חזר וגם כבש: באצ'ו החלים והבקיע במשחק אימון

חדשות טובות לעירוני טבריה: הבלם הצ'כי אונדרז' באצ'ו, שלא שיחק מתחילת העונה בליגה, החלים מהפציעה בקרסול, חזר לאימונים ואפילו כבש אתמול (חמישי) במשחק אימון שקיימה הקבוצה מול מכבי פתח תקווה.

המשחק בין הצפוניים למלאבסים הסתיים בתוצאה 1:4 לזכות הקבוצה מעיר הכנרת. אתת השערים לקבוצה של אלירן חודדה כבשו, כאמור, באצ'ו, איתמר שבירו, עידן ברנס ופיטר מייקל.

כזכור, באצ'ו נפצע וקרע רצועות בקרסול במשחק גביע הטוטו מול הפועל פתח תקווה, שבוע לפני פתיחת הליגה ומאז לא חזר למגרשים. כעת, לאחר שישה מחזורי ליגה, הוא סוף סוף צפוי לעמוד לרשות אלירן חודדה במשחק הקרוב, בסכנין (שבת הבאה, 18.10, דוחא, 19:15).

כעת היחיד שנעדר מהסגל של טבריה ובעצם חסר למאמן חודדה, הוא מגן הקבוצה דניאל גולאני, הפצוע גם כן בקרסול. בן ה-22 צפוי לחזור רק בעוד כשבועיים.