאה בשלים יותר, כשהם מטפלים בכדור טוב יותר ומבינים את המשחק בצורה יותר מעמיקה. יש פה נערים מאוד אינטליגנטים, אני בטוח שבעתיד נשמע על לא מעט מהם. אנחנו עובדים בעיקר על פיתוח השחקן והאדם, אנחנו רוצים שהם ירכשו ערכים שילכו איתם גם בחיים עצמם, לא רק בספורט, גם לאלו שיהיו כדורגלני בוגרים וגם למי שיבחרו בדרכים אחרות כאחד".

במחזור הבא הפועל ירושלים תקווה לזכות בניצחון שני ברציפות, כשתארח את סקציה נס ציונה. בית"ר ירושלים תקווה לשוב מבירת הנגב עם ניצחון בכורה, כשתתארח במפגש קבוצות "צו פיוס" אצל מכבי באר שבע.

