יום שישי, 10.10.2025 שעה 23:38
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
14-22שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

חי: צרפת-אזרבייג'ן 0:3, גרמניה-לוקסמבורג 0:4

מוק' המונדיאל, מחזור 7: אמבפה, ראביו ותובאן כבשו עבור הטריקולור. ראום, קימיך (צמד) וגנאברי כבשו למנאשפט. עוד כעת: בלגיה - צפון מקדוניה 0:0

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

יומה השני של משחקי מוקדמות המונדיאל באירופה יצא לדרך בשעה זו, כשהנבחרות מתקרבות אל הישורת האחרונה בה תוכרע אילו מדינות יעפילו לגביע העולם, ובמוקד – צרפת פוגשת את אזרבייג’ן וגרמניה מארחת את לוקסמבורג. בנוסף, בלגיה משחקת נגד צפון מקדוניה, אוקראינה יוצאת למשחק חוץ מול איסלנד ושווייץ מתמודדת מול שבדיה.

צרפת – אזרבייג’ן 0:3

קרב קצוות בבית ד’, כשהטריקולור נמצאים בפסגת הטבלה עם שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים שלהם בקמפיין, ולמרות יכולת פושרת עד כה, הם רוצים לצלוח את המשחק מול נועלת הטבלה, שבמאזנה נקודה בלבד על מנת להישאר מושלמים.

דקה 45+2, שער! צרפת עלתה ל-0:1: רגע לפני הירידה להפסקה, אקיטיקה בישל למי אם לא, קיליאן אמבפה, שפרץ את הסכר ונתן יתרון מוצדק.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

דקה 70, שער! צרפת הכפילה את היתרון ועלתה ל-0:2: אמבפה הפעם על תקן המבשל, ראביו הוא זה שכבש.

דקה 84, שער! צרפת עלתה ל-0:3: פלוראן תובאן כבש כשהוא רק דקה אחת על המגרש.

גרמניה – לוקסמבורג 0:4

המאנשפט הצליחו להסתבך כבר במחזור הראשון שלהם בקמפיין, שאירע בפגרת הנבחרות בחודש ספטמבר עם הפסד 2:0 לסלובקיה. מאז, הצליחו הגרמנים לרשום 1:3 על צפון אירלנד וכעת, הם יקוו לא למעוד פעם נוספת, כדי להמשיך להיות תלויים בעצמם לקראת הפגרה הבאה שתקבע מי תעפיל אוטומטית.

דקה 13, שער! גרמניה עלתה ל-0:1: דויד ראום שלח כדור חופשי נהדר ומדויק לרשת.

שחקני גרמניה חוגגים (IMAGO)שחקני גרמניה חוגגים (IMAGO)

דקה 20 – דירק קרלסון ביצע עבירה ברחבה, מנע מצב ודאי לשער, גרם לפנדל והורחק.

דקה 21, שער! גרמניה הכפילה את היתרון ל-0:2: ג׳ושוע קימיך דייק מהנקודה הלבנה וכבש את השני.

שמחה גדולה בגרמניה (IMAGO)שמחה גדולה בגרמניה (IMAGO)

דקה 48, שער! גרמניה כבר ב-0:3: הפעם סרג׳ גנאברי הוא זה שכבש לזכות המאנשאפט.

דקה 51, שער! חגיגה גדולה של הגרמנים בדרך ל-0:4: ג׳ושוע קימיך השלים צמד נהדר.

שחקני גרמניה מאושרים (IMAGO)שחקני גרמניה מאושרים (IMAGO)

בלגיה – צפון מקדוניה 0:0

קרב צמרת בבית 10. המארחת הבלגית, לה יש משחק פחות מהיריבה, מגיעה להתמודדות מהמקום השני כשהאורחת נמצאת עם ראש מורם בפסגת הבית. שני הצדדים עדיין לא הפסידו בקמפיין הנוכחי, וישמחו לרשום ניצחון על המועמדת הישירה לעלייה על חשבונם כדי להתקדם צעד נוסף אל עבר הבטחת המקום במונדיאל.

ניקולאס רסקין (IMAGO)ניקולאס רסקין (IMAGO)

שבדיה – שווייץ 1:0

אחרי שני ניצחונות ביתיים ומאזן שערים 0:7, השווייצרים יוצאים לראשונה למשחק חוץ מול הסקנדינבים, שעדיין לא הצליחו להשיג ניצחון בקמפיין ונמצאים עם נקודה בלבד אחרי שני מחזורים, במשחק שיכול להשליך באופן ישיר על הסיכויים שלהם להעפיל לגביע העולם הקרוב.

רובן ורגאס (IMAGO)רובן ורגאס (IMAGO)

דקה 65, שער! שווייץ עלתה ל-0:1: השוויצרים קיבלו פנדל, גראניט צ׳אקה הוותיק לא התבלבל ותרגם את זה לשער.

שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)

איסלנד – אוקראינה 5:3

הנורדים רשמו פתיחה מוצלחת לקמפיין עם 0:5 מהדהד על אזרבייג’ן בבית ד’, אך נחתו מהר לקרקע עם הפסד לצרפת במחזור אחריו. כעת, הם פוגשים את האוקראינים שעבורם, כמו עבור נבחרת ישראל, כל משחק הוא משחק חוץ, כשהאורחת יודעת שניצחון יקפיץ אותה מעל המארחת מהמדינה הקרה.

דקה 14, שער! אוקראינה עלתה ל-0:1: רוסלן מלינובסקי מצא את הרשת וכבש את השער הראשון במשחק.

דקה 34, שער! איסלנד איזנה ל-1:1: מיכאל אלרטסון שלח את הכדור פנימה והשווה את התוצאה.

דקה 45, שער! אוקראינה החזירה לעצמה את היתרון ועלתה ל-1:2: אלכסיי חוצוליאק כבש רגע לפני הירידה להפסקה.

דקה 45+5, שער! אוקראינה עלתה ל-1:3: רוסלן מלינובסקי השלים צמד והגדיל את היתרון עבור נבחרתו.

דקה 59, שער! הטירוף נמשך, איסלנד צימקה ל-3:2: אלברט גודמנסון כבש והחזיר את האיסלנדים למשחק.

דקה 75, שער! איסלנד איזנה ל-3:3: איזה טירוף. אלברט גודמנסון השלים צמד נהדר ומחק פיגור כפול.

דקה 85, שער! אוקראינה עלתה ל-3:4: החגיגה נמשכת. איבן קליוז׳ני החזיר את היתרון לאוקראיניים.

דקה 88, שער! אוקראינה עלתה ל-3:5: איזה משחק משוגע. אוצ׳רקטו כבש את החמישי, האוקראיניים בדרך לניצחון.

תוצאות נוספות:

קוסובו – סלובניה 0:0
צפון אירלנד – סלובקיה 0:1
קזחסטן – ליכטנשטיין 0:4

