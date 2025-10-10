יום שישי, 10.10.2025 שעה 18:45
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"מרגיש שאני פוליטיקאי, אולי נדבר על כדורגל?"

קפטן נבחרת ישראל דסה במסע"ת לפני נורבגיה מחר ב-19:00: "כדורגל ופוליטיקה לא צריכים להתערבב לעולם". וגם: האבטחה. עמית לוינטל, שליח ONE לאוסלו

|
אלי דסה (ראובן שוורץ)
אלי דסה (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל תפגוש מחר (שבת, 19:00) את נורבגיה במסגרת מוקדמות המונדיאל למשחק טעון במיוחד, במטרה לפתוח את הבית מחדש. קפטן הנבחרת אלי דסה דיבר במסיבת העיתונאים לצד המאמן רן בן שמעון והתייחס לסוגיות שונות לפני המשחק, כשבין היתר התבקש לתת את דעתו גם על הפן הפוליטי מאחורי המפגש הסוער.

“אנחנו משחקים כדורגל ולפעמים בעולם הזה יש אגרסיביות, ולפעמים רגעים מצחיקים, אבל זה רק בקטע של כדורגל, זה ריב קבוע בין שחקנים, ירדנו אחד על השני קצת, אבל לחצנו ידיים בסיום והכל בסדר”, אמר דסה.

“הטיסה לכאן הייתה קלה, הגענו לכאן ויש לכם מדינה נהדרת אני חייב לומר, יפה מאוד, קיבלו אותנו במלון בצורה נחמדה מאוד, עם חיוך, אז תודה לכולם על זה. אנחנו מרגישים בטוחים ומוגנים כאן”.

“זה רגיל עבורנו, כמובן שזה לא צריך להיות רגיל. זה משחק כדורגל, זה צריך להיות מצחיק, ליהנות, לפעמים כמובן צריך קצת יותר אבטחה, אבל שוב נגיד תודה למאבטחים על זה. בינתיים מרגישים מצוין, מקווה שיהיה כך גם אחרי המשחק”, הוסיף.

על החשש שישראל הייתה יכולה להיות מורחקת: “אי אפשר להתעלם ממה שקורה מעל הראש שלך, אבל אני באופן אישי לא היה לי חשש. כדורגל לא צריך לערב פוליטיקה, לעולם, לעולם. לא משנה אם זו ישראל או מדינה אחרת. כדורגל צריך להשתמש בכוח שלו כדי לאחד בין אנשים, וברגע שקבוצה מורחקת אז זו טעות גדולה, אני שמח שקיבלו את ההחלטה הנכונה, ציפיתי להחלטה הזו, וזה העבר מבחינתנו”.

“בכדורגל צריך להיות זהירים מאוד כשאתה מדבר על פוליטיקה, וכעת אני מרגיש שאני כאן כפוליטיקאי מהממשלה הישראלית. יש מחר משחק כדורגל נגד נורבגיה, ועדיף שנדבר על כדורגל ואשמח מזה. אני מבין למה שואלים את זה, אתם מהתקשורת ומחשפים את הצהוב והרכילות, זה הגיוני, אבל אני גם שחקן כדורגל, צריך לדבר על כדורגל, לעולם לא אהיה מתוסכל מלדבר על המדינה שלי, אני גאה כל כך לייצג את ישראל, וזו זכות עבורי לשבת כאן ולהגן על האנשים שלי, אבל צריכים לשים מגבלות. אני חושב שפעם שעברה שנפגשנו הייתה מסע”ת בטונים גבוהים, עם חלק מכם דיברתי לאחר והתווכחנו סתם, אז אני אשמח לדבר על כדורגל בעיקר. נתתי כאן קצת לגבי השאר, אבל אשמח לדבר על המשחק”.

“מה אתה מצפה מחר?”, שאל דסה עיתונאי. “כי נראה שאתה רק מצפה למחוץ למגרש ולא על המגרש. נורבגיה מדהימה, יש דור זהב לדעתי ואין ספק למה היא במקום הראשון. משחקים נהדרים, תוצאות אדירות, אנחנו ננסה לתת פייט ויהיה קשה, אבל אנחנו רוצים לצאת עם משהו מהמשחק הזה”.

“אנחנו יודעים שאפשר לצפות למשחק הכי קשה שיש לנו בבית הזה לדעתי, ההופעות של נורבגיה מדברות בעד עצמן, צריכים להיות מוכנים ל-90 דקות קשות ולהגן, כי שחקני ההתקפה שיש אצל היריבה זה משהו לא ייאמן. מקווים למשחק טוב מחר. אודגור לא משחק? זה שחקן מדהים, הוא חשוב מאוד כמובן, אבל כשרואים את הסגל ומי יכולים להחליף אותו, הרמה שם וגבוהה מאוד, אז אנחנו מקנאים בספסל שלכם ברחבי אירופה. מרטין שחקן נהדר, אנחנו קצת שמחים שהוא לא משחק”.

על המפגש עם הולאנד: “לדעתי הוא החלוץ הטוב בעולם. הוא כאב ראש לכל שומר, צריכים לעשות את הטוב ביותר שלנו, כי זה שחקן בטופ של הטופ, צריכים להיות בריכוז המירבי, וכמובן שצריך גם קצת מזל נגד שחקן כזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */