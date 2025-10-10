יום שישי, 10.10.2025 שעה 15:29
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

ההצהרה של ויניסיוס עקב פרשת האהבה החדשה

שחקן ריאל נאלץ לפרסם הצהרה עקב פרשה שנחשפה עם יוצרת תוכן: "לא מתבייש להודות שהתנהלתי בחוסר זהירות ואכזבתי אותה, המטרה היא להתחיל הכל מחדש"

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

אלו לא ימים פשוטים עבור ויניסיוס. שחקנה של ריאל מדריד לא מציג את היכולת הטובה ביותר שלו בפתיחת העונה, אף על פי שכבש לאחרונה צמד מול ויאריאל. בספרד כי פרצה שריפה בביתו שבשכונת היוקרה "לה מוראלחה", ככל הנראה בעקבות תקלה חשמלית. בנוסף לכך, הוא נאלץ לפרסם הודעה רשמית עקב פרשת אהבה בה היה מעורב.

השחקן, השוהה כעת באימוני נבחרת ברזיל, שיתף באינסטגרם הודעה בה התנצל בפומבי בפני ורג'יניה פונסקה, יוצרת תוכן ומנחת טלוויזיה, עמה נפגש בחודש האחרון. לפי מקורביה של פונסקה, שהייתה בעבר נשואה לאמן ז'ה פליפה, היא אף טסה למדריד כדי לצפות במשחק של ויניסיוס מול קבוצתו של מרסלינו באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. "הם רק התחילו להכיר", אמרו המקורבים, "זה לא היה קשר זוגי רגיל".

אלא שהשמחה לא נמשכה זמן רב. פונסקה הפסיקה לעקוב אחר ויניסיוס ברשתות החברתיות, לאחר שנחשפו לכאורה צילומי מסך של שיחות שקיים עם דוגמניות שונות. בעקבות הסערה התקשורתית בברזיל, ויניסיוס נאלץ להסביר מה בדיוק קרה.

הפסגה לבנה! ויניסיוס מראה מי בעל הבית

"אני לא מתבייש להודות שהתנהלתי בחוסר זהירות, שלא הגבתי בדרך הנכונה, ושאכזבתי אותה", פתח ויניסיוס את דבריו. "כולנו עוברים רגעים שמובילים אותנו לחשוב ולהתבגר", המשיך. "לאחרונה חוויתי סיטואציה שגרמה לי להרהר ולהבין שגיליתי בעצמי התנהגויות שלא מייצגות את מי שאני רוצה להיות או את סוג הקשרים שאני רוצה לבנות".

למרות הכל, כוכב ריאל מדריד מודה כי "ורג'יניה היא אישה מדהימה, אם למופת, ואדם שאני רוחש לו חיבה והערכה עצומה. מאז שהכרנו, היא הגיעה למדריד שלוש פעמים כדי לראות אותי, עזבה את שגרת חייה, את התחייבויותיה ואת משפחתה רק כדי להיות לצידי. הכרתי אם נפלאה ושותפה יוצאת דופן".

הסטורי של ויניסיוס (צילום מסך)הסטורי של ויניסיוס (צילום מסך)

הברזילאי הביע חרטה על התנהגותו כלפיה, ולא היסס "אני מתנצל בפומבי, מכל הלב, כי הבנתי שמערכת יחסים אמיתית קיימת רק כשיש בה כבוד, אמון ושקיפות. המטרה עכשיו היא להתחיל הכול מחדש, בלי שקרים, בלי מריבות, בלי מסכות. עם הרבה אהבה, חום וכבוד".

וירגוירג'יניה (צילום מסך)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */