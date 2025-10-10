יום שישי, 10.10.2025 שעה 14:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אוהדי הפועל ירושלים מחו באימון על היכולת

שחקני האדומים מהבירה התקבלו היום בשריקות בוז, כשכ-200 אוהדים הביעו את אכזבתם על מצב המועדון. "זיו ושי לא לעולם חוסן, ככה זה לא יכול להימשך"

|
תסכול גדול בהפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)
תסכול גדול בהפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

הרוחות סוערות בהפועל ירושלים, כשלאימון הקבוצה הגיעו כ-150-200 אוהדים במתחם האימונים של הקבוצה והביעו את מורת רוחם ממצב במועדון והתוצאות מתחילת העונה. כזכור, הירושלמים נמצאים במקום האחרון בטבלה וללא אף נקודה אחרי שישה מחזורים.

במגרש תלו האוהדים שלטים: ״זיו ושי לא לעולם חוסן״, ״שנת המאה, אפס נקודות, אפס מחויבות, אפס כדורגל, תתביישו״. 

ארגון האוהדים בריגדה שהגיע לאימון שרק בוז לשחקנים, וגם כשהשחקנים התקרבו ליציע להקשיב לאוהדים הם שמעו בעיקר השמצות ותלונות על חוסר מחויבות: ״ככה זה לא יכול להימשך, לא נשלים עם המצב״ אמרו האוהדים.

אוהדי הפועל ירושלים. לא מרוצים מהמצב (אורן בן חקון)אוהדי הפועל ירושלים. לא מרוצים מהמצב (אורן בן חקון)

האוהדים קיללו את השחקנים והצוות במקצועי ובסוף האימון גם אמרו לשחקנים בפנים את מה שהם חושבים עליהם ולא עשו להם הנחות. 

בהפועל אומרים: ״מבינים את הכעס של האוהדים, המצב רגיש והם מודאגים, אבל הם בסוף יהיו אלה שגם ירימו את השחקנים כשי למאת מהמצב שלנו״

