"נשיאת ההתאחדות אמיצה, שמחים שהיא בראש"

נבחרת ישראל תתמודד מחר (שבת) ב-19:00 מול נורבגיה במסגרת מוקדמות המונדיאל. המשחק מול הסקנדינבים קיבל גם את הזווית הפוליטית הצפויה שלו בעקבות המלחמה כאן בארץ, כאשר חלוץ הנורבגים אלכסנדר סורלות’ התייחס לעניין ולהתמודדות באופן כללי במסיבת העיתונאים לקראת המפגש.

שחקן אתלטיקו מדריד התחיל על המצב הפוליטי סביב המשחק: “זה משחק גדול ואני חושב שרובנו מכירים את הסיטואציה. אני חושב שהכי טוב עבורנו הוא להתמקד במשחק, אנחנו מקצוענים ורוצים להתמקד בעבודה”.

על מה הוא חושב על הנבחרת הישראלית: “אני חושב שישראל היא נבחרת מאוד טובה והראתה את זה גם במשחק נגדנו וגם נגד איטליה. הם טובים מאוד התקפית, אנחנו צריכים לנצל את היתרונות שלנו כמו שעשינו במשחק הקודם. אנחנו נמצאים בתקופה טובה, אז אני חושב שאם נתמקד בעצמנו, יהיה לנו סיכוי טוב לנצח”.

סורלות' לקראת המשחק מול נבחרת ישראל

על חסרונו של חברו והקפטן מרטין אודגור: “הוא אחד השחקנים הכי טובים שלנו, אז ברור שהוא יהיה חסר. אבל שיחקנו בעבר בלעדיו, ויש לנו המון שחקנים טובים. נשחק ככל הנראה בצורה שונה בלעדיו, יותר ישירה, אבל אנחנו מוכנים להסתדר גם בלעדיו”.

על היכולת שלו בנבחרת לעומת היכולת באתלטיקו מדריד: “אני לא צריך להוכיח כלום. אני משחק כבר שנים בנבחרת וההופעות שלי היו טובות מאוד, אז אין לי שום לחץ. תמיד יש מוטיבציה גבוהה בנבחרת, ללא קשר ליריבה”.

על נשיאת ההתאחדות הנורבגית ליזי קלאבנס, שקראה לא פעם להשעות את ישראל, הגיב סורלות’: “נשיאת ההתאחדות שלנו אמיצה, לא חוששת להביע דעה ואנחנו שמחים שהיא עומדת בראש”.