רודריגו בלט, ברזיל הביסה 0:5 את דרום קוריאה

נבחרת ברזיל בהנהגת קרלו אנצ’לוטי הציגה מופע כדורגל סוחף כשדרסה את דרום קוריאה 0:5 במשחק ידידות שנערך לכבוד יום הולדתו ה־85 של פלה. הסלסאו עלו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר האגדה הנצחית, אך על המגרש שידרו חיים, תעוזה ואופטימיות לקראת מונדיאל 2026.

אנצ’לוטי, שהמשיך להטביע חותם גם על הנבחרת הלאומית, הציב מערך התקפי יוצא דופן, 4-2-4 עם ניחוח ברור של ריאל מדריד. קאסמירו, הקפטן שמשחק כיום במנצ’סטר יונייטד, הוביל קו אחורי שכלל את מיליטאו, כשמלפנים כיכבו ויניסיוס ורודריגו. השניים תפסו את הבמה המרכזית כששיתפו פעולה בהתלהבות, החליפו מקומות ללא הפסקה והזכירו לכולם מדוע הם נחשבים לעתיד של הכדורגל הברזילאי.

ברזיל השתלטה על המשחק כבר מהפתיחה. רודריגו בעט מקרוב (4’) וויניסיוס ניסה גם הוא מחוץ לרחבה (10’), אך שני הניסיונות חלפו ליד הקורה. בדקה ה־13 הגיע השער הראשון, בישול נהדר של רודריגו לברונו גימראייש, שמסר לאסטבאו הצעיר שדחק מקרוב. שבע דקות מאוחר יותר כמעט קאסמירו הכפיל, אך שערו נפסל בנבדל גבולי. ההתקפות של ברזיל זרמו במהירות ובדיוק, ובדקה ה־42 סוף סוף הגיע השני: ויניסיוס חדר לרחבה, מסר אחורה, רודריגו השאיר לקאסמירו, וחזר כדי לכבוש בעצמו לפינה הרחוקה. זה היה שערו הראשון במדי הסלסאו מאז ספטמבר 2024.

בפתיחת המחצית השנייה חגיגת הכדורגל נמשכה. כבר בדקה ה־48 ניצל אסטבאו וויליאן טעות של הבלם קים מין-ג’ה כדי לכבוש את השלישי. דקה בלבד אחר כך שוב בלטו שחקני ריאל בעבר ובהווה: קאסמירו חילץ, ויניסיוס הוביל מתפרצת, רודריגו קיבל עומק וכבש את הרביעי, צמד אישי ראשון שלו במדים הלאומיים מזה כמעט שנה.

ברזיל הורידה קצב, אך שלטה לחלוטין. דרום קוריאה בעטה לשער לראשונה רק בדקה ה־66, אך שוער הסלסאו בנטו קלט בקלות. ובדקה ה־77 נרשם רגע קסום נוסף: ויניסיוס קיבל כדור עומק, עבר את הבלם קים ג’ו-סונג בתרגיל שמזכיר את פלה בעצמו, והכניע את השוער חיון-וו ביופי של סיום, 0:5.

זה היה המהלך האחרון של ויני לפני שהוחלף על ידי ריצ’ארליסון בדקה ה־79. שניהם ירדו מהמגרש בחיוך רחב, כמו גם אנצ’לוטי על הקווים. אחרי חודשים של ספקות, ברזיל שוב נראית כמו ברזיל, עם ריאל מדריד בלב ההרכב וה"ז’וגו בוניטו" שחזר סוף סוף לפרוח.