יניב לוי: אני רוצה לנקות את הספורט מהמאכריות

יניב לוי, אחד האנשים הקרובים והמשפיעים ביותר על יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, חי ונושם ספורט. לצד תפקידו הציבורי הבכיר כראש אגף ההסברה בהסתדרות, הוא מכהן כדירקטור חיצוני במנהלת ליגת העל בכדורסל וערב פתיחת העונה בראיון מיוחד עם ONE בשיחה פתוחה הוא מדבר על הרצון לטהר את הספורט המקומי ,המאכריות, מביע ביקורת על אופן קבלת ההחלטות בענף, מתייחס לעתיד הליגה ולמספר הקבוצות הרצוי, על היחסים בין האיגוד למנהלת, ומשתף גם במבט אישי על בנו, על מרכז הפועל ועל תפקידה של ההסתדרות בתקופה הלא פשוטה שעוברת על המדינה.

יניב, ליגת העל יוצאת לדרך. אתה לא אהבת את כל העניין הזה שקבוצה שירדה ליגה כמו אליצור נתניה בסוף נשארה, או שרצו לעשות את הקומבינה בין עפולה לאילת.

”אחת הסיבות העיקריות שאני נמצא בכדורסל או בספורט בכלל, ואני מדגיש שאני עושה את זה בהתנדבות מלאה, זה בגלל שאני רוצה לנקות את הספורט מכל ‘המאכריות’, שכמעט ולא נמצאת אבל מדי פעם היא מרימה ראש בכל מיני מקומות.

“אני, שלא מעט שנים, קמתי מאות בקרים, כל בוקר ב-5:00 בבוקר כדי לרוץ ולהתחרות במרתון לרוח שלי ולנפש שלי ולא תמורת שכר, ואני רוצה שהספורט יהיה הכי נקי, ישר ותחרותי, ואני נגד כל המקומות האלה של לשנות את החוקים תוך כדי המשחק, או לנסות ולמצוא איזו פרצה בסעיף כזה או אחר. ספורט צריך להיות מוכרע רק על המגרש, ככה זה צריך להיות, ככה זה צריך להמשיך ולהיות.

יניב לוי. "רוצה שהספורט יהיה נקי" (ראובן שוורץ)

תפקידי המנהלים הם לנהל ולהוביל את הקבוצה ולתת להם את כל התנאים הטובים ביותר להצלחה ולא להתעסק בשינויי התקנות. אני חושב שהדרך שבה ארי ודייויד מובילים את המנהלת היא פשוט פנטסטית. אני חושב שמנהלת הליגה היום נמצאת במקום מאוד טוב, ובכל יום אני רואה ואני באמת משקיע שעות רבות מדי חודש בסיוע, בהכנה ובחשיבה, והם עושים את זה לעילא ולעילא, והם רוצים לקדם אותו”.

אתה חושב שיש מקום ל-14 קבוצות בליגת העל לכדורסל?

”האמת שלא. אני חושב שצריך להיות 12 קבוצות בליגת העל. גג. בחלום אוטופי הייתי עושה 10 קבוצות, יחד עם זאת מי כמוך יודע כמה אני בן אדם חברתי והפריפריות חשובות לי. אולי הייתי מאחד אזורים בפריפריה ובונה קבוצה גדולה כזו או אחרת. אני מאוד רוצה שכל ילד רביעי לפחות בישראל יחלום להיות כדורסלן.

“אני בשנות השמונים בתור ילד חלמתי להיות ג’ק צימרמן ממכבי תל אביב. אני זוכר את זה כמו היום. אני רוצה שהילדים יחלמו ובגדול, ואני חושב שילדים יכולים לראות איך ילדים בעולם מגשימים את החלומות שלהם כי הכל פתוח דרך הרשתות. הם רואים את דני, ואת בן שרף, ואת וולף וים מדר, ויש לנו בסך הכל עתיד טוב.

“אני נכוויתי בעולם הספורט עם ילדים, כי פשוט נגעלתי מאיך שמתנהלות המערכות בעולם הכדורגל. הבן שלי אימרי שיהיה בריא שיחק לא מעט שנים כדורגל, ופשוט יום אחד הוא החליט לפרוש כי הוא הקיא את המערכת ואיך שהיא מתנהלת בחלק מהאגודות ואני רוצה שהספורט בישראל ובפרט בילדים ונוער יהיה נקי, יהיה תחרותי, רק מי שבאמת מגיע לו שיקבל, שהילדים יעבדו קשה ויקבלו ערכים. אני חושב שהספורט בישראל הוא הדרך שלנו לערכים, יותר מבית הספר לפעמים, ועל כל מאמן צריך להיות קודם כל אח גדול, מחנך, מורה ורק אז מאמן”.

ים מדר מול תמיר בלאט (רועי כפיר)

אנחנו נמצאים יומיים לפני פתיחת העונה ועדיין לא יודעים אם גליל עליון תופיע לליגה או לא בגלל ערבויות. זה נראה לך רציני? לא צריך לשנות את כל מנגנון קבלת ההחלטות שקבוצה תצטרך הרבה קודם להעמיד את כל הדברים שלה ויומיים לפני פתיחת העונה לא יהיה את הסרט הזה?

”אני חושב שאם היינו מדברים על חברה מסחרית, החברה הייתה נופלת כבר מזמן עם איך שדברים כאלו מתנהלים בספורט בישראל וחבל. עצוב שזה המצב, עצוב שגם מדובר בגליל שזה אחד האזורים שאני הכי אוהב בעולם. הייתי מצפה באמת מהאיגוד שהוא אמון על הנושא, ואתה יודע כמה הערכה אני רוכש לעמוס פרישמן יו”ר האיגוד.

“אני יודע שעמוס באמת מנסה ליישר את השורות ולסדר את החולאים שהיו בעבר. אני מאוד מאוד מקווה שזה אירוע אחרון לשנים הקרובות ואם בכלל, ואני מצפה כפי שאני מצפה מעצמי כנושא משרה בכירה, שהמערכת שלי תהיה מסודרת וברורה חודשים קודם, כך גם יהיה בכדורסל. זה בסופו של דבר ענף חשוב, יש שם אנשים שמתפרנסים ולכן הוא חייב להתנהל ברמה הגבוהה היותר ולעמוד בכל התנאים. באשר לכל הסיפור – פרטאץ’ אחד גדול בעיני”.

אתה בשנה האחרונה עשית פשרה, הפגשת בין ארי שטינברג לעמוס פרישמן, שהיה פיצוץ גדול בין הגופים האלו. איפה זה עומד כרגע? אתה עדיין מלווה אותם כדי לראות שהם יגיעו להסכם לטובת כל הצדדים?

”אני בקשר עם שניהם. עצם היותי חבר מנהלתי מטעם האיגוד, אבל אני מאוד עצמאי בדעותיי. יש קשר טוב ביניהם, אין שום דם רע שזורם בין הצדדים. אני חושב שגם עמוס וגם ארי יודעים היטב שאלו שנים מדהימות לכדורסל הישראלי, שאם הוא יתנהל נכון בכל הפרמטרים, אנחנו צפויים לעשור מדהים ולא פחות מכך.

“אם תוסיף לכך את האופטימיות עם שובם של החטופים, והפריחה הכלכלית שיכולה להיות בישראל, עם בעלי ההון הגדולים שנכנסו לקבוצות, זה יכול לקחת את הכדורסל הישראלי למקומות שלא ראינו כמותם, זה יכול להיות הענף המוביל בישראל, ואני חושב שגם ארי וגם עמוס רוצים להיות חתומים על השנים הללו, הם כבר יכולים להיות גאים על העשייה שלהם, ואני חושב שאם הם ישכילו ויביאו הסכם שיהיה מנותק מאינטריגות ופוליטיקות, ובאמת יסתכל אך ורק על עתיד הכדורסל, הכסף של הכדורסל ועתיד הכדורסל ובני הנוער, הם יוכלו להיחשב לטובים ביותר בעשרים השנים האחרונות כנושאי המשרה. אני ממש סומך על שניהם וחושב שהם לוקחים את הכדורסל למקום טוב. אני חושב שכולם צריכים להסתכל על המתנה הגדולה הזו שקיבלנו תוך כדי שנתיים של מלחמה פריחה מטורפת של הענף, כסף גדול, ליגה באמת מעניינת, שחקנים צעירים שפורחים, כמעט ואין חיכוכים בין המנהלת לאיגוד ובין הקבוצות, זו גאווה גדולה וכיף להיות חלק מהענף ומהשינוי הזה. באתי להישאר. באתי להיות עם השפעה ולשנות וכל עוד יש לי את זה, אשאר”.

עמוס פרישמן וארי שטינברג. "אין דם רע" (עודד קרני איגוד הכדורסל)

“זה קשה כשאתה לא רואה דקות ארוכות אף ישראלי על הפרקט”

מה עמדתך לגבי מספר הזרים בליגה?

”אני חושב שזו שאלה שתמיד תישאל ואף פעם הפתרון בעיני צד כזה או אחר יהיה מספיק טוב. אני חושב שמה שהיה עד עכשיו הוא בסדר בעיני. אני אוהד בית”ר ירושלים בכדורגל וכילדים לא הייתה לנו קבוצת כדורסל לאהוד, אז תמיד אהדנו את מכבי תל אביב, אבל אני איש ספורט ורואה ספורט. ניסיתי לראות את הפועל תל אביב בשבוע שעבר, עוד לפני המשחק מול מכבי ביורוליג, ולא היה לי שום חיבור.

“אני כציוני מתחבר לכל קבוצת ספורט שהיא מעבר לים, כשהיא משחקת, אני רוצה להתחבר אליה ושהיא תנצח. זה קשה כשאתה לא רואה דקות ארוכות אף ישראלי על הפרקט. באירופה זה מאוד קשה לי. בליגה, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום לא רע, אבל תמיד צריך לעצור ולבדוק אם אנחנו נמצאים במקום הנכון, בזמן הנכון ושפועלים בצורה הנכונה.

“אני חושב שצריך לתת מילה טובה לניר אלון ולארגון השחקנים, שעם השנים הפך לבורג חשוב, מתון, אחראי, ויש שיח וזה חשוב והתוצאות נראות בפרקט, אין שאלה בכלל. יש יותר קהל במגרשים, יותר משחקים מעניינים. גם הזרים בכדורסל לא פחדו לבוא לארץ כי המבנה של הענף הזה כל כך חזק”.

בר טימור. "היה קשה לי להתחבר להפועל ת"א בגלל עניין הישראלים" (רדאד ג'בארה)

צריך לציין שניר אלון, יושב ראש חטיבת הספורט בהסתדרות, יושב תחתיכם שאתה שם יושב ראש אגף ההסברה, אתה מקורבו של היושב ראש ארנון בן דוד. אני רוצה לקחת אותך מפה למלחמה. הייתה ביקורת על ההסתדרות שהיא לא משביתה את המשק ומפעילה לחץ על הממשלה, איך אתה רואה את זה?

”אנחנו קודם כל ערים ושומעים את כל הקולות. אנחנו קמים בכל בוקר ורוצים לעשות את הטוב ביותר למען החברה הישראלית. אני חושב שטוב שבזמן המלחמה או בשנים האחרונות, מי שעומד בראשות ההסתדרות זה ארנון, שההיסטוריה עוד תזכור אותו כאחד מראשי ההסתדרות הטובים והמשפיעים שהיו לנו למעלה מ-100 שנה, מאז שההסתדרות הוקמה.

“הוא אחד האנשים האחראיים, המתונים, הממלכתיים, שלי יש זכות גדולה לעבוד איתו ולצידו. רק אני הייתי איתו ברגעים הללו של שתי השביתות הגדולות ובשעת הביקורת, ואם היינו יודעים, אם ארנון היה יודע, שצעד של שביתה היה יכול לשנות משהו, הוא היה עושה זאת. שביתה היא אמצעי ולא מטרה, ואנחנו פועלים כשאנחנו יודעים שיש לנו תוצאה. אני מזכיר שכשיצאנו לשביתה עם הרפורמה השגנו את המטרה, וכשיצאנו לשביתה עם החטופים, בית הדין עצר אותנו ב-15:00, יכולנו לערער, הוא נתן סעד מקומי, אבל בחרנו לגלות אחריות.

“אני רוצה לומר לך שאנחנו כאזרחים צריכים להיות גאים שארנון נמצא שם. הוא בא מלמטה ומכיר כל צעד ושעל בחברה הישראלית, הוא מכיר את כל הזרמים וכל הגורמים וכולם יודעים זאת כולל ראש הממשלה. ארנון, וגם אני, מקווים שהסוגיה שהחטופים חוזרים, אנחנו צריכים לברך על כך שארנון נמצא בתפקיד הזה, ואם הוא היה נמצא בתפקיד בכיר בממשלת ישראל, החברה הישראלית על כלל גווניה הייתה נראית שונה לגמרי ולטובה”.

ניר אלון (רדאד ג'בארה)

“ארנון מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות לתפקיד יו"ר ההסתדרות”

אז ארנון בר דוד מתכוון בבחירות הבאות לרוץ?

”ארנון בר דוד מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות לתפקיד יו”ר ההסתדרות. הוא אוהב את התפקיד שלו, הוא קרוב ל-40 שנה מטפל בעובדים, ומטפל בחברה הישראלית. המהלכים שהוא הוביל כיו”ר ההסתדרות: קיצור שבוע העבודה, שכר המינימום, גמלאים ועוד עשרות דברים שלא מדברים עליהם כי אנחנו בשנים של מלחמה, שיסוע, רפורמה שפירקה את החברה הישראלית, אז לא שמים לב להישגים הגדולים שמשנים את הכלכלה וישפיעו על כל העובדים פה עשרות שנים קדימה אם לא מאות שנים.

“זה לא טריוויאלי לקצר את שבוע העבודה בכמה שעות בחודש, והוא נהנה ממה שהוא עושה, ויש לו שליחות גדולה, אבל ימים יגידו ואני חושב שבכלל התהליך שההסתדרות בכלל עברה בשנים האחרונות היא באמת גאווה גדולה. הפכנו לגורם המאזן במשק ועבורי זו זכות גדולה להיות לצידו ולהוביל מהלכים שכאלו”.

ארנון בר דוד (ראובן שוורץ)

אתה היית בין מקימי מטה החטופים והמנהל הראשון שלו. מטה החטופים בדיעבד לא היה צריך לנקוט ביותר אגרסיביות? אם אני לוקח את כל רשימות החטופים שחזרו, אז מי שהיו יותר אגרסיביות ופעילות, ראינו את הילדים שלהם חזרו ומי שהתעוררו יותר מאוחר אז חיכו. אם היה פה יותר בלגן אולי זה היה משפיע קודם.

”אני אכן הייתי ממקימי המטה, יום לאחר מסיבת העיתונאים הקשה ביותר שהייתה בתולדות מדינת ישראל שראינו את המשפחות, הרמתי טלפון לרונן צור והוא לא אמר לי ‘הלו’, הוא אמר לי ‘בוא’. אז אני לא שאלתי שאלות, נסעתי והשארתי את בת זוגתי האהובה והילדים בבית, ויצאתי לחודשים רבים, ובאמת הייתה לי זכות גדולה להיות ממקימי המטה והמנהל הראשון שלו בחודשים הראשונים.

“באשר למה שהצגת, צריך לזכור שבהתחלה המפתח לחזרה הייתה של ילדים ומבוגרים. זה נכון שהיו יותר משפחות שעשו. אני כבר לפני שנה אמרתי, שכשנתניהו החליט להשתמש בסלוגן ‘הניצחון המוחלט’, שהיינו רחוקים ממנו ממש, אמרתי שהניצחון המוחלט היחידי שיש לו היה להצליח לפרק את מטה החטופים והצליח לגרום למשפחות שכולות לריב עם משפחות חטופים. זה היה הניצחון המוחלט היחידי שלו במסגרת תהליכי השיסוי החברתי שהוא העביר את החברה הישראלית, ואני מאוד מקווה שנתניהו של אחרי המלחמה, אנחנו נראה ראש ממשלה שהוא יודע שהוא של כולם, שהוא בונה ולא מפרק, מאחד ולא משסע”.

“זה אחד הימים המרגשים שלי אישית, וכמדינה גם, ימים לא פשוטים וחשוב לי שתוסיף, ארנון מהרגע הראשון ליווה את המשפחות במשך שנתיים, כלל האגפים, אנחנו נמשיך ונלווה את המשפחות והחוזרים, עם הקרן שהקמנו לסיוע ואני באמת כאזרח ונושא משרה, אני מקווה שנדע לחבר את כל השורות, לא רק בכאב ובמלחמה, אחרי המלחמה ואחרי השנים הלא פשוטות, להתאחד יחד. יש לנו מדינה חזקה ויש לנו עובדים מסורים, אזרחים שאין באף מקום אחר שמקריבים את עצמם למדינה, אין זה באף מקום אחר. זה השעה שלנו ללא יוצא מן הכלל, לא משנה במה אתה מאמין או למי אתה מצביע, לזכור שאין מדינה אחרת וזה הבית שלנו”.

יניב לוי. "זכות גדולה להיות ממקימי המטה" (דוברות ההסתדרות)

מבחינת המנהלת, ארי שטינברג קיבל את הסמכויות שרצה, מההתחלה הוא דרש כדי שלא יהיה תלוי בקבוצות אחרות ואינטרסים אישיים.

”אני חושב שארי עשה לא מעט שינויים ולא מעט דברים שרצה לשנות והצליח, היו מעט דברים שהוא לא הצליח אבל הוא מצא את הנתיב הנכון לעבודה מול ראשי הקבוצות והמנהלים. אחד הדברים הטובים בו זה עצם ההבאה של דייויד בסן למנכ”ל הליגה, איש עם ניסיון באירופה ובארץ, הוא מוכיח את עצמו. אחד הדברים הטובים שיש, ואני רוצה לציין את שאר הדירקטוריונים, אנשים שבאים מבחוץ ועשו דבר או שניים בניהול, אנשים שניהלו מערכות גדולות, אנשים שהיו מפקדים על שינויים ולא תלויים באף אחד, ככה נשנה וזה קורה הלכה למעשה”.

אתה רואה את עצמך בעתיד לקחת להנהיג ענף אחד ולהיות בראשו? יש לך שאיפות?

”אני בכל מקום שאני אוכל להשפיע, חזון למועד, טוב לי מאוד במקום שלי בהסתדרות ובהשפעה שלי, אני אוהב ספורט ואמשיך לתרום, אני מזכיר לך שיש לנו מרכז הפועל בהסתדרות, זה סוג של בורג מרכזי בתחום וארנון משנה ואנחנו משנים. ספורט הוא דבר חשוב, אני תמיד אומר שזה שאני הולך לרוץ, זה הזמן לנפש שלי, אז אני רוצה שהנפש שלי תיגע בכולם”.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

“יש אנשים שהם לשם העסקנות ויש אנשים באים לשנות”

הזכרת את מרכז הפועל, יש אנשים שחושבים ואומרים שהמרכזים לא צריכים להיות קיימים, שזה רק פוגע בספורט.

”תסתכלו מה המרכזים עושים למען הילדים ברחבי הארץ, חשוב לי לציין את כינרת שהיא אשת ספורט בכל רמ”ח איבריה, היא מנהלת ברמה הטובה ביותר, היא לא מפחדת מאף אחד, היא מנסה לשנות ומשנה, ומובילה. אני אומר לך, העולם לא אוטופי, יש דברים שצריך לשנות, החוכמה זה להמשיך ולשנות, וגם אם יש מעצור בדרך אז בוחנים וממשיכים הלאה”.

אתה משתמש הרבה במילה "מאכרים", יבואו ויגידו ההסתדרות זה מכרים הכי גדולים של המדינה.

”אם היו אומרים את זה לפני 40 שנה הייתי מסכים, אני תמיד אומר שסבא שלי הלך לעולמו, שממש כעס על ההסתדרות, זו המילה שהוא הביא מילדות, הוא יושב שם למעלה ואומר דפקתי את המערכת כי הנכד שלי בכיר שם. אנחנו מסתכלים כל הזמן, משנים, ואל תיקח את המילה "מאכרים", תיקח את המילה עסקנים, יש אנשים שהם לשם העסקנות ויש אנשים באים לשנות, אני אומר תוציאו את זה מהספורט, צריך שזה יהיה תחרותי ומשהו נקי”.

והיום יש את זה?

”אין מערכת שנקייה מטעויות, היום בכדורסל יש אנשים שבאמת אין להם בעיה להתמודד עם לא מעט אנשים, להגיד את האמת והדבר החשוב שהם באו לשנות. ארי ודייויד וגם אני, באנו לשנות. לא חסר לי ברזומה את הטייטל בכדורסל, אבל זה בא מהלב, גם ארי בא לשנות. מילה טובה גם למנהלי הקבוצות, הם גם עברו שינוי, אני זוכר מהתקופה של שרעבי והם עברו שינוי, זה יפה לראות ואפשר לסדר את הדברים, אפשר לקדם את הענף בצורה נקייה”.

רומן סורקין מנסה לעצור את יובל זוסמן (חגי מיכאלי)

אם אתה כבר איתנו, בזמנו בבחירות האחרונות ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אורן חסון הגיע לארנון והוא סירב להביע תמיכה בו, תכניס אותנו למאחורי הקלעים של זה.

”לארנון יש קשר טוב מאוד עם שינו, קשרי עבודה ומפגשים לא מעטים, אני הייתי הגורם המחבר בזמנו, שינו איש מדהים, וגם עם אורן היה לארנון קשר טוב, ארנון בקשר עם כולם, מה שהיה היה”.

האם מה שאני אומר זה נכון?

”אני לא מכיר אדם שארנון סירב להיפגש איתו”.

להביע תמיכה.

”הוא לא מביע תמיכות בפומבי יותר מדי, הוא איש של אנשים, איש שמוביל ארגון, איש שיודע לעבוד עם כולם ולא משנה באיזה ענף זה, כדורגל, כדורסל או בממשלה או במטה החטופים. אני חושב שמה שהיה היה, צריך להסתכל קדימה, שינו עושה עבודה מדהימה, עומד בלחצים והוא איש מדהים. גם בהסתדרות בתוך ההתאחדות לכדורגל אנחנו מנסים לשתף פעולה וימים יגידו”.