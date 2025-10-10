יום שישי, 10.10.2025 שעה 18:47
 ליגה א צפון 
121-115מכבי אחי נצרת1
113-85מכבי נווה שאנן2
105-75הפועל ב.א.גרבייה3
95-85מ.ס. טירה4
82-64הפועל כרמיאל5
87-105מ.כ. צעירי טירה6
82-55מכבי אתא ביאליק7
87-85עירוני נשר8
73-44צעירי אום אל פאחם9
58-65הפועל עראבה10
47-45הפועל בית שאן11
411-55צעירי טמרה12
38-44הפועל טירת הכרמל13
36-15הפועל מגדל-העמק14
27-44בני מוסמוס15
24-15הפועל א.א. פאחם16
29-25מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
115-135מכבי קרית גת1
94-94מכבי קרית מלאכי2
94-85מ.כ. כפ"ס3
96-95מ.כ. ירושלים4
86-75הפועל הרצליה5
77-65מכבי עירוני אשדוד6
710-65בית"ר יבנה7
66-55הפועל מרמורק8
54-74מ.כ. ירמיהו חולון9
52-24הפועל אזור10
59-75מכבי יבנה11
55-35בית"ר נורדיה ירושלים12
48-54מ.ס. דימונה13
48-34הפועל ניר רמה"ש14
18-34שמשון תל אביב15

רוצה לאומית: 0:4 גדול לאחי נצרת על מגדל העמק

הירוקים של סאיג חגגו במחזור ה-5 בליגה א' צפון. אום אל פאחם רשמה הפסד 5 העונה ועדיין עם מינוס 12 נק', 0:3 לכרמיאל בטירת הכרמל, בית שאן ניצחה

|
חגיגות אצל מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)
חגיגות אצל מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

במזג אוויר נוח למדי ובעיצומו של חג הסוכות, התקיים לו המחזור החמישי בליגה א' צפון, כשזה יצא לדרך כבר אתמול (חמישי). מ.ס. טירה רשמה 0:3 חלק על מ.כ. צעירי טמרה, העולה החדשה, בעוד מכבי אתא ביאליק הסתפקה ב-0:2 על הפועל בני מוסמוס. יתר משחקי המחזור, התקיימו להם היום (שישי).

בין היתר, מבין המשחקים שהתקיימו היום, מכבי אחי נצרת התבססה במקום הראשון, לאחר שרשמה 0:4 על הפועל מגדל העמק, בזמן שגם הפועל ע. באקה אל גרבייה, שרודפת אחריה, נהנתה גם היא מניצחון, בדמות 1:2 על צעירי אום אל פאחם. השתיים ייפגשו בשישי לקרב צמרת מסקרן. הפועל אום אל פאחם לא מצליחה להשיג נקודות, כשהפעם הפסידה 2:1 להפועל בית שאן.

הפועל מגדל העמק – מכבי אחי נצרת 4:0

עודש מוקדם להכניס שמפניות למקרר, כמו שאומרים, אבל מכבי אחי נצרת נראית כקבוצה. לאחר שנתיים בליגה א', במועדון רוצים להחזיר הקבוצה הבוגרת למקומה הטבעי – הליגה הלאומית, ליגה מקצוענית. החבר'ה של עלאא סאיג היו עדיפים בהרבה ורשמו ניצחון ענק, בזכות שערים של אברהים אבו אחמד, חמזה מוואסי, ח׳אלד סלימאן ותאופיק דבאבסה.

שחקני הפועל מגדל העמק מוכנים (חג'אג' רחאל)
גם אלו של מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)
חמזה מוואסי דוהר (חג'אג' רחאל)
איברהים אבו אחמד חוגג (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת בעננים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חגשחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת מאושרים (חגשחקני מכבי אחי נצרת מאושרים (חג'אג' רחאל)
חמזה מוואסי מוקף (חגחמזה מוואסי מוקף (חג'אג' רחאל)
להב דהן בפעולה (חגלהב דהן בפעולה (חג'אג' רחאל)
ספואן חילו מול סהר שטו (חגספואן חילו מול סהר שטו (חג'אג' רחאל)
אכזבה בהפועל מגדל העמק (חגאכזבה בהפועל מגדל העמק (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חגשחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חג'אג' רחאל)
אקסטזה במכבי אחי נצרת (חגאקסטזה במכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

הפועל טירת הכרמל – הפועל עירוני כרמיאל 3:0

לאחר שרשמה ניצחון ענק בשבוע שעבר, הקבוצה של חנא פרהוד חוזרת אל הקרקע ומקבלת את ה"כאפה" שהייתה צריכה. עונה פשוטה זו לא הולכת להיות לקבוצה שעלתה ברגע האחרון על חשבונה של מ.ס. צעירי כפר כנא. החבר'ה של אורן פלאש טיילו לניצחון גדול, בזכות שערים של מחמוד חסאן, מוחמד פוקרא ועומרי וגנר.

הפועל בית שאן – הפועל אום אל פאחם 1:2

מאזנה של הפועל אום אל פאחם ממשיך לעמוד על מינוס 12 נקודות. מוחמד אגבארייה ושחקניו עמוק בבוץ, כשבעוד וקבוצות אחרות משיגות נקודות, האדומים, שבמשך שנים היו בלאומית, הרחק מאחור. מוחמד עואודה (45', 97') קבע את תוצאת המשחק. רועי מרדכי הבקיע ראשון, לאום אל פאחם, בשער שלא הועיל די. בית שאן מתרחקת מהקו האדום, אום אל פאחם בבעיה.

יתר משחקי המחזור

מ.ס. טירה – מ.כ. צעירי טמרה 0:3 (הבקיעו לטירה: סאלח ספיה, חסן חסן ואחמד מצרי)

הפועל בני מוסמוס – מכבי אתא ביאליק 2:0 (הבקיעו לאתא ביאליק: מוחמד אבו ראס ומוחמד מחאג'נה בשער עצמי)

מכבי נוג'ידאת – מכבי נווה שאנן 1:1 (הבקיע לנוג'ידאת: וחיד ח'ליל; הבקיע לנווה שאנן: ישי בוזורגי)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – צעירי אום אל פאחם 1:2 (הבקיעו לבאקה אל גרבייה: סלים עמאש ומוחמד קעדאן; הבקיע לאום אל פאחם: מוחמד מחאמיד)

הפועל עירוני עראבה – עירוני נשר 2:2 (הבקיעו לעראבה: חסן מנאע ומחמוד סבאענה; הבקיעו לנשר: ספיר רזון ועזת חלאיילה)

