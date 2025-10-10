פרישמן יפנה לפיב"א כדי להשיב משחקים לישראל

משחקי הבית של נבחרת ישראל גברים ונשים בכדורסל בחלון נובמבר יתקיימו בריגה, על אדמת לטביה. בשבועות האחרונים איגוד הכדורסל בחן מספר חלופות לאירוח המשחקים, כולל בקפריסין ובבולגריה, אולם לא התקבלו כלל האישורים מהשלטונות המקומיים.

ברקע הפסקת האש המסתמנת של המלחמה בעזה והעסקה לשחרור החטופים, עתיד יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, לפנות לראשי פיב"א על מנת להשיב את המשחקים ארצה לישראל.

כזכור, נבחרת הנשים תפתח את מוקדמות אליפות אירופה 2027 עם שלושה משחקים, שניים מהם בבית נגד לוקסמבורג (15 בנובמבר) וצפון אירלנד (18 בנובמבר).

בתוך כך, נבחרת הגברים של אריאל בית הלחמי תפתח את מוקדמות אליפות העולם עם משחק חוץ בגרמניה (28 בנובמבר) ובהמשך גם משחק בית נגד קרואטיה (1 בדצמבר).