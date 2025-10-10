לברצלונה יתרון במיאמי? בקטלוניה ענו לביקורות

אחרי שחאבייר טבאס, נשיא לה ליגה, אישר כי המשחק השנוי במחלוקת בין ויאריאל לברצלונה ייערך ב-20 בדצמבר על אדמת מיאמי – הביקורות שכבר ממילא היו, צפו מחדש ואפילו מבית, כאשר פרנקי דה יונג יצא נגד המהלך בפומבי במסיבת עיתונאים עם נבחרת הולנד.

אחת מטענות המבקרים היא חוסר ההגנות והיתרון הברור לבארסה, שכן אותה התמודדות אמורה בכלל להיערך במגרש של הצוללת הצהובה. כלומר, החבורה של האנזי פליק צפויה להימנע ממשחק חוץ. בקטלוניה הדפו את את הביקורת הזו עם סטטיסטיקה, שגם היא שנויה במחלוקת וניתנת לפרשנות.

ב’מונדו דפורטיבו’ הסבירו כי בכל הביקורים האחרונים של ברצלונה בוויאריאל היו מוצלחים למדי ואף ללא הפסד, כשהמאזן “המוחץ” לדברם עומד על 13 ניצחונות לבלאוגרנה וחמש תוצאות תיקו ב-18 המשחקים האחרונים.

בכלי התקשורת הקטלוני הוסיפו: “כדי למצוא את ניצחון הבית האחרון של ויאריאל, עלינו לחזור ל-20 באוקטובר 2007, אז השיגה 1:3 בזכות צמד של מרקוס סנה ועוד אחד של סנטי קסורלה. בארסה הייתה כמעט בלתי ניתנת לעצירה לאחר מכן, כולל כמה הפסדים מוחצים, כמו הניצחון המדהים 1:5 בעונה שעברה”.