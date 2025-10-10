9 לשרף, 11 לוולף: פיניקס גברה על ברוקלין בסין

אחרי שברוקלין נטס חגגה די בקלות על הפועל ירושלים, היום (שישי) הקבוצה ערכה משחק הכנה ראשון מול קבוצת NBA, כשפגשה את פיניקס סאנס בהתמודדות ששוחקה בסין בקדם העונה. המפגש היה מותח ומעניין, ונגמר בהארכה שם הסאנס רשמו 127:132, זאת אחרי שדני וולף החטיא סל ניצחון על הבאזר ואחרי שפיניקס הייתה בפיגור 18.

מבחינתנו כל העיניים הולכות לשני שחקנים במיוחד, ואלו כמובן בן שרף ודני וולף. אז הרכז פתח נגד ירושלים, והפעם עלה מהספסל כשנראה שהמאמן ג’ורדי פרננדס בוחן את כל האופציות שלו. בכל מקרה, שרף שיחק בסך הכל 19 דקות, קלע 9 נקודות, לא מסר אסיסט, לקח ריבאונד אחד, רשם חטיפה אחת, וקלע 2 מ-5 ל-2, 0 מ-2 ל-3, 5 מ-6 מהקו ואיבד שני כדורים.

דני וולף שיחק 14 דקות ורשם 11 נקודות, 3 אסיסטים, 5 ריבאונדים וחטיפה אחת, עם 3 מ-5 ל-2, 1 מ-1 לשלוש ו-4 מ-4 מהקו. המשחק הביא אליו לא מעט מפורסמים בעקבות כך ששוחק בסין. יאו מינג, גדול שחקני סין ב-NBA בכל הזמנים, נכח, כמו גם שאקיל, דוויין ווייד, ג’רמי לין, דייויד בקהאם וג’קי צ’אן. מי שהיה מעל כולם בברוקלין היה קאם תומאס, שקלע 22 נקודות ב-24 דקות.

דני וולף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

שרף ו-וולף גם פגשו לראשונה כוכבים בסדר גודל עולמי, כששיחקו למשל נגד דווין בוקר שפתח בשורות פיניקס ואף קלע 18 נקודות. מי שעוד שיחקו בסאנס היו דילון ברוקס ונייג’ל הייז דייויס, שכיכב בגדול והוביל את פנרבחצ’ה לזכייה אדירה ביורוליג, מה שהוביל אותו לחוזה ל-NBA.

המשחק הבא של ברוקלין, בן שרף ודני וולף יהיה מול לא אחרת מאשר פיניקס, ושוב בסין, כאשר הכל תוכנן לכך ששתי הקבוצות ייפגשו פעמיים במדינה שבאסיה. לאחר מכן יחכה לשני הישראלים ולקבוצה מניו יורק משחק נוסף בקדם העונה נגד טורונטו.