אל תוותרו עליהם: על יתרונות האימון עם כבלים

אם אתם מתאמנים יותר מיום או יומיים בחדר הכושר, ודאי גיליתם שיש מספר לא קטן של דרכים לבצע תרגילים: כנגד משקל גוף, כנגד משקולות, כנגד כבלים, כנגד מכונות, כנגד גומיות והרשימה נמשכת. בכתבה זו נתמקד באימוני כבלים, על יתרונותיהם וחסרונותיהם.

היתרון הראשון של הכבלים הוא עניין הנוחות. לא צריך לסחוב משקולות ממקום למקום, או לסחוב מוט 20 ק”ג בזהירות. הכבלים פשוט מחכים לכם בכייבל קרוס וכל מה שאתם נדרשים לעשות הוא לחבר אליהם את האלמנט הרצוי (מוט, ידיות, כבל קשר כפול, “עטלף”, וכו’).

עניין הנוחות אינו מסתיים רק בכך שאתם לא צריכים לסחוב משקולות, אלא גם בכך שנוח מאוד לשנות את המשקלים. כל שעליכם לעשות הוא להציב את הפין ברמת ההתנגדות הנדרשת ואתם יכולים לצאת לדרך. הדבר משמעותי ביותר באימוני דרופ, בהם בכל כמה חזרות משנים את המשקל באותו הסט.

יתרון נוסף הוא עניין ההתנגדות. בחלק מהתרגילים הכבלים מאפשרים יותר טווח עם התנגדות מאשר במשקולות למשל. ניקח למשל את תרגיל כפיפת מרפקים כנגד מוט W בעמידה. בתחילת התרגיל ובסוף התרגיל כמעט אין התנגדות, מה שלא יקרה לכם אם תבצעו את אותו תרגיל מפולי תחתון עם הגב לכייבל קרוס. יותר טווח תנועה עם התנגדות – עבודה על יותר סיבי שריר ובזמן ממושך יותר.

יד קדמית עם מוט W. טווח התנועה מוגבל (Anastase Maragos)

עוד יתרון של הכבלים בא לידי ביטוי בעיקרון מאוד חשוב בהעלאת מסת שריר, שהוא ליצור את עיקר העומס בתרגיל במצב המתוח של השריר. אם תבצעו למשל הרחקת כתף לצדדים עם משקולות, עיקר העומס הוא במצב המכווץ של השריר, שכן הזווית בין כוח המשיכה לזרוע בשיא הגובה הוא 90 מעלות (ב-90 מעלות בין כוח ההתנגדות לגפה האוחזת ההתנגדות היא בשיאה).

בניגוד למשקלות, עם הכבלים המצב הוא הפוך. אם תבצעו הרחקת כתף עם פולי תחתון, תהיה זווית של 90 מעלות דווקא בנקודה הנמוכה של שיא המתיחה, שכן יש 90 מעלות בין הכבל לבין הזרוע. אותו דבר בדיוק באשר לכפיפת מרפקים כאשר הפולי התחתון מאחוריכם (בהשוואה לכפיפת מרפק בעמידה שם שיא ההתנגדות הוא באמצע התנועה (יש 90 מעלות בין כוח המשיכה לזרוע – ראו בתמונה מעלה). חשוב לציין בנקודה זו כי גם עם משקולות בודדות ניתן להשיג עיקרון זה, רק לא בתרגילים האמורים מעלה.

ומה לגבי חסרונות? צריך לדבר גם עליהם, כאשר החיסרון הראשון הוא עניין הזמינות. אתם ודאי מכירים את זה שאתם רוצים לעבוד עם הכייבל קרוס והוא תפוס, או שהוא פנוי אבל אביזר האימון שאמור להתחבר אליו תפוס. זה גם מעכב את האימון וגם מעצבן, ומי שמכיר, מכיר.

סקוואט קדמי. לא תרגיל שמתאים לכבלים (בינה מלאכותית)

חיסרון נוסף הוא עניין העומס. פלטות המשקל בכייבל קרוב הן בסופו של דבר מוגבלות ולא ניתן להגיע לעומסים גדולים עבור השרירים הגדולים דוגמת החזה והגב. לכן הכבלים נתפסים לא פעם כתרגילים משלימים לתרגילי הליבה עם המשקולות ולא כ”סטנד אלון”.

כמובן שיש גם תרגילים אותם כלל לא ניתן לבצע עם כבלים (או שלא מקובל) דוגמת תרגילי הסקוואט והמכרעים לרגליים. קשה להאמין שנתקלתם בזמן האחרון במישהו שמנסה לעלות סקוואט כאשר הוא אוחז בידיות הכייבל קרוס, למרות שהיום שום ביצוע איננו יכול להפתיע אף אחד...

אז כיצד נסכם את הדברים? נראה שהפתרון הנכון הוא שילוב של עבודה במגוון דרכים כדי ליהנות מהיתרונות של כל אחת מהן. אם ניקח את שריר החזה למשל, ניתן לעשות תרגיל ראשון בשכיבה כנגד מוט, תרגיל שני בשיפוע חיובי כנגד משקולות, ותרגיל שלישי עבור החזה התחתון עם הכייבל קרוס.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

כותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

