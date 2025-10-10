יום שישי, 10.10.2025 שעה 15:06
כדורגל ישראלי

חזר וגם כבש: באצ'ו החלים והבקיע במשחק אימון

הבלם הצ'כי של עירוני טבריה שב אחרי חודש וחצי והבקיע ב-1:4 על מכבי פ"ת, במפגש במהלך הפגרה. גם שבירו, ברנס ומייקל הרשיתו. וגם: חזרתו של גולאני

|
אונז'יי באצ'ו (חג'אג' רחאל)
אונז'יי באצ'ו (חג'אג' רחאל)

חדשות טובות לעירוני טבריה: הבלם הצ'כי אונדרז' באצ'ו, שלא שיחק מתחילת העונה בליגה, החלים מהפציעה בקרסול, חזר לאימונים ואפילו כבש אתמול (חמישי) במשחק אימון שקיימה הקבוצה מול מכבי פתח תקווה.

המשחק בין הצפוניים למלאבסים הסתיים בתוצאה 1:4 לזכות הקבוצה מעיר הכנרת. אתת השערים לקבוצה של אלירן חודדה כבשו, כאמור, באצ'ו, איתמר שבירו, עידן ברנס ופיטר מייקל. 

כזכור, באצ'ו נפצע וקרע רצועות בקרסול במשחק גביע הטוטו מול הפועל פתח תקווה, שבוע לפני פתיחת הליגה ומאז לא חזר למגרשים. כעת, לאחר שישה מחזורי ליגה, הוא סוף סוף צפוי לעמוד לרשות אלירן חודדה במשחק הקרוב, בסכנין (שבת הבאה, 18.10, דוחא, 19:15).

כעת היחיד שנעדר מהסגל של טבריה ובעצם חסר למאמן חודדה, הוא מגן הקבוצה דניאל גולאני, הפצוע גם כן בקרסול. בן ה-22 צפוי לחזור רק בעוד כשבועיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */