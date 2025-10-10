יום שישי, 10.10.2025 שעה 15:04
כדורגל ישראלי

"ההכנסות מהמשחק ייתרמו לסיוע המשבר בעזה"

יו"ר ההתאחדות הנורבגית, ליזי קלאבנס, הצהירה לפני המפגש מול נבחרת ישראל: "אנחנו מקווים שההפצצות על עזה ייפסקו". עמית לוינטל, שליח ONE לאוסלו

דור תורג'מן בין שחקני נורבגיה (ראובן שוורץ)
דור תורג'מן בין שחקני נורבגיה (ראובן שוורץ)

בהמשך למסיבות העיתונאים של מאמן נבחרת נורבגיה והשחקן אלכסנדר סורלות’, גם יו”ר ההתאחדות הנורבגית  ליזי קלאבנס שקראה לא פעם להשעות את ישראל דיברה במפגש עם התקשורת הנורווגית והישראלית.

“ההכנסות מהמשחק ייתרמו לרופאים ללא גבולות, להתמודד עם המשבר ההומניטרי בעזה. מקווים שההפצצות על עזה ייפסקו, שהחטופים יחזרו ויועבר סיוע הומניטרי. מכבדים פייר פליי ומצפים למשחק בטוח”.

עוד הוסיפה: “הכדורגל משנה (עושה הבדל). יש לנו אחריות שהאצטדיון יישמר כמקום בטוח עבור כל מי שמגיע. זה משחק כדורגל, חשוב מאוד עבור שתי ההתאחדויות. הרקע מיוחד ומוכר מאוד לכולנו, אבל מצפה לכבוד ואווירה טובה וידידותית ולא פוגענית מצד כ-20 אלף שאני מקווה שימלאו את האצטדיון”.

נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס (פרטי)נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס (פרטי)

עוד מיו”ר ההתאחדות הנורבגית: “עובדים מאוד קשה על נושאי זכויות אדם. אין לנו כוונה להיכנס לעניינים פוליטיים אלא לעמדות הומניטריות ברורות. נבחרתי גם כדי לדאוג לערכים הומניטריים”.

היא הרחיבה: “התחלנו שיתוף פעולה אסטרטגי עם רופאים ללא גבולות לפני שנתיים כבר. הסיבה שהמשחק הזה, ההכנסות שלו ייתרמו היא כפולה, אנחנו רוצים שיגיעו אנשים למשחק והאצטדיון יתמלא ושהאוהדים יעודדו את נורבגיה, אבל לתת את ההכנסות למטרות הומניטריות במקום לעשות קופה על המשחק. אנחנו מדינות שפועלות בשקיפות וחופשיות, אנחנו רוצים לדבר על המשחק, אבל הרגשנו שזה טבעי לתרום למטרה הומניטרית כזו”.

על טבח 7.10 אמרה: “אנחנו מגנים את ההתקפה הנוראית של 7 באוקטובר, אבל הם לא זקוקים לסיוע כלכלי. אני לא יכולה להבין את הטראומה שעברו אנשים אחרים, אבל כאמא כאישה אני הזדעזעתי מהאירועים הנוראיים של אותו היום".

נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס (פרטי)נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס (פרטי)

“אנחנו לא עושים דברים מאחורי הקלעים. כל מה שאנחנו עושים אנחנו מדברים עליו בפומבי ושקופים לציבור. צריך להזכיר שהמומנטום להשעיית ישראל הגיע בעקבות הדוח של האום ומארגונים שונים באירופה, אבל הוא לא הגיע מאוסלו ולא הובל על ידינו. אנחנו נלחמים כדי להיות מהימנים ומאוזנים”, מוסיפה קלאבנס שהיא עורכת דין ושופטת בעברה.  

"לא אדבר למשה (זוארץ) דרך התקשורת, נדבר היום וניפגש מחר. הוא קולגה שאני מדבר איתו הרבה. אבל חשוב לתקן דברים שנאמרו: כתבתי לו הודעה מעומק ליבי ב-7 באוקטובר והוא אפילו השיב לי בצורה יפה וידידותית, כתבתי לו גם ביום השנה הראשון והשני ל-7 באוקטובר", טענה.

שינו זוארץ וליסה קלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)שינו זוארץ וליסה קלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)

"אני מבינה ש-7 באוקטובר היה טראומה קשה מאוד, יש לי רק כבוד לעניין הזה, אבל כשם שאני לא מסוגלת להבין את הטראומה של 7 באוקטובר אבל גם לא מסוגלת לדמיין את הטראומה של האוכלוסיה הפלסטינית אחרי 7 באוקטובר. המסר ההומניטרי שלנו קיבל נפח בגלל שההתקפות על עזה הלכו ונמשכו תקופה ארוכה", סיכמה.

