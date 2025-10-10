באינדונזיה טוענים: האיגוד העולמי תומך בעמדתנו

בדרמה שהתחוללה ביממה האחרונה סביב הדחת ישראל מאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, מעורב גם איגוד ההתעמלות העולמי שנתן את הסכמתו למהלך, כך טוענת יו"ר איגוד ההתעמלות האינדונזי שמנהל את התחרות. מנגד, בישראל מנסים להפעיל לחץ בינלאומי רב כדי למנוע את הדחת הנבחרת מהתחרות שתתקיים בג'קרטה.

שישה מתעמלים ישראלים היו אמורים לקחת חלק בתחרות, ארטיום דולגופיאט, אייל אינדיג, רון פיאטוב, רוני שמאי, ליהיא רז ויהלי שושני. הנבחרת הייתה אמורה לצאת לאינדונזיה ביום שני עם כמות מצומצמת יחסית של מתעמלים בשל דרישות האבטחה המחמירות, לאחר שנעשו שיחות ותיאומים עם גורמים רשמיים באינדונזיה והמתעמלים הישראלים קיבלו ויזות.

אלא שהאינדונזים ביומיים האחרונים התהפכו ואמש (חמישי) הודיע שר המשפטים, שאחראי גם על תחום ההגירה, כי הישראלים לא יוכלו להיכנס. איגוד ההתעמלות העולמי, שתיווך בין ישראל לאינדונזיה, משדר חוסר אונים ועדיין לא הגיב להחלטה זו. לחץ רב מופעל על יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי ווטאנבה, שבינתיים לא מסר שום הצהרה בנוגע להדרת נבחרת ישראל. גם איגוד ההתעמלות הישראלי לא קיבל שום הודעה מהאיגוד העולמי - ומנגד, באינדונזיה טוענים כי האיגוד העולמי תמך בהחלטתם.

אייל אינדיג בפעולה (איגוד ההתעמלות)

יו"ר איגוד ההתעמלות האינדונזי, איטה ג'וליאטי, אמרה הבוקר בהתבטאות ראשונה במסיבת עיתונאים שכינסה על הדרת הישראלים, כי להחלטה שותף גם איגוד ההתעמלות העולמי: "זהו אירוע רשמי של האיגוד העולמי, כאשר איגוד ההתעמלות האינדונזי משמש כוועדה המארגנת המקומית. התקנות, המערכות, הרישום וההחלטות בנוגע למדינות המשתתפות הן באחריותו הבלעדית של האיגוד העולמי. הבוקר קיבלתי טלפון מהאיגוד העולמי ושם הצהירו בפניי רשמית שהם תומכים בהחלטה שקיבלה ממשלת אינדונזיה, לאחר שביקשנו מהם להבין את עמדתנו ואת המצב באינדונזיה. אני אומרת את זה כי כל החלטה בנוגע לנבחרות המשתתפות, נמצאת בסמכותו של האיגוד העולמי”.

לטענתה, אמש נערכה ישיבת הוועד הפועל של האיגוד העולמי בלוזאן, שם הוחלט כי ספורטאים ישראלים לא ישתתפו באליפות ההתעמלות בג'קרטה 2025. "תודה לאל, האיגוד העולמי תומך בעמדתה של אינדונזיה. תמיכתו של האיגוד העולמי היא קריטית משום שהאיגוד שלנו תמיד דבק בחוקה, נותן עדיפות לבטיחות הספורטאים וכל הנציגים האחרים המשתתפים באליפות העולם ה-53 בהתעמלות מכשירים של FIG. לכן אנו יכולים לחזור ולהדגיש שישראל לא תשתתף באירוע זה", ציינה איטה ג'וליאטי ולמעשה הכריזה כי ישראל לא תתחרה באופן רשמי.

נשיא אינדונזיה, פרבואו סוביאנטו (IMAGO)

גם יו"ר הוועד האולימפי של אינדונזיה, ראג'ה ספטה אוקטוהארי, התייחס להחלטה להדיר את הישראלים מהתחרות והצהיר כי הארגון בראשו הוא עומד מכבד זאת ונזהר בלשונו כך שהתייחס בעיקר לנושא האבטחה: "ההחלטה התקבלה בשיקול דעת. ישנם אינטרסים גדולים יותר שיש לשמור עליהם, דהיינו להבטיח שאליפות העולם תתנהל בצורה בטוחה, מסודרת ומוצלחת עבור כל הצדדים".

אינדונזיה מונתה כמארחת של אליפות העולם בהתעמלות מכשירים על ידי איגוד ההתעמלות העולמי במאי 2024, וזו הפעם הראשונה בה המדינה מארחת אירוע עולמי גדול בענף. עד כה, האינדונזים התנהגו כאילו ישראל אמורה להתחרות, אך ברגע האחרון כאילו שינו את דעתם. גורמים בספורט העולמי טוענים כי התרגיל של האינדונזים עשוי לעבוד. מפאת קוצר הזמן, ספק רב אם אליפות העולם בג'קרטה תבוטל או תועבר ליעד אחר, כך שהמדינה המוסלמית הגדולה בעולם לא תיענש באופן מיידי על החלטתה להדיר את ישראל מהתחרות.

בישראל דורשים תשובות מאיגוד ההתעמלות העולמי. יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי ווטאנבה, לא משיב לפניות. יעל ארד, יו"ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי, עירבה את הוועד האולימפי הבינלאומי. באיגוד ההתעמלות הישראלי שוקלים לפנות ל-CAS ולדרוש לעצור את התחרות כל עוד נבחרת ישראל לא מורשית להיכנס אליה.

גורמים בכירים בספורט הישראלי הבהירו: "אם ישראל לא יכולה להיכנס לאינדונזיה, אחרי שהכל סודר, כולל הוויזות, הטיסות והסדרי הביטחון - אז התחרות לא יכולה להתקיים. אם האינדונזים לא מסוגלים לעשות את הדבר הכי בסיסי בספורט העולמי ולאפשר לכולם להתחרות באופן שווה, שלא יארחו את התחרות".

יעל ארד (שחר גרוס)

יעל ארד אמרה: "בשבועות האחרונים נעשו מאמצים אדירים על ידי איגוד ההתעמלות בישראל, הוועד האולימפי בישראל וגורמים בינלאומיים רבים על מנת לגרום לזה לקרות, ולאפשר למתעמלי המכשירים הישראלים להשתתף באליפות העולם. אנחנו עדיין מצפים שאיגוד ההתעמלות העולמי וממשלת אינדונזיה יכבדו את הצ’רטר האולימפי ויאפשרו לנבחרת ישראל להתחרות כמו כל הנבחרות האחרות. אם זה לא יקרה, נפעל בכל המישורים האפשריים".

אינדונזיה מחרימה את ישראל במשך שנים רבות, עוד משנת 1957, אך הארגונים הבינלאומיים בספורט העולמי התנגדו להחלטותיה. אינדונזיה סירבה לשחק מול נבחרת ישראל בכדורגל במוקדמות מונדיאל 1958 ובעקבות זאת פיפ"א הדיחה אותה מהטורניר. בנוסף, אינדונזיה מנעה ממשלחת ישראל להשתתף במשחקי אסיה בג'קרטה 1962 והקימה את משחקי העמים המתעוררים, ולכן אינדונזיה הודחה מאולימפיאדת טוקיו 1964 על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי.

כזכור, לפני כשנתיים, אינדונזיה התנגדה לארח את נבחרת ישראל בכדורגל שהייתה אמורה להשתתף באליפות העולם עד גיל 20, מה שהוביל את פיפ"א לשלול ממנה את האירוח ולהעביר את האירוע לארגנטינה. כעת, יהיה מעניין לראות כיצד יגיבו איגוד ההתעמלות העולמי והוועד האולימפי הבינלאומי להחלטתם להדיח את הנציגים הישראלים מאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, כאשר נותר שבוע בלבד לתחרות.