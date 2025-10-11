ברצלונה שמה בעדיפות עליונה את חילברטו מורה

במונדיאל עד גיל 20 הנערך כעת בצ'ילה, חילברטו מורה מאשר בדיוק את מה שסוכני הסקאוטינג של ברצלונה התריעו עליו מבעוד מועד. “שחקן הכנף המקסיקני האמבידקסטרי (שולט בשתי הרגליים בצורה שווה) הוא מסוג אחר, כישרון דורי, בדרך להפוך לאחד השחקנים הגדולים בעולם”, נכתב עליו בתקשורת בספרד.

החלוץ של טיחואנה עובר טורניר פנטסטי. הוא עושה את ההבדל עבור נבחרת מקסיקו, וכל זאת בגיל 16 בלבד (ימלאו לו 17 ביום שלישי הקרוב, 14 בחודש). ילד פלא אמיתי, שאין שני לו בכדורגל המקסיקני. יש לו כל מה שצריך כדי להפוך לסמל לאומי עם תהודה עולמית.

“מורה רץ באגף ובאמצע, מוסר בחדות ומסיים באיכות כשנכנס לרחבה. הוא מפגין הבנה טקטית גבוהה וקריאת משחק חכמה לעיני סקאוטים מכל העולם. הבשלות שלו פשוט מדהימה. הדבר הבולט ביותר אצלו הוא האיכות הטכנית, הוא בטוח בעצמו במצבים של אחד על אחד, יודע לכדרר ולבעוט בשתי הרגליים. בנוסף לכך הוא מצטיין גם בהבקעה, אפילו במרחבים צפופים, שם הוא מראה אינסטינקטים של חלוץ תשע קלאסי. כל זה למרות שאינו גבוה במיוחד (1.68 מטר). מדובר בשחקן, קבוצתי, ובעל גמישות טקטית מרשימה”, ניתחו בספרד.

חילברטו מורה (IMAGO)

עמדתו הטבעית היא באגף שמאל, שם הוא שומר על רוחב המשחק, אך הוא מסוגל לשחק בשני האגפים. היכולת שלו לשתף פעולה עם חבריו לקבוצה, דבר נדיר אצל כישרונות ייחודיים ברמתו, היא אחת מנקודות החוזק שלו. הנתונים שלו במונדיאל הנוכחי מדברים בעד עצמם: בארבעה משחקים, שבהם מקסיקו כבר הבטיחה את מקומה ברבע הגמר, הוא היה מעורב בחמישה שערים, שלושה שערים ושני בישולים. אחד ממשחקיו הגדולים היה מול ספרד בשלב הבתים, כשכבש צמד ומנע ניצחון מ"לה רוחיטה" (2:2).

באותו משחק באצטדיון הלאומי בסנטיאגו, הוא הבקיע שני שערים אופייניים לחלוץ רחבה. הראשון לאחר שקיבל כדור מאלכסי דומינגס, השתלט עליו באלגנטיות וסיים בקור רוח מול שוער ריאל מדריד, פרן גונסאלס. השני הגיע בדקה ה־87, כשדחק בנגיעה אחת כדור רוחב של אליאס מונטייל מתוך הרחבה, במהלך שבו כל ההגנה הספרדית הייתה נסוגה לאחור.

מתחיל הריקוד, שבועות מכריעים בדרך

מורה עצמו הצית את הדיון סביב עתידו, הכולל עזיבה צפויה של טיחואנה עם הגיעו לגיל 18, בעוד כשנה. מאמנו, שחקן העבר האורוגוואי לוקו אבראו, כבר הביע את דעתו כי הצעד הטבעי עבור שחקן באיכויות כאלה הוא קפיצה לקבוצה גדולה באירופה במחצית השנייה של 2026.

בברצלונה כבר מחזיקים דוחות חיוביים מאוד על הכישרון שמופה בקפידה, שכבר ערך בכורה במדי הנבחרת הבוגרת של מקסיקו, עמה גם זכה בגביע הזהב 2025. במקסיקו משוכנעים כי חאבייר אגירה יכלול אותו ברשימת 26 השחקנים למונדיאל שייערך בצפון אמריקה בשנה הבאה, שבו מקסיקו היא אחת משלוש המארחות.

חאבייר אגירה (רויטרס)

ברצלונה כבר פועלת מאחורי הקלעים. סוכנתו של השחקן היא הברזילאית רפאלה פימיינטה, שהייתה יד ימינו של מינו ראיולה המנוח, ויש לה קשרים הדוקים במשרדים הגבוהים של המועדון הקטלוני. זהו פרט חשוב מאוד. גם המועדונים הגדולים באירופה עוקבים מקרוב אחר הכישרון הצעיר. בין היתר ארסנל ומנצ'סטר סיטי, שנוהגות לצוד כישרונות צעירים, וכמובן גם ריאל מדריד, שבדרך כלל לא נוקטת יוזמה אלא מחכה לרגע המתאים, ואז מניחה את כל הקלפים על השולחן ומגישה את ההצעה הגבוהה ביותר, גם אם המשמעות היא לשלם מחיר שוק מנופח. זהו "המודל הפלורנטיני".

אם לא די בכך, גם אינטר מיאמי מתעניינת בכישרון המקסיקני. לפי דיווח ב’ספורט’, הקבוצה מה-MLS שנהנתה מהדור הוותיק של ברצלונה עם ליאו מסי, סרחיו בוסקטס וג’ורדי אלבה, מתכננת כעת שינוי כיוון ומעוניינת לבנות קבוצה סביב כישרונות צעירים ובין-לאומיים, ומורה מתאים בדיוק לתבנית הזו. מעבר לליגת ה־MLS נחשב לצעד טבעי עבור שחקנים מקסיקנים, והנוכחות של ליאו מסי עשויה להיות גורם משמעותי בהחלטתו.

ליאו מסי (IMAGO)

בדומה למועדונים האירופיים שמתעניינים בו, ביניהם ברצלונה, מנצ’סטר סיטי, ארסנל וריאל מדריד, גם אינטר מיאמי תיאלץ להמתין עד אוקטובר 2026, אז ימלאו למורה 18 והוא יוכל לעבור מחוץ למקסיקו. סוכנת העל רפאלה פימיינטה, שמייצגת אותו, כבר מקבלת פניות, אך טרם נרשמה הצעה רשמית. עד אז ימשיך מורה בטיחואנה ויתמקד במונדיאל הצעירים, שם הוא עשוי להפוך רשמית לפנים החדשות של הכדורגל המקסיקני.

אין ספק כי חילברטו מורה מתאים לפרופיל של ברצלונה. הוא גם משחק בעמדה שבה מחלקת הספורט של המועדון מתכננת להתחזק בקיץ הקרוב, אותה עמדה שמולאה העונה על ידי הושאלו של מרקוס רשפורד, שפתח את העונה נהדר עם שלושה שערים וחמישה בישולים בעשרת משחקיו הרשמיים הראשונים.