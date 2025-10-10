יום שישי, 10.10.2025 שעה 13:59
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

במשחק אימון: הפועל ת"א הפסידה 2:1 לאשדוד

בזמן פגרת הנבחרות, הקבוצות מליגת העל התמודדו אחת נגד השנייה, כשבסיום, האדומים של ברדה הפסידו לקבוצה מעיר הנמל. גורדנה ועזו כבשו, סילבה צימק

|
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

בזמן שהליגה נמצאת בפגרה והנבחרות משחקות את משחקיהן במוקדמות המונדיאל, הקבוצות הישראליות מתכוננות גם הן ולא נחות לקראת החזרה בשבוע הבא, כאשר הבוקר (שישי) הפועל תל אביב הפסידה 2:1 למ.ס אשדוד במשחק אימון.

במשחק עצמו, אשדוד עלתה ליתרון כבר בדקה הרביעית, כאשר רועי גורדנה כבש. בהמשך, בדקה ה-38, הוא סחט פנדל, אליו אורי עזו ניגש, לא התבלבל ועשה 0:2. בדקה ה-85 האדומים של אליניב ברדה רק צימקו, כאשר אנאס מחאמיד בשביל לשאנדה סילבה, שחתם את ההתמודדות והתוצאה הסופית.

כידוע, אמנם זה רק חימום, אך חשוב לציין שהפועל ת”א עלתה למשחק בסגל חסר במיוחד, כשלא מעט שחקנים נמצאים בנבחרות – ביניהן אסף צור, מור בוסקילה, סתיו טוריאל, דניאל דאפה ואנדריאן קרייב. כמו כן, נעדרו גם כמה פצועים כמו שחר פיבן, רוי אלקוקין ועומרי אלטמן.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ניסים כחלון)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ניסים כחלון)

לאחר הפגרה, להפועל תל אביב מחכים שלושה משחקים בתשעה ימים, כאשר ב-19.10 היא תפגוש לדרבי ענק את מכבי תל אביב כמובן, כשלאחר מכן היא תתארח אצל מכבי נתניה ב-25.10, והחותמת הסופית תגיע ב-28.10, כאשר תפגוש את בית”ר ירושלים בגמר גביע הטוטו. מנגד, אשדוד תחזור מהפגרה היישר למשחק נגד בית”ר, ב-20.10.

