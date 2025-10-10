דקה 47: ישראל - סלובניה 0:0

אחרי קמפיין מרשים מאוד שהסתיים עם עלייה היסטורית למשחקים האולימפיים, הנבחרת הצעירה של ישראל רשמה קמפיין לא מוצלח במיוחד במוקדמות יורו עד גיל 21. הפנים כבר קדימה, וקמפיין יחדש יצא לו לדרך לפני חודש. בשעה זו משוחק המשחק השלישי בטורניר, כשגיא לוזון וחניכיו פוגשים את סלובניה, שוב במסגרת מוקדמות יורו עד גיל 21.

המשחק הראשון במפעל עבור חניכיו של גיא לוזון היה מול בוסניה והכחולים לבנים סיימו ב-0:0 די מאכזב, אך מחזור לאחר מכן, ישראל הצעירה פגשה את הולנד, הובילה 0:1, נקלעה לפיגור 2:1 ובתוספת הזמן השיגה 2:2 נהדר וטוב. כעת, עם שתי נקודות ועדיין ללא הפסד, לוזון מקווה להשיג ניצחון בכורה.

עבור היריבה זה משחק שני, כאשר היא שיחקה רק מול נורבגיה, אך יצאה מאוכזבת מאוד כשהפסידה 5:0 לנורבגיה. אגב, יש לציין שמי שמסיימת במקום הראשון עולה לאליפות אירופה עד גיל 21, ומי שמסיימת במקום השני מעפילה לפלייאוף כדי להמשיך ולנסות להילחם על עלייה ליורו הצעירות.

מחצית ראשונה:

הרכב ישראל: דור בנימיני, נועם בן הרוש, עידו כהן, ניקיטה סטוינוב, רוי נאווי, סייד אבו פרחי, עדי יונה, ניב יהושע, רן בנימין, תאי עבד ודניאל דאפה.

דקה 8 – נועם בן הרוש השתחרר טוב, סידר לעצמו מצב בעיטה, אך פספס את המסגרת.

דקה 20 – הקצב די חלש במשחק, ושתי הנבחרות מתקשות להגיע למצבים.

דקה 30 – הסלובנים שלחו בעיטה טובה למסגרת, בנימני הצליח לקלוט.

דקה 36 – כדור רוחב נכנס לרחבה, בנימני ניסה להגיע, אך פספס.