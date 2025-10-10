אתם בחרתם: מוזי הוא ה-Winner של המחזור

המחזור השישי של ליגת העל הגיע לסיומו ובו קיבלנו משחקים מסקרנים כמדי שבוע, כאשר אתם הצבעתם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא טימוטי מוזי, שחקן הכנף של בית”ר ירושלים, שזכה בזה לאחר שקיבל את מירב הקולות בפער גדול מאוד על האחרים.

זו הייתה תצוגה אדירה של שחקן הכנף של בית”ר ירושלים. הוא עלה מהספסל במחצית במצב שקבוצתו בפיגור 1:0 ובעשרה שחקנים, והוביל אותה למהפך ו-2:5 אדיר על הפועל פתח תקווה בטדי עם שלושער ובישול, מה שהעניק לו גם זימון לנבחרת ישראל.

כדי לזכות בפרס השבועי, מוזי גבר על מספר שחקנים, כשחלק מהם זה ניב אנטמן ושריף כיוף, השוערים מהפועל ומכבי חיפה, שסייעו לקבוצתם להוציא נקודה מקריית שמונה ומכבי תל אביב (בהתאמה), כשבנוסף גם על אורי עזו ממ.ס אשדוד, אופיר דוידזאדה מהפועל באר שבע ורוג’ריו סנטוס מעירוני טבריה.