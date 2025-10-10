במשחק אימון: הפועל ת"א הפסידה 2:1 לאשדוד

בזמן שהליגה נמצאת בפגרה והנבחרות משחקות את משחקיהן במוקדמות המונדיאל, הקבוצות הישראליות מתכוננות גם הן ולא נחות לקראת החזרה בשבוע הבא, כאשר הבוקר (שישי) הפועל תל אביב הפסידה 2:1 למ.ס אשדוד במשחק אימון.

במשחק עצמו, אשדוד עלתה ליתרון כבר בדקה הרביעית, כאשר רועי גורדנה כבש. בהמשך, בדקה ה-38, הוא סחט פנדל, אליו אורי עזו ניגש, לא התבלבל ועשה 0:2. בדקה ה-85 האדומים של אליניב ברדה רק צימקו, כאשר אנאס מחאמיד בשביל לשאנדה סילבה, שחתם את ההתמודדות והתוצאה הסופית.

כידוע, אמנם זה רק חימום, אך חשוב לציין שהפועל ת”א עלתה למשחק בסגל חסר במיוחד, כשלא מעט שחקנים נמצאים בנבחרות – ביניהן אסף צור, מור בוסקילה, סתיו טוריאל, דניאל דאפה ואנדריאן קרייב. כמו כן, נעדרו גם כמה פצועים כמו שחר פיבן, רוי אלקוקין ועומרי אלטמן.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ניסים כחלון)

לאחר הפגרה, להפועל תל אביב מחכים שלושה משחקים בתשעה ימים, כאשר ב-19.10 היא תפגוש לדרבי ענק את מכבי תל אביב כמובן, כשלאחר מכן היא תתארח אצל מכבי נתניה ב-25.10, והחותמת הסופית תגיע ב-28.10, כאשר תפגוש את בית”ר ירושלים בגמר גביע הטוטו. מנגד, אשדוד תחזור מהפגרה היישר למשחק נגד בית”ר, ב-20.10.