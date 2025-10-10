יום ראשון, 12.10.2025 שעה 17:09
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
276-871אליצור יבנה
274-791הפועל חיפה
179-741אליצור שומרון
187-761מכבי חיפה
00-01עירוני נהריה
00-01א.ס. רמה"ש
00-00הפועל אילת
00-00מכבי אליצור פ"ת
00-00מכבי מעלה אדומים
00-00מכבי רחובות
00-00מכבי אשדוד
00-00אליצור אשקלון
00-00הפועל מגדל העמק
00-00מ.ס צפת
00-00מ.כ. עוטף דרום
00-00מכבי קריית גת

סימנו וי: ניצחונות למ.כ עוטף דרום ולמגדל העמק

המחזור הראשון בלאומית נמשך עם 87:94 של פלג וחניכיו על אשקלון/קריית גת, 26 נק' לריקי פאק. בנוסף, הקבוצה של ספאק רשמה 80:90 על צפת, בורק בלט

|
איתם כהן מול זיו מעוז (מ.כ עוטף דרום)
איתם כהן מול זיו מעוז (מ.כ עוטף דרום)

שני משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת מחזור הפתיחה בליגה לאומית בכדורסל, ובשניהם הושגו ניצחונות ביתיים. מ.כ עוטף דרום גברה על מכבי קרית גת, ומגדל העמק יזרעאל ניצחה את מ.ס צפת בקרב צפוני, רגע לפני שהליגה הבכירה תצא לה לדרך ביום חגיגי ביום ראשון.

מ.כ עוטף דרום - א.ס אשקלון/קרית גת 87:94

בעונה שעברה זה לקח כמה חודשים טובים, העונה מ.כ עוטף דרום רושמת ניצחון כבר במשחק הפתיחה. החבורה של ברק פלג הפגינה משחק הקרבה לצד משחק התקפי מרשים, ביחס למחזור הפתיחה, וידעה לשמור על הבית. המקומיים קיבלו 16 נקודות מריקי פאק כאשר עילאי שאול תרם 14 נקודות, 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. הביתיים שלטו למעשה לאורך כל המשחק כאשר כבר בפתיחתו החזיקו ביתרון קטן שגדל לקראת המחצית שהסתיימה ב-38:50. ברבע השלישי מייקל גרין ובן אונצ'ה לקחו פיקוד ושמרו את קרית גת המשחק. גם ברבע האחרון קיבלנו קרב צמוד כאשר האורחים פספסו מספר הזדמנויות בכדי להפוך את התוצאה. בצד השני ריקי פאק היה שם ויחד עם איתם כהן הניצחון של העוטף הובטח. המנצחת נהנתה מ-27 נקודות במתפרצות לצד 60 אחוז לשתי נקודות.

קלעו לעוטף דרום: ריקי פאק 26 נק', קינדל היל 16 נק', עילאי שאול (8 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 14 נק', עומרי שלך 13 נק', איתם כהן 8 נק', אוהד דקל ונבו זומרפלד 6 נק' כ"א, ים שפריר 5 נק'.

קלעו לקרית גת: מייקל גרין 23 נק', דיימון סטון 15 נק', מקסים רומנוב (11 ריבאונדים) 14 נק', בן אונצ'ה 12 נק', ניב בלול 7 נק', מאור נקרשביץ 6 נק', אלון דניאלי ועמית שדה 5 נק' כ"א.

ברק פלג (לילך וויס-רוזנברג)ברק פלג (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל מגדל העמק יזרעאל - מ.ס צפת 80:90

עוד ניצחון ביתי במסגרת מחזור הפתיחה. החבורה של מאורו ספאק ניצלה רבה שני נהדר אותו ניצחה 8:23 בכדי לסמן וי ביתי. דשון בורק וברנדון אדווארדס הובילו חמישה שחקנים בדאבל פיגרס עם 17 נקודות כל אחד. המנצחת גם נהנתה מ-12 שלשות ב-44 אחוזים. לאחר רבע ראשון בשליטת האורחים, החבורה מצפת התקשתה לייצר נקודות ברבע השני וירדה למחצית בפיגור 31:46. ברבע השלישי צפת הצליחה לצמצם עם טאז שרמן ושלשות של די ג'יי שארפ, 62:69 בלבד. ברבע האחרון צפת התקרבה עוד וכבר כפתה שוויון 77, אבל שלשה גדולה של דשון בורק ובהמשך נקודות מהקו של בורק, אלבר ויהל פלג הבטיחו ניצחון.

קלעו למגדל העמק: דדון בורק וברנדון אדווארדס 17 נק' כ"א, עידן אלבר 15 נק', יהל פלג 12 נק', אביב שמעוני 11 נק', טום סיגטי 5 נק', מקסים פוקסמן וניב למפרט 4 נק' כ"א, ניתאי רוזנברג 3 נק', אורי עובדיה 2 נק'.

קלעו לצפת: טאז שרמן 21 נק', ג'וש נזיקור 15 נק', דניאל קופרברג ודי ג'יי שארפ 11 נק' כ"א, רז מור 10 נק', יובל בר 7 נק', נועם אקריש 5 נק'.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */