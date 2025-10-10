טרום א': מור חולון בשלב הבא אחרי משחק מותח

פתיחת עונה שמחה ומוצלחת לקבוצת טרום א' של א.ס מור חולון, המשתייכת למועדון ממשיך הדרך של המועדון המיתולוגי מכבי לזרוס חולון. הקבוצה המודרכת ע"י נתן אלגבי, המוגדרת כקבוצת "צו פיוס", שובצה בליגת מרכז 2. המשחק הרשמי הראשון של הקבוצה נערך ביום רביעי, היה זה משחק חוץ מול בני יהודה ת"א צפון, במסגרת המחזור הראשון של משחקי גביע המדינה. היה זה משחק קצבי ומרתק, ללא רגע דל, בסיומו האורחים מחולון חגגו העפלה לשלב הבא.

א.ס מור חולון החלה את המשחק בעוצמה: שער שכבש הלל לגזיאל וצמד שכבש אורי אלגרבלי העלו את חולון ליתרון 0:3. בשליש השני בני יהודה חזרה לתמונת המשחק עם צמד שערים מצמקים, בשליש השלישי מור חולון הצליחה לעמוד בלחץ של הכתומים, התקפה מתפרצת הסתיימה בשער שכבש עילאי גוהארי, שהעלה את קבוצתו ליתרון 2:4. בני יהודה לא אמרה נואש, צמד שערים שכבשה קבע שוויון 4:4, ששלח את המשחק להארכה.

אחרי מחצית ראשונה של הארכה ללא שערים, בני יהודה כבשה שער שחולל מהפך והעניק לה יתרון 4:5. בהתקפה האחרונה של המשחק כדור שנהדף מהגנת בני יהודה הגיעה לאביאל הרפז, שבעט בצורה מצוינת מ-20 מטרים לרשת הכתומה וקבע שוויון 5:5 דרמטי, ששלח את המשחק להכרעה בפנדלים.

בדו קרב הפנדלים החמיצה בני יהודה שלוש פעמים מהנקודה הלבנה, בעוד שחולון דייקה שלוש פעמים, כשעל השערים חתומים: אוריה שלמה, אביאל הרפז ואורי אלגרבלי, שסללו את דרכה של קבוצתם לניצחון 0:3 ולהעפלה לסיבוב ב' של משחקי הגביע.

נתן אלגבי, מאמן חולון, אמר בסיום: “משחק מצוין של שתי הקבוצות עם הרבה כדורגל וסיום מרגש מאוד. הראנו הרבה אופי ושיחקנו לאורך כל המשחק כדורגל פתוח ושמח. אנחנו פותחים עונה ברגל ימין ומקווים להגיע כמה שיותר גבוהה בליגה ובשלבי הגביע תוך שמירה על סגל מגובש למידה והתקדמות מקצועית וכדורגל מהנה”.