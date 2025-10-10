מאמן נורבגיה מתכנן: לפתוח הכל אחרי המשחק

לא רק עיתונאים נורבגים וישראלים הגיעו לסקר את אירועי המשחק בין ישראל לנורבגיה ומסיבות העיתונאים, אלא גם צוותים מהתקשורת העולמית: כתבים מהניו יורק טיימס האמריקאי, הגרדיאן האנגלי, סוכנות אנאדולו הטורקית, רשת AP וגופים נוספים. הציפיה שלהם היא לייצר כותרות פוליטיות-ספורטיביות, ולכן לא פלא שהשאלות הראשונות עסקו בפוליטיקה מסביב למשחק.

אמנם מאמן נבחרת נורבגיה סטולה סולבאקן מנסה ביום לפני המשחק להוריד את הרעש הפוליטי, אבל עיתונאים נורבגים מקומיים מעידים כי הוא אמר להם שהוא יפתח את הפה בצורה חופשית גם על פוליטיקה ודעתו על ישראל מחר בערב, מיד אחרי המשחק. אז כדאי להישאר בכוננות. כמובן שהשאלה היא באיזה מצב רוח הוא יגיע לדבר עם העיתונאים אחרי המשחק – האם אחרי ניצחון שכמעט יבטיח סופית לנורבגים את הכרטיס למונדיאל או אחרי שישראל תגרום לסנסציה שתתסכל מאוד את סולבאקן וחבורתו.

בכל מקרה, אם רבים חשבו והעריכו כי יש הוראות מלמעלה לאנשי הנבחרת לא להתבטא פוליטית, סולבאקן הכחיש זאת ואמר כי "לשחקנים יש תמיד חופש ביטוי לומר את אשר על ליבם". מה כן? שתי סיבות מרכזיות הובילו להורדת השיח הפוליטי של סולבאקן, שחקניו וגורמים בהתאחדות הנורבגית לפני המשחק מול ישראל.

ראשית כל, ההתפתחויות באזורנו, החתימה ואישור הסכם הפסקת האש ושחרור החטופים, בתקווה שהוא יוביל להסכם שלום גדול, לפי חזונו של דונלד טראמפ. שנית, המשמעות הספורטיבית של המשחק. "כל חובבי הכדורגל נרגשים מהנבחרת הזאת ומצפים, לאור ממנה לעלות למונדיאל אחרי כשלושה עשורים של המתנה", אומר טודור אולרייך, הכתב הוותיק של רשת DB, "יש קפיצת מדרגה באיכות הכדורגל שנורבגיה מציגה, התיאום והכימיה בין השחקנים בשיאה כפי שלא נראה מאז הימים הטובים של הכדורגל הנורבגי בשנות ה-90 עד תחילת שנות ה-2000".

הכתב הנורבגי טודור הולרייך לקראת המשחק

טודור, מה אתה מצפה מהמשחק מחר מול ישראל?

”זה משחק מאוד חשוב, אני מצפה למשחק צפוף וצמוד מאוד, אבל אני חושב שנורבגיה תנצח בסוף 0:2”.

יש הרבה דיבורים פוליטיים אצל הנבחרת הנורבגית. מה שמעת על האווירה, הם דיברו על הבעיה לשחק נגד ישראל?

”כן. אין יותר מדי מה לדבר פוליטית על מה שקורה, בעיקר בגלל מה שקרה אתמול עם הסכם הפסקת האש, אז אני חושב שהם מתמקדים יותר במשחק ולא במה שקורה מבחינה פוליטית”.

נבחרת נורבגיה באה אחרי 1:11 על מולדובה, כובשת חמישה שערים בממוצע. יש תחושה שהזמן שלה להעפיל למונדיאל הגיע אחרי כל כך הרבה שנים?

”כן, אני חושב שכולם מסכימים שזה הזמן שלה להגיע לגביע העולם. אם ננצח את ישראל, יישארו לנו רק אסטוניה ואיטליה, אבל מחר יהיה משחק מאוד חשוב”.

האצטדיון יהיה מלא?

”אני חושב שהאווירה באצטדיון תהיה נהדרת. הוא אמור להיות מלא, חוץ ממספר אלפים שיהיו חסרים מטעמי אבטחה, אבל האווירה מחר אמורה להיות נפלאה”.

מנור סולומון מול נורבגיה (ראובן שוורץ)

אווירה רגועה – השקט שלפני הסערה?

סולבאקן התבדח בין היתר על כך שהוא רואה את אותה מאבטחת כל הזמן ושהוא לא מרגיש שום שינוי ביחס למשחקים אחרים. נכון שכמו תמיד משחקי נבחרת ישראל הם עניין רגיש אבטחתית, אבל למרות הסדר והשמירה והדיווחים על סידורי אבטחה תקדימיים, קשה להפר את השלווה הנצחית של עיר השלום אוסלו. אפילו אנשי הביטחון כאן נינוחים ומסבירי פנים, ואין תחושה שמשהו יפר את השקט.

אבל כידוע היום (שישי) תתרחש הפגנה פרו פלסטינית בשעתיים שלפני המשחק והיא אמורה לעבור לצד האצטדיון. הנורבגים דוגלים בחופש ביטוי ולטענתם אין כוונה להחרים דגלי פלסטין לאוהדי שיביאו אותם לאצטדיון אולבאל. הצפי הוא שיהיו שריקות בוז להמנון ישראל, ואולי קצת קריאות מחאה, אבל רוב הקהל בא לחגוג העפלה למונדיאל וספק עד כמה היציעים יהפכו למפגן פוליטי הערב. נחכה ונראה. נבוא דרוכים זה בטוח.

נבחרת נורבגיה (IMAGO)

מצפים לניצחון, אבל לא בהכרח קל

הציפיה של כולם בנורבגיה היא לניצחון על ישראל, יש כאלה שמצפים להצגה ואומרים לי בביטחון: "נביס את ישראל ונכניס 6-7 גולים", ויש כאלה שחושבים "יהיה לא קל, אבל בסוף נצליח לנצח בהפרש של שער-שניים". אחד מאלה שחושבים שנורבגיה תתקשה אך תנצח הוא טודור אולרייך, הכתב הוותיק של רשת DB (0:2 לפי ההשערה שלו לנורבגים מחר). סולבאקן, שמריץ דאחקות ועושה צחוקים עם עיתונאים נורבגים במסיבת העיתונאים, אוהב להתלוצץ ולשבור את הקרח עם התקשורת מדי פעם, צחק על אולרייך שלפי הכושר בו הוא נראה, הוא צריך להתחיל להתאמן עם הנבחרת.

הנורבגים מודאגים לא רק מחסרונו של הקפטן מרטין אודגור אלא לא פחות מהכושר הירוד של חלק מהשחקנים, במיוחד בחלק ההגנתי – השוער נילאנד ושני בלמים שלא מרבים לשחק בתקופה האחרונה בקבוצותיהם, ועלולים להיחשף מול התקפות מתפרצות ומעברים מהירים של ישראל.