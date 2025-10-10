חי: צרפת-אזרבייג'ן 0:3, גרמניה-לוקסמבורג 0:4

יומה השני של משחקי מוקדמות המונדיאל באירופה יצא לדרך בשעה זו, כשהנבחרות מתקרבות אל הישורת האחרונה בה תוכרע אילו מדינות יעפילו לגביע העולם, ובמוקד – צרפת פוגשת את אזרבייג’ן וגרמניה מארחת את לוקסמבורג. בנוסף, בלגיה משחקת נגד צפון מקדוניה, אוקראינה יוצאת למשחק חוץ מול איסלנד ושווייץ מתמודדת מול שבדיה.

צרפת – אזרבייג’ן 0:3

קרב קצוות בבית ד’, כשהטריקולור נמצאים בפסגת הטבלה עם שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים שלהם בקמפיין, ולמרות יכולת פושרת עד כה, הם רוצים לצלוח את המשחק מול נועלת הטבלה, שבמאזנה נקודה בלבד על מנת להישאר מושלמים.

דקה 45+2, שער! צרפת עלתה ל-0:1: רגע לפני הירידה להפסקה, אקיטיקה בישל למי אם לא, קיליאן אמבפה, שפרץ את הסכר ונתן יתרון מוצדק.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

דקה 70, שער! צרפת הכפילה את היתרון ועלתה ל-0:2: אמבפה הפעם על תקן המבשל, ראביו הוא זה שכבש.

דקה 84, שער! צרפת עלתה ל-0:3: פלוראן תובאן כבש כשהוא רק דקה אחת על המגרש.

גרמניה – לוקסמבורג 0:4

המאנשפט הצליחו להסתבך כבר במחזור הראשון שלהם בקמפיין, שאירע בפגרת הנבחרות בחודש ספטמבר עם הפסד 2:0 לסלובקיה. מאז, הצליחו הגרמנים לרשום 1:3 על צפון אירלנד וכעת, הם יקוו לא למעוד פעם נוספת, כדי להמשיך להיות תלויים בעצמם לקראת הפגרה הבאה שתקבע מי תעפיל אוטומטית.

דקה 13, שער! גרמניה עלתה ל-0:1: דויד ראום שלח כדור חופשי נהדר ומדויק לרשת.

שחקני גרמניה חוגגים (IMAGO)

דקה 20 – דירק קרלסון ביצע עבירה ברחבה, מנע מצב ודאי לשער, גרם לפנדל והורחק.

דקה 21, שער! גרמניה הכפילה את היתרון ל-0:2: ג׳ושוע קימיך דייק מהנקודה הלבנה וכבש את השני.

שמחה גדולה בגרמניה (IMAGO)

דקה 48, שער! גרמניה כבר ב-0:3: הפעם סרג׳ גנאברי הוא זה שכבש לזכות המאנשאפט.

דקה 51, שער! חגיגה גדולה של הגרמנים בדרך ל-0:4: ג׳ושוע קימיך השלים צמד נהדר.

שחקני גרמניה מאושרים (IMAGO)

בלגיה – צפון מקדוניה 0:0

קרב צמרת בבית 10. המארחת הבלגית, לה יש משחק פחות מהיריבה, מגיעה להתמודדות מהמקום השני כשהאורחת נמצאת עם ראש מורם בפסגת הבית. שני הצדדים עדיין לא הפסידו בקמפיין הנוכחי, וישמחו לרשום ניצחון על המועמדת הישירה לעלייה על חשבונם כדי להתקדם צעד נוסף אל עבר הבטחת המקום במונדיאל.

ניקולאס רסקין (IMAGO)

שבדיה – שווייץ 1:0

אחרי שני ניצחונות ביתיים ומאזן שערים 0:7, השווייצרים יוצאים לראשונה למשחק חוץ מול הסקנדינבים, שעדיין לא הצליחו להשיג ניצחון בקמפיין ונמצאים עם נקודה בלבד אחרי שני מחזורים, במשחק שיכול להשליך באופן ישיר על הסיכויים שלהם להעפיל לגביע העולם הקרוב.

רובן ורגאס (IMAGO)

דקה 65, שער! שווייץ עלתה ל-0:1: השוויצרים קיבלו פנדל, גראניט צ׳אקה הוותיק לא התבלבל ותרגם את זה לשער.

שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)

איסלנד – אוקראינה 5:3

הנורדים רשמו פתיחה מוצלחת לקמפיין עם 0:5 מהדהד על אזרבייג’ן בבית ד’, אך נחתו מהר לקרקע עם הפסד לצרפת במחזור אחריו. כעת, הם פוגשים את האוקראינים שעבורם, כמו עבור נבחרת ישראל, כל משחק הוא משחק חוץ, כשהאורחת יודעת שניצחון יקפיץ אותה מעל המארחת מהמדינה הקרה.

דקה 14, שער! אוקראינה עלתה ל-0:1: רוסלן מלינובסקי מצא את הרשת וכבש את השער הראשון במשחק.

דקה 34, שער! איסלנד איזנה ל-1:1: מיכאל אלרטסון שלח את הכדור פנימה והשווה את התוצאה.

דקה 45, שער! אוקראינה החזירה לעצמה את היתרון ועלתה ל-1:2: אלכסיי חוצוליאק כבש רגע לפני הירידה להפסקה.

דקה 45+5, שער! אוקראינה עלתה ל-1:3: רוסלן מלינובסקי השלים צמד והגדיל את היתרון עבור נבחרתו.

דקה 59, שער! הטירוף נמשך, איסלנד צימקה ל-3:2: אלברט גודמנסון כבש והחזיר את האיסלנדים למשחק.

דקה 75, שער! איסלנד איזנה ל-3:3: איזה טירוף. אלברט גודמנסון השלים צמד נהדר ומחק פיגור כפול.

דקה 85, שער! אוקראינה עלתה ל-3:4: החגיגה נמשכת. איבן קליוז׳ני החזיר את היתרון לאוקראיניים.

דקה 88, שער! אוקראינה עלתה ל-3:5: איזה משחק משוגע. אוצ׳רקטו כבש את החמישי, האוקראיניים בדרך לניצחון.

תוצאות נוספות:

קוסובו – סלובניה 0:0

צפון אירלנד – סלובקיה 0:1

קזחסטן – ליכטנשטיין 0:4