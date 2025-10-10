יום שישי, 10.10.2025 שעה 16:06
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

קלאבנס יזמה פגישה בארבע עיניים עם שינו זוארץ

בצל הצהרותיה השנויות במחלוקת, יו"ר ההתאחדות הנורבגית רוצה להפשיר את האווירה: "לא אדבר עם שינו דרך התקשורת". עמית לוינטל, שליח ONE לנורבגיה

|
שינו זוארץ וליסה קלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)
שינו זוארץ וליסה קלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)

לאחר חילופי האשמות, מתיחות דיפלומטית והצהרות פומביות משני הצדדים, יו״ר ההתאחדות הישראלית שינו זוארץ ונשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס צפויים להיפגש הערב לשיחת ארבע עיניים בניסיון להפיג את המתח החריג שנוצר סביב המשחק בין נורבגיה לישראל במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. לפי גורמים המעורים בפרטים, קלאבנס היא שיזמה את הפגישה ופנתה לזוארץ באופן אישי, צעד שנועד להפשיר את הקרח ולנסות להחזיר את הדיון למקום ספורטיבי יותר.

במסיבת העיתונאים שלה היום היא אמרה בין היתר: “אנחנו מגנים את ההתקפה הנוראית של 7 באוקטובר, אבל הם לא זקוקים לסיוע כלכלי. אני לא יכולה להבין את הטראומה שעברו אנשים אחרים, אבל כאמא כאישה אני הזדעזעתי מהאירועים הנוראיים של אותו היום”. קלאבנס התחמקה משאלות רגישות והשתדלה לא להפגין צביעות כמיטב יכולתה, וסיכמה: "אני מנסה להתחשב ברגשות, אבל בסך הכל מקווה שהעתיד יביא לכך שנוכל לכבד חוקים בינלאומיים, ושהעולם יהיה מקום טוב יותר".

“אנחנו לא עושים דברים מאחורי הקלעים. כל מה שאנחנו עושים אנחנו מדברים עליו בפומבי ושקופים לציבור. צריך להזכיר שהמומנטום להשעיית ישראל הגיע בעקבות הדוח של האום ומארגונים שונים באירופה, אבל הוא לא הגיע מאוסלו ולא הובל על ידינו. אנחנו נלחמים כדי להיות מהימנים ומאוזנים”, מוסיפה קלאבנס שהיא עורכת דין ושופטת בעברה.  

ו"ר ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס בראיון

"לא אדבר למשה (זוארץ) דרך התקשורת, נדבר היום וניפגש מחר. הוא קולגה שאני מדבר איתו הרבה. אבל חשוב לתקן דברים שנאמרו: כתבתי לו הודעה מעומק ליבי ב-7 באוקטובר והוא אפילו השיב לי בצורה יפה וידידותית, כתבתי לו גם ביום השנה הראשון והשני ל-7 באוקטובר", טענה.

"אני מבינה ש-7 באוקטובר היה טראומה קשה מאוד, יש לי רק כבוד לעניין הזה, אבל כשם שאני לא מסוגלת להבין את הטראומה של 7 באוקטובר אבל גם לא מסוגלת לדמיין את הטראומה של האוכלוסיה הפלסטינית אחרי 7 באוקטובר. המסר ההומניטרי שלנו קיבל נפח בגלל שההתקפות על עזה הלכו ונמשכו תקופה ארוכה", סיכמה.

העימות בין שתי ההתאחדויות החל על רקע דבריו של זוארץ, שטען כי קלאבנס לא גינתה את מתקפת הטרור של 7 באוקטובר ולא הביעה כל הזדהות עם הקורבנות. בתגובה האשימה קלאבנס את זוארץ כי לא אמר אמת והבהירה ששלחה לו שתי הודעות אישיות, האחת ביום שלאחר הטבח, והשנייה ביום השנה לאירוע, ובהן הביעה תנחומים ודאגה. "דבריי נכתבו מהלב, מתוך צער עמוק על מה שקרה. אני מבינה שהוא לא אוהב את דעותיי, אבל ניסיתי להיות רגישה וזהירה ככל האפשר".

שחקני נורבגיה באימון (IMAGO)שחקני נורבגיה באימון (IMAGO)

הסערה סביב דברי השניים התרחבה במהירות וחצתה את גבולות המגרש. בנורבגיה ציינו כלי התקשורת כי העימות מוסיף שכבה חדשה של מתח פוליטי למשחק שייערך באוסלו לעיני אצטדיון מלא, בעוד שבישראל פרסמה ההתאחדות הודעה חריפה: "ההתאחדות הנורבגית והעומדת בראשה לא מצאו לנכון עד היום, שנתיים לאחר הטבח המחריד, לגנות את רציחתם של אלפי ישראלים. זו הייתה טענתנו, ואנו עומדים מאחוריה. לעומת זאת, דרישה להשעות את ישראל ותרומת ההכנסות מהמשחק לעזה, את זה הם דווקא בחרו להדגיש".

ליזי קלאבנס, שבעצמה שיחקה בעבר 74 משחקים במדי נבחרת נורבגיה ונחשבת לקול בולט בזירה האירופית, לא הסתירה בעבר את עמדתה בעד הרחקת ישראל מהמפעלים הבין־לאומיים. יחד עם זאת, היא מדגישה כעת כי הדברים נאמרו "בהקשר הומניטרי, לא פוליטי", והוסיפה: "המצב של הכדורגל הישראלי יוצא דופן ורגיש מאוד. ההסכם המדיני שנדון בימים אלה הוא הזדמנות לפיוס ולהבנה שאנחנו כולנו צריכים".

נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס (פרטי)נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס (פרטי)

על פי הדיווחים בנורבגיה, ההתאחדות המקומית נערכה למשחק תחת אבטחה מוגברת והקפדה על אווירה ספורטיבית בלבד. בהודעתה ציינה כי "המשחק מול ישראל רגיש בשל הסבל בעזה והקונפליקט במזרח התיכון, אך אנו מצפים שהאירוע יתנהל בכבוד ובביטחון לשני הצדדים". גם בישראל מבהירים כי הנבחרת תגיע "גאה במי ובמה שהיא מייצגת, בתקווה שהאירוע יעבור על הצד הטוב ביותר".

הפגישה בין קלאבנס לזוארץ צפויה להיות נקודת מבחן ביחסים בין שתי ההתאחדויות, שבדרך כלל פועלות בקווים דיפלומטיים מתונים. למרות חילוקי הדעות החריפים והאווירה המתוחה לקראת שריקת הפתיחה, שני הצדדים מבינים כי השבת הדיאלוג ההדדי היא חיונית לא רק למען המשחק הקרוב, אלא גם כסמל לכך שכדורגל עדיין יכול לשמש גשר במקום מחסום.

נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס (פרטי)נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס (פרטי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */