איטליה נערכת לישראל עם הגבלות לא שגרתיות

בעוד שבישראל מתכוננים למשחק הנבחרת מול נורבגיה מחר (שבת), באיטליה כבר נערכים לאירוח הכחולים-לבנים, במשחק שמוגדר כ-”דרגה 4” ברמת ההיערכות והסיכון, זאת לפי מושל מחוז אודינה, דומניקו ליונה שחתם על מסמך האומר זאת, אותו פרסם עיתון ‘הגאזטה’. המשחק כאמור, צפוי להתקיים באצטדיון ‘הפריולי’, השייך לאודינזה.

הפסקת האש בין ישראל לעזה לא שינתה את ההנחיות הביטחוניות סביב המשחק שאורגנו על ידי גורמים ממשלתיים יחד עם רשויות החוק המקומיות. המשחק “עלול ליצור הזדמנות לחדירה של קבוצות אלימות” ולפיכך הוציאו באזור הוראות מיוחדות: מהשעה 20:00 שעון איטליה עד חצות ביום המשחק, יהיה אסור למכור חפצים במיכלי זכוכית, קרמיקה או שימורים. כל מקומות הישיבה בחוץ והריהוט החיצוני של עסקים יוסר על מנת שפורעי חוק לא ישתמשו בכיסאות, ואזות או כל חפץ אחר שיכול לשמש כנשק.

הוועדה לסדר ציבורי ובטיחות צפויה לבקר היום באודינה ולערוך סיור ברחובות. אינפלציית המתפרעים תגבר ככל שהמשחק יתקרב. המפגינים יתקבצו למרכז העיר, וישמרו על מרחק סביר מהאצטדיון, כשבעלי כרטיסים יהיו יכולים להתקדם לאזור אחרי בדיקות קפדניות. הסינון יתחיל כקילומטר מהשערים, כשהשומרים יתחמשו במכשירים נוגדי-טרור כדי לאתר נשק ופצצות.

אוהדי איטליה. סצנת רפאים צפויה באצטדיון (IMAGO)

גם נבחרת ישראל תיקח חלק במבצע הענק של העיר, כשהיא תשתכן באזור סודי ולא תנחת בנמל התעופה הקרוב ביותר לעיר, ככל הנראה ירדו בוונציה או אפילו בסלובניה השכנה, אך ההחלטה לגבי זה עדיין לא התקבלה. סוכני מוסד יתלוו אל הנבחרת, מה שיצר מחלוקת פוליטית עד כדי כך שמשרד הפנים לא אישר את כניסתם למדינה. “אבל עם כל מה שקורה עם אזרחים ישראלים מסביב לעולם, ככל הנראה שגם לאיטליה המוסד ישלח סוכנים. מדובר באירוע ביטחוני מדיני”, כתבו ב’גאזטה’.

גם היציעים “יספגו מכה”, כשצפויה “אווירת רפאים”. מתוך 25,000 מקומות, המכירות לא חצו את 5,000 הכרטיסים. ככל הנראה כ-אלף שוטרים ממחוז טריבנטו יהיו במשחק, ויתחלקו בין אלו שמנהלים את האירוע בתוך האצטדיון לבין אלו שיחכו בחוץ. גם בפעם הקודמת שישראל התארחה באיטליה הייתה תכנית ביטחונית לשמירה על השחקנים והצוות, אלא שב’גאזטה’ מגדירים זאת כהבדלים עצומים בין הפעמים.