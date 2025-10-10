יום ראשון, 12.10.2025 שעה 16:12
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

מכתב התגובה של איגוד ההתעמלות הישראלי

הסערה סביב אליפות העולם באינדונזיה. הארגון מתכנן לנקוט צעדים נגד המארגנים עם מסר ליו"ר האיגוד העולמי: "שהתחרות תבוטל או תועבר למארחת חלופית"

|
נבחרת הגברים בהתעמלות מכשירים (אסי ממן)
נבחרת הגברים בהתעמלות מכשירים (אסי ממן)

איגוד ההתעמלות הישראלי פנה היום (שישי) במכתב רשמי ליו"ר האיגוד העולמי, מורינארי ווטאנבה, בדרישה לקבל הבהרות בנוגע להשתתפותה של הנבחרת הישראלית באליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתתקיים באינדונזיה - לאחר שהמארגנים הודיעו באופן חד צדדי כי לא יאשרו למתעמלים הישראלים להיכנס למדינה כך שהם לא ייקחו חלק באירוע היוקרתי.

בעקבות מסיבת העיתונאים של איגוד ההתעמלות האינדונזי שהודיע הבוקר רשמית כי ישראל לא תשתתף בתחרות, וזאת לכאורה בגיבוי של האיגוד העולמי - הנהלת איגוד ההתעמלות בישראל התכנסה לדיון חירום. במהלך הישיבה, נודע לחברי ההנהלה כי שמה של מדינת ישראל הוסר מרשימת המדינות המשתתפות באירוע. בסיום הישיבה, הוחלט לנקוט בצעדים נגד המארגנים, כך שההנהלה מינתה את עו"ד דליה בושינסקי על מנת שתפעל משפטית בנושא, והיא תעשה זאת ביחד עם עו"ד גיל עטר מהוועד האולימפי בישראל.

עו"ד דליה בושינסקי שיגרה מכתב בהול לאיגוד העולמי, בו כתבה: "האיגוד הישראלי מודאג מאוד בנוגע להשתתפות ספורטאיו הישראלים באליפות העולם בג'קרטה שבאינדונזיה, שתיפתח ב-19 באוקטובר. על פי דיווחים שונים בתקשורת הבינלאומית, לאיגוד הישראלי נודע כי הרשויות באינדונזיה ימנעו מהמשלחת הישראלית להשתתף באליפות העולם הקרובה ללא כל תירוץ או בסיס חוקי. בנוסף, נודע לנו הבוקר כי אתר האינטרנט הרשמי של התחרות אינו כולל את ישראל בין המדינות המשתתפות".

ארטיום דולגופיאט (רדאד גארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

באיגוד הישראלי תקפו: "כידוע לכם, פעולה כזו - אם תתרחש - מהווה אפליה ברורה, ולכן היא סותרת את האמנה האולימפית, שקובעת תחת פרק עקרונות יסוד (!) של האולימפיזם כי לא תהיה אפליה מכל סוג שהוא, כגון גזע, צבע, מין, נטייה מינית, שפה, דת, דעה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, לידה או מעמד אחר. כמו כן, האחריות לקיום תחרות בה משתתפים כל החברים מוטלת על האיגוד עולמי ולא על העיר המארחת או פקידי הממשלה שלה".

עו"ד בושינסקי הוסיפה במכתב כי "נבחרת ישראל היא, בענווה, אחת מהטובות בעולם וכוללת את אלוף העולם לשנת 2023 וזוכה מדליית הכסף באולימפיאדת פאריס 2024 (ארטיום דולגופיאט, א.מ). לאור כל האמור לעיל, אנו מבקשים שתודיעו לנו באופן רשמי, ומיידי, כי משלחת איגוד ההתעמלות הישראלי תשתתף בתחרות. לחלופין, אנו מצפים שתודיעו לנו כי אם המארח יסרב לכלול את משלחת ישראל, התחרות תבוטל לחלוטין, או תועבר למדינה מארחת חלופית שתאפשר לכל חברי האיגוד העולמי להשתתף בה".

בישראל הבהירו בפנייתם ליו"ר האיגוד העולמי, מורינארי ווטאנבה, כי הם שוקלים לנקוט צעדים משפטיים, אם ישראל אכן לא תוכל לקחת חלק בתחרות היוקרתית. כלומר, ייתכן כי תיעשה פנייה ל-CAS על מנת לעצור את התחרות, אם האיגוד העולמי לא יתנגד להדרת הישראלים מאליפות העולם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */