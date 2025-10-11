אלונסו שוחח עם אנדריק: יהיה לך קשה לקבל דקות

כשריאל מדריד תצא למשחקה הראשון בליגה הספרדית אחרי פגרת הנבחרות הנוכחית, יעברו 154 ימים, יותר מחמישה חודשים, מאז שאנדריק שיחק משחק כדורגל רשמי. החלוץ הברזילאי בן ה־19 לבש בפעם האחרונה את המדים הלבנים ב־18 במאי, מול סביליה, המחזור הלפני אחרון של העונה שעברה. מאז, הספיק לראות את קרלו אנצ’לוטי מוחלף בצ’אבי אלונסו, לסבול משתי פציעות שריר, להתמודד עם שמועות על עזיבה בקיץ, ולקבל את החולצה עם הספרה 9 האגדית של המועדון.

זו כבר פגרת הנבחרות השלישית ברציפות שבה אנדריק לא מזומן לנבחרת ברזיל. הופעתו האחרונה הייתה בהפסד 4:1 לארגנטינה במרץ, משחק שהוביל לפיטוריו של המאמן דוריבל ג’וניור ולמעברו של אנצ’לוטי עצמו לעמוד על הקווים של הסלסאו. על פי גורמים במועדון, אלונסו שוחח עם אנדריק בתחילת העונה והבהיר לו כי יהיה לו קשה לקבל דקות משחק קבועות בקבוצה המחודשת, אך השחקן הצעיר החליט להישאר בברנבאו.

“יש עכשיו תחרות עצומה בעמדה שלו וגם מסביב לה”, הסביר אלונסו לפני המשחק מול ויאריאל. “הזמן שלו עוד יגיע”. אותו משחק, שנגמר בניצחון 1:3 לריאל מדריד, היה החמישי ברציפות שבו אנדריק נכלל בסגל, אך לא שותף כלל.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

העונה הנוכחית הייתה אמורה להיות תחילת הדרך האמיתית של אנדריק, שנרכש מפלמייראס תמורת 35 מיליון אירו (ועוד 25 מיליון בבונוסים). העונה שעברה, הראשונה שלו במועדון, נחשבה לשלב הסתגלות ולמידה. ריאל מדריד רכשה אותו בדצמבר 2022, אך הוא הצטרף רשמית רק בקיץ האחרון כשמלאו לו 18.

במועדון נהגו להשוות את התקדמותו לזו של ויניסיוס ורודריגו בעונות הבכורה שלהם, כדי להראות לו שהוא בקצב הנכון. אנדריק רשם 37 הופעות בכל המסגרות, לעומת 31 של ויניסיוס ו־26 של רודריגו בעונותיהם הראשונות, אך שיחק פחות דקות (847 לעומת 1,742 ו־1,428 בהתאמה). הוא כבש שבעה שערים, בדיוק כמו רודריגו בעונת הבכורה שלו, ושלושה יותר מוויניסיוס.

עם זאת, במועדון הודו כי אנצ’לוטי היה מהגורמים המרכזיים לכך שלא שיחק יותר, בשל נטייתו שלא להעניק יותר מדי הזדמנויות לשחקנים צעירים. “שחקנים בגיל כזה צריכים לחמם את הספסל עד שיזכו במקומם”, אמר האיטלקי בזמנו. אלונסו, שהגיע ביוני, נתפס כהזדמנות לרענון עבור הדור הצעיר, אך במקרה של אנדריק, המציאות אחרת.

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

שתי פציעות שריר קשות פגעו קשות בהתקדמותו. הראשונה, בשריר ההמסטרינג, נגרמה דווקא במשחק ההוא מול סביליה במאי ומנעה ממנו להשתתף באליפות העולם למועדונים בארצות הברית. בזמן שחבריו וטענתם החדשה המריאו לטורניר, אנדריק נשאר במדריד כדי לשקם את עצמו, שלוש יחידות אימון ביום, תחת פיקוח מומחים. אלא שבזמן ההחלמה, בלט במקומו חלוץ האקדמיה גונסאלו גארסיה, שכבש ארבעה שערים וזכה בתואר מלך השערים של הטורניר.

כשהצטרף שוב לקבוצה ביוני, לקראת סיום המחנה בפאלם ביץ’ שבפלורידה, נפצע אנדריק שוב באותה רגל. המועדון לא פרסם עדכון רפואי, והשחקנים יצאו לחופשת הקיץ אחרי ההפסד לפ.ס.ז’ בחצי הגמר. הפציעה השנייה גרמה להשבתתו עד ספטמבר, והוא נאלץ להתחיל הכל מחדש.

במהלך הקיץ התחתן אנדריק עם זוגתו גבריאלי מירנדה בטקס אזרחי בברזיל, ולאחר מכן חגגו בחתונה נוספת במדריד, ואף נסעו לירח דבש ביפן יחד עם מאמן הכושר האישי שלו, כדי להמשיך את תהליך השיקום. במקביל נפוצו שמועות על השאלה לריאל סוסיאדד, אך מקורביו הכחישו מגעים כלשהם.

אנדריק (IMAGO)

באוגוסט הגיע האור בקצה המנהרה: אנדריק הוכרז כבעליה החדש של חולצה מספר 9, אותה לבשו בעבר די סטפנו, רונאלדו ונזאריו וקאירם בנזמה. עם זאת, טרם נראה אותו לבוש בה במשחק רשמי. המומחים במועדון מציינים כי תהליך השיקום סייע לו להכיר את גופו טוב יותר. הפציעות שסחב עוד מפלמייראס חייבו החלמה יסודית, ובצוות המקצועי עוקבים מקרוב אחר מצבו. “יש לו חוש לשערים, סיומת אדירה, והוא יודע למצוא מרחב גם תחת לחץ”, אמר עליו אלונסו.

מאז שחזר לסגל ב־20 בספטמבר למשחק מול אספניול, אנדריק נכלל בכל ארבעת המשחקים האחרונים בליגה ובליגת האלופות, אך לא שותף באף אחד מהם. גם בזימון האחרון של נבחרת ברזיל, למשחקים מול דרום קוריאה ויפן, לא נכלל. למרות זאת, מקורביו מדגישים כי אנצ’לוטי, מאמנו לשעבר, עדיין שומר לו חיבה ומאמין שיחזור לסגל הנבחרת לפני מונדיאל 2026.

אנדריק (IMAGO)

בינתיים, בסביבתו הקרובה מתכוונים לבחון את מצבו בינואר. אם ימשיך לשבת על הספסל, לא נשללת אפשרות להשאלה לקבוצה אחרת כדי לצבור דקות משחק. סוכנו, תיאגו פרייטאס מחברת Roc Nation של ג’יי זי, אמר ל’אתלטיק’: “אנדריק בטוח בעצמו. הוא כבר הוכיח שהוא מנצל כל דקה שהוא מקבל”. ואכן, שבעת שעריו בריאל מדריד הגיעו ב־847 דקות בלבד, ממוצע של 0.74 שערים ל־90 דקות.

בריאל מדריד מדגישים את הבגרות, המסירות והכישרון של הנער שזה עתה חגג 19. אבל כדי להפוך את הפוטנציאל למציאות, אנדריק יצטרך כעת יותר סבלנות מאי פעם, ולהיות מוכן לגמרי כשהרגע שלו אצל אלונסו סוף סוף יגיע.