ישראל עתרה ל-CAS, אליפות העולם תבוטל?

איגוד ההתעמלות הישראלי נגד איגוד ההתעמלות העולמי. הערב (שישי) הוגשה פנייה דחופה ל-CAS, בית הדין הבינלאומי העליון לספורט, בעקבות החלטת ממשלת אינדונזיה למנוע מישראלים להשתתף באליפות העולם בהתעמלות מכשירים. האם התחרות תבוטל או תועבר למדינה אחרת?

נציגת איגוד ההתעמלות בישראל, עו״ד דליה בושינסקי, הגישה עתירה ל-CAS ודרשה לבטל את אליפות העולם או להעבירה למקום אחר. כל זאת, בעקבות החלטת המארגנים לבטל את הוויזות לישראל, בתמיכת איגוד ההתעמלות העולמי. הבקשה שהוגשה לבית הדין הבינלאומי היא דחופה משום שהתחרות אמורה לצאת לדרכה החל מ-19 באוקטובר.

עו”ד בושינסקי כתבה: “ישראל מבקשת בזאת צו דחוף במעמד צד אחד לביטול אליפות העולם ה-53 בהתעמלות מכשירים של ה-FIG באינדונזיה, או לחלופין להעבירה למקום אחר במדינה אחרת שתאפשר לכל חברי ה-FIG להשתתף. החלטת איגוד ההתעמלות העולמי מהיום לקיים את התחרות ללא ספורטאי איגוד ההתעמלות הישראלי סותרת את האמנה האולימפית, את הנחיות הוועד האולימפי הבינלאומי ואת חוקי איגוד ההתעמלות העולמי עצמו”.

עו"ד דליה בושינסקי (מערכת ONE)

למעשה, האיגוד הישראלי מבקש לבטל את החלטת האיגוד העולמי להדיר מתעמלים ישראלים מהתחרות העולמית. “הרשויות באינדונזיה חסמו את המשלחת הישראלית ללא כל תירוץ או סיבה חוקית. האיגוד האינדונזי לא הודיע לנו כי בחר לגרש את ספורטאינו מהתחרות. נודע לנו על כך רק מהתקשורת ולכן פנינו מיד לאיגוד העולמי, אך ללא הועיל”, כך נכתב בעתירה ל-CAS.

באיגוד הישראלי טענו באמצעות עו״ד דליה בושינסקי: “סוגיות ביטחוניות הנוגעות לעובדה שאין בין אינדונזיה לישראל יחסים דיפלומטיים נדונו ונפתרו שבועות לפני התחרות, ונשיא האיגוד העולמי אף ביקר בישראל רק לפני עשרה ימים והודיע כי הספורטאים הישראלים יתחרו בתחרות. ‏האיגוד העולמי היה מודע לעובדה שנבחרת ישראלי זקוקה לאשרות כניסה לאינדונזיה, כמו גם לעובדה שאין יחסים דיפלומטיים בין ישראל לאינדונזיה, אך הבטיחה לנו שהבעיה תיפתר. עמדנו בכל הדרישות בנוגע לאשרות, כולל תשלום האגרות הנדרשות לרשויות האינדונזיות. האיגוד העולמי האריך את התהליך תוך שהבטיח כי ‘הכל יסתדר מעצמו בנוגע לוויזות’ - אלא שאז, כאשר אינדונזיה הודיעה לפתע כי ישראל מודחת מהתחרות, היא תמכה בהחלטתה של אינדונזיה והחליטה לקיים את התחרות ללא המשלחת הישראלית”.

כמו כן, נכתב בעתירה: “המשלחת הישראלית כוללת עשרה חברים, בהם מתעמלים מובילים בעולם, כולל אלוף העולם לשנת 2023 שזכה אף במדליות זהב וכסף אולימפיות, עם סיכויים אובייקטיביים גבוהים לזכות במדליות גם בתחרות זו. לצערנו, האיגוד העולמי קיבלה החלטה בוטה ושגויה לאסור על ספורטאים ישראלים להתחרות באליפות העולם שאורגנה על ידו, רק בגלל רקע לאומני, באופן לא מוצדק ומפלה. האיגוד העולמי לא יכול להסתתר מאחורי ‘החלטה אינדונזית’. זהו רגע עצוב לכל אוהבי הספורט בעולם והפרה בוטה של ​​כל הערכים הבסיסיים של הספורט”.

בישראל דורשים לקיים דיון מהיר, במעמד צד אחד, בניסיון להשיג את הצו שיורה לאיגוד העולמי לפעול אחרת ולשנות את רוע הגזירה: “אנו מבקשים מה-CAS לבטל את ההחלטה ולהורות ל-FIG לקיים את אליפות העולם 2025 באופן הכולל את כל חברי האיגוד העולמי, או לחילופין להעביר את התחרות למדינה שתאפשר לכלל חבריו להשתתף בה”.