יום שישי, 10.10.2025 שעה 13:21
כדורסל ישראלי

פרישמן יפנה לפיב"א כדי להשיב משחקים לישראל

יו"ר איגוד הכדורסל עתיד לפנות לארגון על מנת להחזיר את המסגרות הבינלאומיות ארצה, כרגע נבחרות ישראל יארחו בריגה. למה לא בקפריסין או בבולגריה?

|
נבחרת ישראל בכדורסל (FIBA)
נבחרת ישראל בכדורסל (FIBA)

משחקי הבית של נבחרת ישראל גברים ונשים בכדורסל בחלון נובמבר יתקיימו בריגה, על אדמת לטביה. בשבועות האחרונים איגוד הכדורסל בחן מספר חלופות לאירוח המשחקים, כולל בקפריסין ובבולגריה, אולם לא התקבלו כלל האישורים מהשלטונות המקומיים.

ברקע הפסקת האש המסתמנת של המלחמה בעזה והעסקה לשחרור החטופים, עתיד יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, לפנות לראשי פיב"א על מנת להשיב את המשחקים ארצה לישראל.

כזכור, נבחרת הנשים תפתח את מוקדמות אליפות אירופה 2027 עם שלושה משחקים, שניים מהם בבית נגד לוקסמבורג (15 בנובמבר) וצפון אירלנד (18 בנובמבר).

בתוך כך, נבחרת הגברים של אריאל בית הלחמי תפתח את מוקדמות אליפות העולם עם משחק חוץ בגרמניה (28 בנובמבר) ובהמשך גם משחק בית נגד קרואטיה (1 בדצמבר).

