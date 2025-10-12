כך נראית ה"מרפאה" של ריאל לקראת הקלאסיקו

פגרת הנבחרות הגיעה בזמן נוח עבור צ’אבי אלונסו, כאשר היא אפשרה לו להשיב כמה שחקנים שנעדרו עקב בעיות שונות. ג’וד בלינגהאם התאושש ממחלה, פדריקו ואלוורדה חזר רענן לאחר עומס, ואורליאן טשואמני ישוב מהשעיה. לעומתם, אחרים סובלים מפציעות קלות, בראשם קיליאן אמבפה ופרנקו מסטנטואונו.

במרפאת הפצועים שוכבים כעת חמישה שחקני הגנה, שבוע ימים לפני המשחק מול חטאפה, 10 ימים לפני המפגש מול יובנטוס בליגת האלופות, ושבועיים לפני הקלאסיקו הגדול. כך נראית תמונת המצב, שחקן אחר שחקן:

טרנט אלכסנדר-ארנולד, בספק

"הוא סובל מפציעה בשריר ההמסטרינג ברגל שמאל", נכתב בדוח הרפואי הרשמי של המועדון לאחר שנפצע ב־16 בספטמבר במשחק ליגת האלופות מול מארסיי. זמן ההחלמה המשוער היה שמונה שבועות. הסיכוי שישוב בזמן לקלאסיקו נמוך, אף כי מצבו משתפר והוא עשוי להיכלל בסגל, אך לא יהיה בכשירות משחק מלאה.

טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

דני קרבחאל, גבולי מאוד

"סובל מפגיעה בשריר הסוליה ברגל ימין", כך נמסר מהמועדון לאחר שנפצע ב־27 בספטמבר בדרבי. ההערכה היא להיעדרות של כחודש, כך שהוא עשוי לחזור בדיוק בזמן לקלאסיקו, אך במצב גבולי בלבד. כמו טרנט, גם הוא צפוי להחמיץ את המשחק מול חטאפה ונמצא בספק למפגש מול יובנטוס בברנבאו.

דני קרבחאל (IMAGO)

אנטוניו רודיגר, מחוץ לתמונה

"הוא סובל מפגיעה בשריר הישר הקדמי של הירך השמאלית", נקבע בדוח הרפואי ב־12 בספטמבר, ערב המשחק מול ריאל סוסיאדד באנואטה. תקופת ההיעדרות הצפויה היא שלושה חודשים, כך שהבלם הגרמני לא יהיה זמין בשום אופן לקלאסיקו. חזרתו צפויה רק בדצמבר.

רודיגר (IMAGO)

פרלאן מנדי, תעלומה

"היום עבר ניתוח מוצלח לתיקון קרע בגיד הישר הקדמי בירך ימין", הודיעה ריאל מדריד ב־30 במאי, ארבעה ימים בלבד לפני גמר גביע המלך מול ברצלונה בלה קרטוחה. זמן ההחלמה שנקבע אז היה בין חודשיים וחצי לשלושה חודשים, פרק זמן שכבר חלף, אך המועדון לא סיפק עדכונים נוספים. מצבו נותר בגדר תעלומה, וללא תאריך חזרה.

פרלאן מנדי (IMAGO)

דין האוסן, יחלים

"סובל מפגיעה בשריר הסוליה ברגל שמאל", נכתב בהודעת המועדון בנוגע לפציעתו של האוסן, שנאלץ לעזוב את מחנה האימונים של נבחרתו. זמן ההיעדרות המשוער הוא כשבועיים, אולי אף פחות, כך שהוא צפוי להיות כשיר לקלאסיקו, כל עוד לא תתרחש החמרה. ייתכן אף שיחזור כבר ב־22 באוקטובר למשחק מול יובנטוס בסנטיאגו ברנבאו.