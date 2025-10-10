יום שישי, 10.10.2025 שעה 11:45
עמי טיאר מונה למאמן נערים א' של הפועל רעננה

מגמת הקפצות המאמנים ברעננה נמשכת. בלם העבר, שהחל את העונה כמאמן קבוצת נערים ב', מונה למאמן קבוצת נערים א' וימשיך במקביל בתפקידו בבוגרים

עמי טיאר (חגי מיכאלי)
עמי טיאר (חגי מיכאלי)

אפקט שרשרת במועדון הכדורגל של הפועל רעננה. לאחר שבשבוע שעבר הודיעה הנהלת קבוצת הבוגרים על מינויו של ניצן דמארי לתפקיד מאמן קבוצת הבוגרים במקומו של ניר ברקוביץ', והנהלת מחלקת הנוער על מינויו של אלירן מזרחי לתפקיד מאמן קבוצת הנוער במקומו של ניצן דמארי - הרי שהמגמה נמשכת עם הקפצתו של עמי טיאר מעמדת מאמן קבוצת נערים ב' לעמדת המאמן בקבוצת נערים א'. עמי טיאר ימשיך לשמש כעוזר מאמן בקבוצת הבוגרים. במחלקת הנוער של הפועל רעננה בודקים אפשרויות בנוגע למינוי מאמן לקבוצת נערים ב'.

עמי טיאר הצטרף להפועל רעננה בעונה שעברה, כשמונה במהלך העונה לתפקיד עוזר המאמן בקבוצת הבוגרים, בעת מינויו של ניר ברקוביץ'. טיאר אימן במקביל את קבוצת הנוער של סקציה נס ציונה, שרובה שיחקה תחת הדרכתו גם בליגה ב'. עמי טיאר הוביל את קבוצת הנוער של נס ציונה לעונה מוצלחת במרכז טבלת לאומית דרום, למרות סכנת הקיום שהמועדון ניצב בפניו בקיץ 2024. טיאר אימן בעבר בהצלחה במחלקת הנוער של הפועל ראשל"צ. בנעוריו שיחק בהצטיינות כבלם בקבוצות מחלקת הנוער של מכבי חיפה (שנתון 81’) עמן זכה בתארים, בגיל בוגרים שיחק מספר עונות במכבי הרצליה מהלאומית, אך נאלץ לפרוש ממשחק בגיל 26 בגין פציעה.

קבוצת נערים א' של הפועל רעננה מדורגת במקום השישי בטבלת ליגת העל, כשהיא מרוחקת שמונה נקודות מהמוליכה, מכבי ת"א. בשבוע הבא תארח את עירוני קרית שמונה מהחלק התחתון בטבלה.

