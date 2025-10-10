קלאבנס יזמה פגישה בארבע עיניים עם שינו זוארץ

לאחר חילופי האשמות, מתיחות דיפלומטית והצהרות פומביות משני הצדדים, יו״ר ההתאחדות הישראלית שינו זוארץ ונשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס צפויים להיפגש הערב לשיחת ארבע עיניים בניסיון להפיג את המתח החריג שנוצר סביב המשחק בין נורבגיה לישראל במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. לפי גורמים המעורים בפרטים, קלאבנס היא שיזמה את הפגישה ופנתה לזוארץ באופן אישי, צעד שנועד להפשיר את הקרח ולנסות להחזיר את הדיון למקום ספורטיבי יותר.

במסיבת העיתונאים שלה היום היא אמרה בין היתר: “אנחנו מגנים את ההתקפה הנוראית של 7 באוקטובר, אבל הם לא זקוקים לסיוע כלכלי. אני לא יכולה להבין את הטראומה שעברו אנשים אחרים, אבל כאמא כאישה אני הזדעזעתי מהאירועים הנוראיים של אותו היום”. קלאבנס התחמקה משאלות רגישות והשתדלה לא להפגין צביעות כמיטב יכולתה, וסיכמה: "אני מנסה להתחשב ברגשות, אבל בסך הכל מקווה שהעתיד יביא לכך שנוכל לכבד חוקים בינלאומיים, ושהעולם יהיה מקום טוב יותר".

“אנחנו לא עושים דברים מאחורי הקלעים. כל מה שאנחנו עושים אנחנו מדברים עליו בפומבי ושקופים לציבור. צריך להזכיר שהמומנטום להשעיית ישראל הגיע בעקבות הדוח של האום ומארגונים שונים באירופה, אבל הוא לא הגיע מאוסלו ולא הובל על ידינו. אנחנו נלחמים כדי להיות מהימנים ומאוזנים”, מוסיפה קלאבנס שהיא עורכת דין ושופטת בעברה.

ו"ר ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס בראיון

"לא אדבר למשה (זוארץ) דרך התקשורת, נדבר היום וניפגש מחר. הוא קולגה שאני מדבר איתו הרבה. אבל חשוב לתקן דברים שנאמרו: כתבתי לו הודעה מעומק ליבי ב-7 באוקטובר והוא אפילו השיב לי בצורה יפה וידידותית, כתבתי לו גם ביום השנה הראשון והשני ל-7 באוקטובר", טענה.

"אני מבינה ש-7 באוקטובר היה טראומה קשה מאוד, יש לי רק כבוד לעניין הזה, אבל כשם שאני לא מסוגלת להבין את הטראומה של 7 באוקטובר אבל גם לא מסוגלת לדמיין את הטראומה של האוכלוסיה הפלסטינית אחרי 7 באוקטובר. המסר ההומניטרי שלנו קיבל נפח בגלל שההתקפות על עזה הלכו ונמשכו תקופה ארוכה", סיכמה.

העימות בין שתי ההתאחדויות החל על רקע דבריו של זוארץ, שטען כי קלאבנס לא גינתה את מתקפת הטרור של 7 באוקטובר ולא הביעה כל הזדהות עם הקורבנות. בתגובה האשימה קלאבנס את זוארץ כי לא אמר אמת והבהירה ששלחה לו שתי הודעות אישיות, האחת ביום שלאחר הטבח, והשנייה ביום השנה לאירוע, ובהן הביעה תנחומים ודאגה. "דבריי נכתבו מהלב, מתוך צער עמוק על מה שקרה. אני מבינה שהוא לא אוהב את דעותיי, אבל ניסיתי להיות רגישה וזהירה ככל האפשר".

שחקני נורבגיה באימון (IMAGO)

הסערה סביב דברי השניים התרחבה במהירות וחצתה את גבולות המגרש. בנורבגיה ציינו כלי התקשורת כי העימות מוסיף שכבה חדשה של מתח פוליטי למשחק שייערך באוסלו לעיני אצטדיון מלא, בעוד שבישראל פרסמה ההתאחדות הודעה חריפה: "ההתאחדות הנורבגית והעומדת בראשה לא מצאו לנכון עד היום, שנתיים לאחר הטבח המחריד, לגנות את רציחתם של אלפי ישראלים. זו הייתה טענתנו, ואנו עומדים מאחוריה. לעומת זאת, דרישה להשעות את ישראל ותרומת ההכנסות מהמשחק לעזה, את זה הם דווקא בחרו להדגיש".

ליזי קלאבנס, שבעצמה שיחקה בעבר 74 משחקים במדי נבחרת נורבגיה ונחשבת לקול בולט בזירה האירופית, לא הסתירה בעבר את עמדתה בעד הרחקת ישראל מהמפעלים הבין־לאומיים. יחד עם זאת, היא מדגישה כעת כי הדברים נאמרו "בהקשר הומניטרי, לא פוליטי", והוסיפה: "המצב של הכדורגל הישראלי יוצא דופן ורגיש מאוד. ההסכם המדיני שנדון בימים אלה הוא הזדמנות לפיוס ולהבנה שאנחנו כולנו צריכים".

נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס (פרטי)

על פי הדיווחים בנורבגיה, ההתאחדות המקומית נערכה למשחק תחת אבטחה מוגברת והקפדה על אווירה ספורטיבית בלבד. בהודעתה ציינה כי "המשחק מול ישראל רגיש בשל הסבל בעזה והקונפליקט במזרח התיכון, אך אנו מצפים שהאירוע יתנהל בכבוד ובביטחון לשני הצדדים". גם בישראל מבהירים כי הנבחרת תגיע "גאה במי ובמה שהיא מייצגת, בתקווה שהאירוע יעבור על הצד הטוב ביותר".

הפגישה בין קלאבנס לזוארץ צפויה להיות נקודת מבחן ביחסים בין שתי ההתאחדויות, שבדרך כלל פועלות בקווים דיפלומטיים מתונים. למרות חילוקי הדעות החריפים והאווירה המתוחה לקראת שריקת הפתיחה, שני הצדדים מבינים כי השבת הדיאלוג ההדדי היא חיונית לא רק למען המשחק הקרוב, אלא גם כסמל לכך שכדורגל עדיין יכול לשמש גשר במקום מחסום.