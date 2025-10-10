יום שישי, 10.10.2025 שעה 18:08
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

טרום א': מור חולון בשלב הבא אחרי משחק מותח

משחק גביע רב שערים עם מהפך ושער שוויון מאוחר סיפק 5:5 נהדר, ולאחר דו קרב פנדלים חולון ניצחה 0:3 את בני יהודה. המאמן אלגבי: "היה סיום מרגש"

|
מור חולון טרום א' (באדיבות המועדון)
מור חולון טרום א' (באדיבות המועדון)

פתיחת עונה שמחה ומוצלחת לקבוצת טרום א' של א.ס מור חולון, המשתייכת למועדון ממשיך הדרך של המועדון המיתולוגי מכבי לזרוס חולון. הקבוצה המודרכת ע"י נתן אלגבי, המוגדרת כקבוצת "צו פיוס", שובצה בליגת מרכז 2. המשחק הרשמי הראשון של הקבוצה נערך ביום רביעי, היה זה משחק חוץ מול בני יהודה ת"א צפון, במסגרת המחזור הראשון של משחקי גביע המדינה. היה זה משחק קצבי ומרתק, ללא רגע דל, בסיומו האורחים מחולון חגגו העפלה לשלב הבא.

א.ס מור חולון החלה את המשחק בעוצמה: שער שכבש הלל לגזיאל וצמד שכבש אורי אלגרבלי העלו את חולון ליתרון 0:3. בשליש השני בני יהודה חזרה לתמונת המשחק עם צמד שערים מצמקים, בשליש השלישי מור חולון הצליחה לעמוד בלחץ של הכתומים, התקפה מתפרצת הסתיימה בשער שכבש עילאי גוהארי, שהעלה את קבוצתו ליתרון 2:4. בני יהודה לא אמרה נואש, צמד שערים שכבשה קבע שוויון 4:4, ששלח את המשחק להארכה.

אחרי מחצית ראשונה של הארכה ללא שערים, בני יהודה כבשה שער שחולל מהפך והעניק לה יתרון 4:5. בהתקפה האחרונה של המשחק כדור שנהדף מהגנת בני יהודה הגיעה לאביאל הרפז, שבעט בצורה מצוינת מ-20 מטרים לרשת הכתומה וקבע שוויון 5:5 דרמטי, ששלח את המשחק להכרעה בפנדלים.

בדו קרב הפנדלים החמיצה בני יהודה שלוש פעמים מהנקודה הלבנה, בעוד שחולון דייקה שלוש פעמים, כשעל השערים חתומים: אוריה שלמה, אביאל הרפז ואורי אלגרבלי, שסללו את דרכה של קבוצתם לניצחון 0:3 ולהעפלה לסיבוב ב' של משחקי הגביע.

נתן אלגבי, מאמן חולון, אמר בסיום: “משחק מצוין של שתי הקבוצות עם הרבה כדורגל וסיום מרגש מאוד. הראנו הרבה אופי ושיחקנו לאורך כל המשחק כדורגל פתוח ושמח. אנחנו פותחים עונה ברגל ימין ומקווים להגיע כמה שיותר גבוהה בליגה ובשלבי הגביע תוך שמירה על סגל מגובש למידה והתקדמות מקצועית וכדורגל מהנה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */