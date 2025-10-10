רייכרט קבע 3:3 בין פזטל ת"א ליבנה ואז הורחק

ביום שמשי ובהיר, במהלך חול המועד סוכות, הגיע לו גם המחזור החמישי בליגה א' דרום. כבר אתמול (חמישי) החל המחזור, כאשר מ.כ. ירמיהו חולון רשמה 0:4 על בית"ר יבנה שנותרה ב-10 שחקנים מהדקה ה-26 (נועם כהן). היום (שישי) התקיימו שישה משחקים נוספים וביום שני (12/10) יינעל המחזור כשמ.ס. דימונה תארח את הפועל ניר רמת השרון (דימונה, 18:30).

בין היתר, מהמשחקים שהתקיימו היום, מ.כ. כפר סבא, שיכולה הייתה להשיג הרבה יותר מההתמודדות מול מכבי קריית גת, נפרדה ממנה ב-2:2. עומר יפרח וגל שלהבת ראו אדומים. שמשון תל אביב ומכבי יבנה סיימו ב-3:3 משוגע עם שלושה כרטיסים אדומים, כולל אחד לבן רייכרט. מרמורק עם ניצחון ליגה שני העונה, כשרשמה 0:2 על מכבי קריית מלאכי.

מכבי קריית גת – מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים 2:2

אם לא השער של עדן בן מנשה, הרי שקריית גת הייתה מפסידה, במשחק לא רע שלה. כפר סבא היו נאיבים ואיבדו את הראש במחצית השנייה, כשבמקום לסיים זאת ב-1:3, נאלצו לחזור הביתה עם נקודה אחת בלבד. עומר יפרח השאיר את קריית גת ב-10 שחקנים בדקה ה-24, גל שלהבת, מן העבר השני, עשה זאת בדקה ה-98. השתיים, עדיין בלתי מנוצחות העונה.

עידן דוד ורומן זולו (יונתן גינזבורג)

למזלן של השתיים, עם איך שנראות קבוצות אחרות העונה על כר הדשא, אפשר לומר כי גם תוצאת התיקו טובה להן ושתיהן נשארות למעלה בטבלה. המשחק נפתח בצורה טובה מצד שתי הקבוצות, כשקצב גבוה מימין ומשמאל מכל עבר, ברקע צלילי קהל אוהדי כפר סבא, שלאורך כל דקות המשחק עודדו את קבוצתם.

בקריית גת, אגב, מאוכזבים מאוד מאיך שחלק מקהל אוהדי כפר סבא השאירו היציע. "אירחנו אותם יפה", ציינו בפני ONE, רק חבל ששברו ספסלים והשאירו מאחוריהם זוהמה. בתמונות שהגיעו לידי ONE נראים חלק מהכיסאות ביציע שאיכסל את הקהל הירוק מהשרון שבורים. סה"כ, נכחו במגרש כ-470 איש.

שחקני שתי הקבוצות בדין ודברים אלו עם אלו (יונתן גינזבורג)

לאחר 21 דקות משחק, כדור מדויק לראש של גיל חדד, הרכש החדש של מכבי קריית גת, קבע 0:1 מקומי. ארבע דקות מאוחר יותר, עומר יפרח ראה אדום והשאיר את החבר'ה של רומן זולו ב-10 שחקנים. כפר סבא ידעה למצוא את הפרצה בהגנת קריית גת ובתוך חמש דקות, לקראת תום המחצית הראשונה, הפכה התוצאה בזכות שערים של ליאב שבת וגל שלהבת.

גיל חדד חוזר להרשית בליגה א (יונתן גינזבורג)

המחצית השנייה הייתה די שוויונית ואף נוטה ללחץ מצד קריית גת. בכפר סבא, במקום ללחוץ גבוה ולסיים ההתמודדות בניצחון, שיחקה די באמצע ובקו האחורי ועל כן נענשה מכדור חופשי שהגיע היישר לעדן בן מנשה, שקבע 2:2 דרמטי בדקה ה-93. מספר דקות מאוחר יותר, גל שלהבת ראה צהוב ולאחר כשתי דקות צהוב שני שהוביל לאדום, מה שהוביל ל-10 נגד 10.

ליאב שבת מעיר קהל כפר סבא לאחר שער השוויון שלו (יונתן גינזבורג)

אלמוג מלול סחב פציעה לכל אורך ההתמודדות ומעבר לכדורגל שנצפה על כר הדשא, הרוחות התלהטו מפעם בפעם, הרי שהשחקנים לא אהבו את מה שעושה הצד השני, עד כדי כך שבשני מקרים נאלץ אחד הקוונים להיכנס לכר הדשא ולהפריד, כולל מנהל מערך האבטחה, שגם באזור החיץ בין הקהלים עבד סביב השעון.

עדן בן מנשה חוגג 2-2 דרמטי בדקות הסיום (יונתן גינזבורג)

עומר יפרח לאחר ההרחקה (יונתן גינזבורג)

שמשון פזטל תל אביב – מכבי יבנה 3:3

שישה שערים, כשחמישה מהם נפלו במחצית הראשונה, כשארבעה מהם בתוך פחות מ-14 דקות משחק, שלושה כרטיסים אדומים וצמד שערים לבן רייכרט (אחד מאלו שראו אדום). צוות השופטות, שדא דהאמשה, נדא דיאב ורהף אבו אלהיג'א, לא ריחמו על הקבוצות והוציאו 12 כרטיסים צהובים לצד שלושה אדומים, כאמור.

לאחר שלוש דקות משחק, מישל חורי קבע 0:1 לשמשון תל אביב. בדקה ה-18 להתמודדות, דור אדרי השווה התוצאה מהנקודה הלבנה. ארבע דקות מאוחר יותר, בן רייכרט הפך בחזרה התוצאה והחזיר היתרון לשמשון תל אביב, אלא שאז יבנה התעוררה ובדקות 27 ו-32 קבעה 2:3 משערים של אלמוג בוזגלו ועבד חמודה. בדקה ה-60 בן רייכרט השווה התוצאה ל-3:3.

שמונה דקות לאחר שהשווה התוצאה, בן רייכרט מצא עצמו עם כרטיס צהוב שני ואדום. בדקה ה-78 גם יובל בן עמי וגם יעקב מור, צמד המגנים החדשים שהביא עמו עופר טסלפפה למכבי יבנה, ראו את הכרטיס הצהוב השני מופנה אליהם ובכך גם הם נאלצו לרדת מכר הדשא עם כרטיס אדום. תוצאה משוגעת ורק תיקו ליבנה, במשחק הבכורה של עופר טסלפפה על הקווים.

עופר טסלפפה (שחר גרוס)

מכבי קריית מלאכי – הפועל מרמורק 2:0

מרמורק התעוררה לחיים, בזכות צמד שערים של ינאי דוד, שהעניק קבוצה ניצחון ליגה שני. החבורה של צביקה לוי, אקס מרמורק, אגב, עם הפסד ליגה שני, דווקא לאחר שפתחה עונה נהדרת מבחינתה עם שלושה ניצחונות רצופים. מרמורק, עם תקציב מינימלי, מקדימה, לעת עתה, "מפלצות" בדמות מכבי יבנה ומ.ס. דימונה.

יתר משחקי המחזור

בית"ר יבנה – מ.כ. ירמיהו חולון 4:0 (הבקיעו לחולון: רוי טליו עם צמד, שוהם כהן ואושרי טדלה)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. צעירי טירה 2:0 (הבקיעו לטירה: מתן דהדי וליאל כהן)

הפועל הרצליה – הפועל אזור 1:2 (הבקיעו להרצליה: אלעד מגן ואביב נגבי; הבקיע לאזור: עידו בנבניסטי)

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ. ירושלים 1:3 (הבקיעו לאשדוד: רוי מליקה, אופק אלימלך ושי מושל; הבקיע לירושלים: ירין אברהם)