יום שישי, 10.10.2025 שעה 19:58
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

דאגה בישראל: הערכה שסתיו למקין לא יפתח

בלם טוונטה בספק גדול לנורבגיה מחר ב-19:00 וערך מבחן כשירות. בנבחרת אופטימיים, בן שמעון צפוי לפתוח עם שני בלמים. עמית לוינטל, שליח ONE לאוסלו

|
סתיו למקין בפעולה (ראובן שוורץ)
סתיו למקין בפעולה (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל ערכה את האימון המסכם שלה לקראת המשחק מול נורבגיה באצטדיון אולוואל באוסלו מחר (שבת, 19:00), במזג אוויר "אידאלי לכדורגל", קריר נעים ויבש. גם האווירה אידאלית וזה ניכר היטב באימון בתרגולים שערכו השחקנים, עם הרבה דאחקות, קולות שחרור. זה די מדהים בהתחשב בכך שרק לפני חצי שעה הם הגיעו לאצטדיון מלווים במסוק משטרתי וכוחות מיוחדים ששומרים עליהם באבטחה חריגה ותקדימית במושגים של נורבגיה.

בכלל בנבחרת שוררת אווירה חיובית כפי שלא הייתה כבר הרבה מאוד זמן – כתוצאה מהמומנטום החיובי אחרי ההופעות ההתקפיות הנועזות והטובות מול מולדובה ואיטליה בחודש שעבר, ובעיקר – בשל הבשורות מהימים האחרונים על ההסכם לשחרור החטופים והפסקת האש, בשורות שמביאות לחיוכים ומצב רוח חיובי במלון בחדר ההלבשה ועל המגרש. המאמן רן בן שמעון אפילו התלוצץ שהמטרה שלו היא להוריד את השחקנים שלו לקרקע ולהרגיעם כדי למצוא את האיזון המנטלי שהוא מחפש.

בצד הרחוק של המגרש, סתיו למקין ערך בנפרד משאר השחקנים מבדקי כשירות. בנבחרת מעריכים כי הבלם לא יהיה כשיר למשחק, בטח שלא לפתוח בהרכב. בן שמעון צפוי לדבוק באותו מערך שפתח מול איטליה עם שני בלמים, כשאור בלוריאן מועמד להחליף את למקין במרכז ההגנה. אלי דסה, "קפטן קלאסה דסה" על המגרש ומחוצה לו שוב יהיה שחקן משמעותי טקטית ברגעים שייכנס מעמדת המגן ויצטרף לקישור המרכזי.

אלי דסה (ראובן שוורץ)אלי דסה (ראובן שוורץ)

המטרה של בן שמעון היא להוציא את ארלינג הולאנד ואלכסנדר סורלות’ מאזורי הנוחות שלהם, להרחיק אותם מהשער כמה שאפשר ולהציב עליהם שמירה כפולה עם עזרה מהקישור האחורי. לצד זאת הנבחרת מתלהבים מהכושר הנהדר בו נמצאים מנור סולומון ואוסקר גלוך ומכינים תכנית התקפית כדי לתפוס את הנורבגים לא מוכנים – בהתקפות מעבר ומתפרצות, וגם להתקפות עם בילד אפ מסודר מאחור.

ברוח הימים החיוביים שעוברים על עם ישראל, בנבחרת אופטימיים ורוצים לתרום שמחה ספורטיבית לתמהיל הלאומי, ולא משנה איך יגמר המשחק – כיף לראות את הבחורים בכחול-לבן מאמינים באפשרות להוציא תוצאה טובה מנורבגיה.

רן בן שמעון מחלק הוראות (שחר גרוס)רן בן שמעון מחלק הוראות (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */