דאגה בישראל: הערכה שסתיו למקין לא יפתח

נבחרת ישראל ערכה את האימון המסכם שלה לקראת המשחק מול נורבגיה באצטדיון אולוואל באוסלו מחר (שבת, 19:00), במזג אוויר "אידאלי לכדורגל", קריר נעים ויבש. גם האווירה אידאלית וזה ניכר היטב באימון בתרגולים שערכו השחקנים, עם הרבה דאחקות, קולות שחרור. זה די מדהים בהתחשב בכך שרק לפני חצי שעה הם הגיעו לאצטדיון מלווים במסוק משטרתי וכוחות מיוחדים ששומרים עליהם באבטחה חריגה ותקדימית במושגים של נורבגיה.

בכלל בנבחרת שוררת אווירה חיובית כפי שלא הייתה כבר הרבה מאוד זמן – כתוצאה מהמומנטום החיובי אחרי ההופעות ההתקפיות הנועזות והטובות מול מולדובה ואיטליה בחודש שעבר, ובעיקר – בשל הבשורות מהימים האחרונים על ההסכם לשחרור החטופים והפסקת האש, בשורות שמביאות לחיוכים ומצב רוח חיובי במלון בחדר ההלבשה ועל המגרש. המאמן רן בן שמעון אפילו התלוצץ שהמטרה שלו היא להוריד את השחקנים שלו לקרקע ולהרגיעם כדי למצוא את האיזון המנטלי שהוא מחפש.

בצד הרחוק של המגרש, סתיו למקין ערך בנפרד משאר השחקנים מבדקי כשירות. בנבחרת מעריכים כי הבלם לא יהיה כשיר למשחק, בטח שלא לפתוח בהרכב. בן שמעון צפוי לדבוק באותו מערך שפתח מול איטליה עם שני בלמים, כשאור בלוריאן מועמד להחליף את למקין במרכז ההגנה. אלי דסה, "קפטן קלאסה דסה" על המגרש ומחוצה לו שוב יהיה שחקן משמעותי טקטית ברגעים שייכנס מעמדת המגן ויצטרף לקישור המרכזי.

אלי דסה (ראובן שוורץ)

המטרה של בן שמעון היא להוציא את ארלינג הולאנד ואלכסנדר סורלות’ מאזורי הנוחות שלהם, להרחיק אותם מהשער כמה שאפשר ולהציב עליהם שמירה כפולה עם עזרה מהקישור האחורי. לצד זאת הנבחרת מתלהבים מהכושר הנהדר בו נמצאים מנור סולומון ואוסקר גלוך ומכינים תכנית התקפית כדי לתפוס את הנורבגים לא מוכנים – בהתקפות מעבר ומתפרצות, וגם להתקפות עם בילד אפ מסודר מאחור.

ברוח הימים החיוביים שעוברים על עם ישראל, בנבחרת אופטימיים ורוצים לתרום שמחה ספורטיבית לתמהיל הלאומי, ולא משנה איך יגמר המשחק – כיף לראות את הבחורים בכחול-לבן מאמינים באפשרות להוציא תוצאה טובה מנורבגיה.