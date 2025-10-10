"מרגיש שאני פוליטיקאי, אולי נדבר על כדורגל?"

נבחרת ישראל תפגוש מחר (שבת, 19:00) את נורבגיה במסגרת מוקדמות המונדיאל למשחק טעון במיוחד, במטרה לפתוח את הבית מחדש. קפטן הנבחרת אלי דסה דיבר במסיבת העיתונאים לצד המאמן רן בן שמעון והתייחס לסוגיות שונות לפני המשחק, כשבין היתר התבקש לתת את דעתו גם על הפן הפוליטי מאחורי המפגש הסוער.

“אנחנו משחקים כדורגל ולפעמים בעולם הזה יש אגרסיביות, ולפעמים רגעים מצחיקים, אבל זה רק בקטע של כדורגל, זה ריב קבוע בין שחקנים, ירדנו אחד על השני קצת, אבל לחצנו ידיים בסיום והכל בסדר”, אמר דסה.

“הטיסה לכאן הייתה קלה, הגענו לכאן ויש לכם מדינה נהדרת אני חייב לומר, יפה מאוד, קיבלו אותנו במלון בצורה נחמדה מאוד, עם חיוך, אז תודה לכולם על זה. אנחנו מרגישים בטוחים ומוגנים כאן”.

“זה רגיל עבורנו, כמובן שזה לא צריך להיות רגיל. זה משחק כדורגל, זה צריך להיות מצחיק, ליהנות, לפעמים כמובן צריך קצת יותר אבטחה, אבל שוב נגיד תודה למאבטחים על זה. בינתיים מרגישים מצוין, מקווה שיהיה כך גם אחרי המשחק”, הוסיף.

על החשש שישראל הייתה יכולה להיות מורחקת: “אי אפשר להתעלם ממה שקורה מעל הראש שלך, אבל אני באופן אישי לא היה לי חשש. כדורגל לא צריך לערב פוליטיקה, לעולם, לעולם. לא משנה אם זו ישראל או מדינה אחרת. כדורגל צריך להשתמש בכוח שלו כדי לאחד בין אנשים, וברגע שקבוצה מורחקת אז זו טעות גדולה, אני שמח שקיבלו את ההחלטה הנכונה, ציפיתי להחלטה הזו, וזה העבר מבחינתנו”.

“בכדורגל צריך להיות זהירים מאוד כשאתה מדבר על פוליטיקה, וכעת אני מרגיש שאני כאן כפוליטיקאי מהממשלה הישראלית. יש מחר משחק כדורגל נגד נורבגיה, ועדיף שנדבר על כדורגל ואשמח מזה. אני מבין למה שואלים את זה, אתם מהתקשורת ומחשפים את הצהוב והרכילות, זה הגיוני, אבל אני גם שחקן כדורגל, צריך לדבר על כדורגל, לעולם לא אהיה מתוסכל מלדבר על המדינה שלי, אני גאה כל כך לייצג את ישראל, וזו זכות עבורי לשבת כאן ולהגן על האנשים שלי, אבל צריכים לשים מגבלות. אני חושב שפעם שעברה שנפגשנו הייתה מסע”ת בטונים גבוהים, עם חלק מכם דיברתי לאחר והתווכחנו סתם, אז אני אשמח לדבר על כדורגל בעיקר. נתתי כאן קצת לגבי השאר, אבל אשמח לדבר על המשחק”.

“מה אתה מצפה מחר?”, שאל דסה עיתונאי. “כי נראה שאתה רק מצפה למחוץ למגרש ולא על המגרש. נורבגיה מדהימה, יש דור זהב לדעתי ואין ספק למה היא במקום הראשון. משחקים נהדרים, תוצאות אדירות, אנחנו ננסה לתת פייט ויהיה קשה, אבל אנחנו רוצים לצאת עם משהו מהמשחק הזה”.

“אנחנו יודעים שאפשר לצפות למשחק הכי קשה שיש לנו בבית הזה לדעתי, ההופעות של נורבגיה מדברות בעד עצמן, צריכים להיות מוכנים ל-90 דקות קשות ולהגן, כי שחקני ההתקפה שיש אצל היריבה זה משהו לא ייאמן. מקווים למשחק טוב מחר. אודגור לא משחק? זה שחקן מדהים, הוא חשוב מאוד כמובן, אבל כשרואים את הסגל ומי יכולים להחליף אותו, הרמה שם וגבוהה מאוד, אז אנחנו מקנאים בספסל שלכם ברחבי אירופה. מרטין שחקן נהדר, אנחנו קצת שמחים שהוא לא משחק”.

על המפגש עם הולאנד: “לדעתי הוא החלוץ הטוב בעולם. הוא כאב ראש לכל שומר, צריכים לעשות את הטוב ביותר שלנו, כי זה שחקן בטופ של הטופ, צריכים להיות בריכוז המירבי, וכמובן שצריך גם קצת מזל נגד שחקן כזה”.